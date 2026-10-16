تُعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي واحدة من أبرز بطولات الجولف على الساحة العالمية، وهي البطولة الافتتاحية للتصفيات الختامية المرموقة لجولة دي بي ورلد. وتُقام منذ عام 2022 على ملعب ياس لينكس أبوظبي، الذي يتميز بموقعه الخلاب، فيما يعود تاريخ هذه البطولة المدرجة ضمن سلسلة رولكس إلى عام 2006.

تستقبل البطولة أفضل 70 لاعب جولف متاحًا في تصنيف «السباق إلى دبي»، وسط منافسة محتدمة على ألقاب نهاية الموسم. ويشارك على الملعب الساحلي بانتظام نجوم عالميون، من بينهم روري ماكلروي وتومي فليتوود.

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متى تُقام بطولة أبوظبي إتش إس بي سي؟

التاريخ والوقت المنافسة الموقع التذاكر الخميس، 5 نوفمبر 2026، 07:00 بطولة أبوظبي إتش إس بي سي: الجولة الأولى ياس لينكس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر الجمعة، 6 نوفمبر 2026، 07:00 بطولة أبوظبي إتش إس بي سي: الجولة الثانية ياس لينكس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر السبت، 7 نوفمبر 2026، 07:00 بطولة أبوظبي إتش إس بي سي: الجولة الثالثة ياس لينكس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر الأحد، 8 نوفمبر 2026، 07:00 بطولة أبوظبي إتش إس بي سي: الجولة النهائية ياس لينكس، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر بطولة أبوظبي إتش إس بي سي؟

تُطرح التذاكر الرسمية لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية لجولة دي بي ورلد وتيكت ماستر الإمارات. ويمكن للجماهير الحصول على التذاكر عبر الإنترنت بالتسجيل للأيام التي يرغبون في حضورها.

إذا نُفدت التذاكر المخصصة للدخول العام عبر القنوات الرسمية، فإن تيكومبو خيار متاح عندما تنفد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح سوق إعادة بيع التذاكر للجماهير الحصول على تذاكر يعرضها مشجعون لم يعد بإمكانهم الحضور إلى الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة أبوظبي إتش إس بي سي؟

يمكن حضور منافسات جولف عالمية المستوى في الإمارات بميزانيات مختلفة. وعلى موقع التذاكر الرسمي لجولة دي بي ورلد، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية من 0 درهم إماراتي، ما يجعل دخول الملعب مجانيًا تمامًا للمشاهدين الذين يسجلون مسبقًا عبر الإنترنت. أما تذاكر «تيكت+»، التي توفر منصات مشاهدة مرتفعة وقسائم للمشروبات، فتبدأ أسعارها من 175 درهمًا إماراتيًا.

وعلى منصات إعادة البيع الثانوية مثل تيكومبو، تبدأ أسعار التذاكر عادةً من نحو 150 درهمًا إماراتيًا، بحسب اليوم. وإذا نُفدت التذاكر الرسمية المخصصة للدخول العام، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل تيكومبو خيارًا بديلًا للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي

أُقيمت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للمرة الأولى عام 2006، ونمت لتصبح واحدة من أبرز بطولات الجولف في العالم. وأُقيمت تاريخيًا في نادي أبوظبي للجولف، المرتبط بكأس الصقر الشهير، قبل انتقالها عام 2022 إلى ملعب ياس لينكس المميز، الذي صممه كايل فيليبس في جزيرة ياس.

بصفتها جزءًا من سلسلة رولكس المرموقة، تمثل البطولة المرحلة الافتتاحية للتصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد. وتضم قائمة المشاركين الحصرية أفضل 70 لاعبًا متاحًا في تصنيف «السباق إلى دبي»، ما يضمن منافسة قوية من دون استبعاد أي لاعب في منتصف البطولة. ويتنافس على مدى 72 حفرة لاعبون بارزون مثل روري ماكلروي وتومي فليتوود، إلى جانب فائزين سابقين ببطولات كبرى، على نقاط ثمينة في نهاية الموسم.

إليك ما ينبغي أخذه في الحسبان عند التخطيط لحضور البطولة: