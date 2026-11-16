كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC: شاهد لوك ليتلر وآخرين مباشرة، وأسعار تذاكر ألكسندرا بالاس وجدول البطولة والمزيد

يتجه أفضل لاعبي السهام في العالم إلى ألكسندرا بالاس في لندن لخوض المزيد من المنافسات المثيرة خلال موسم الأعياد. تنطلق منافسات بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC في 11 ديسمبر، وتُختتم بالمباراة النهائية في 3 يناير. ويمكنك حجز مقعدك اليوم للتاريخ أو الجلسة التي تختارها.

ورغم أن ألكسندرا بالاس يستضيف أكبر بطولة للسهام للمرة الـ20 هذا العام، فإن المنافسات ستقام في القاعة الكبرى بالمكان للمرة الأولى على الإطلاق، ما يرفع عدد التذاكر المتاحة إلى رقم قياسي يبلغ 180,000 تذكرة.

يعود لوك ليتلر حامل اللقب في النسختين الماضيتين، وسيسعى إلى أن يصبح أول لاعب منذ فيل «ذا باور» تايلور في عام 2006 يتوج باللقب 3 مرات متتالية.

يمكنك الانضمام إلى جماهير السهام المتحمسة بحجز مكانك في ألكسندرا بالاس. ويقدم لك GOAL جميع المعلومات الأساسية عن التذاكر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما جدول بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

تقام بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC في ألكسندرا بالاس بشمال لندن، من الجمعة 11 ديسمبر حتى الأحد 3 يناير، دون إقامة مباريات بين 24 و26 ديسمبر أو في 31 ديسمبر أيضًا.

إليك جدول البطولة:

التاريخ (بالتوقيت المحلي) الدور / الجلسة التذاكر الجمعة 11 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 14 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (مباراة واحدة في دور الـ32 ومباراتان في دور الـ16) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الجمعة 1 يناير (12:30 ظهرًا) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر الجمعة 1 يناير (7 مساءً) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر السبت 2 يناير (7:30 مساءً) نصف النهائي (مباراتان) التذاكر الأحد 3 يناير (8 مساءً) النهائي التذاكر

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC لأول مرة عبر نظام القرعة بدلًا من البيع العام بأسبقية الحجز. وجاءت تفاصيل القرعة كالتالي:

قرعة الأعضاء السنويين في PDCTV ، فُتحت في 1 سبتمبر وأُغلقت في 7 سبتمبر.

، فُتحت في 1 سبتمبر وأُغلقت في 7 سبتمبر. القرعة العامة ، فُتحت في 8 سبتمبر وأُغلقت في 14 سبتمبر.

، فُتحت في 8 سبتمبر وأُغلقت في 14 سبتمبر. النتائج والبيع العام، أُبلغ الفائزون بالقرعة في أواخر سبتمبر، ولم يُنظَّم بيع عام بعد ذلك لأن القرعتين استنفدتا جميع التذاكر العادية المتاحة.

إعادة البيع الرسمية بين المشجعين: يمكنك الاطلاع على منصة See Tickets لإعادة البيع بين المشجعين، وهي السوق المعتمدة لإعادة بيع التذاكر العادية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر بطولة العالم للسهام من السوق الثانوية. ويُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يرغبون في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC في ألكسندرا بالاس من 55 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات المتدرجة، و75 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد حول الطاولات، و399 جنيهًا إسترلينيًا لضيافة نادي 501. وترتفع الأسعار مع تقدم أدوار البطولة، لتبلغ ذروتها في النهائي يوم 3 يناير 2027.

فئة التذكرة السعر: الأدوار الأولى / النهائي أبرز المزايا المقاعد في المدرجات المتدرجة 55 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 95 جنيهًا إسترلينيًا مدرجات مرتفعة على طراز الملاعب، بمقاعد أعرض ومساحة إضافية للأرجل وحوامل للأكواب. المقاعد حول الطاولات 75 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 110 جنيهات إسترلينية طاولات مشتركة على مستوى أرضية القاعة، هي الأقرب إلى المنصة ومسار دخول اللاعبين. ضيافة نادي 501 399 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 599 جنيهًا إسترلينيًا الدخول إلى صالة كبار الشخصيات، ومقاعد محجوزة، وباقات تشمل الطعام والشراب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تقام بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

انتقلت بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC من سيركس تافرن في بورفليت إلى ألكسندرا بالاس للمرة الأولى في عام 2008، لذا ستكون هذه النسخة الـ20 التي تقام في الموقع الواقع بشمال لندن. وتتسع القاعة الكبرى في ألكسندرا بالاس، التي تستضيف بطولة العالم هذا العام، لأكثر من 5,000 شخص.

افتُتح ألكسندرا بالاس عام 1873 بوصفه «قصرًا للشعب»، وكان الهدف الأصلي منه أن يكون مركزًا عامًا للترفيه والتعليم والتسلية، ونظيرًا لكريستال بالاس في جنوب لندن بالنسبة إلى شمالها. وغالبًا ما يُشار إليه باسم «آلي بالي». وإلى جانب بطولة العالم للسهام، يستضيف ألكسندرا بالاس بطولة الماسترز للسنوكر سنويًا في يناير منذ عام 2012.

ما نظام بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

تُقام بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC بنظام المجموعات، ويفوز بالمجموعة اللاعب الذي يحسم 3 أشواط.

الدوران الأول والثاني: الأفضل في 5 مجموعات

الدوران الثالث والرابع: الأفضل في 7 مجموعات

ربع النهائي: الأفضل في 9 مجموعات

نصف النهائي: الأفضل في 11 مجموعة

النهائي: الأفضل في 13 مجموعة

من هم أحدث أبطال بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC؟