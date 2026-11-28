تقترب النسخة الأولى من بطولة الأمم للرجبي من ختام مثير، مع إقامة عطلة النهائيات التاريخية، الأولى من نوعها، من الجمعة 27 إلى الأحد 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام.

سيكون الطلب مرتفعًا، لذا لا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفردة، لتقدم ترتيبًا لدوري تتنافس فيه الفرق على مراكز مهمة، وقد قسّمت 12 من أبرز منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن مركز كل منتخب من المنتخبات الـ12 في مرحلة المجموعات، ستشارك جميعها في عطلة النهائيات. يقدّم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي 2026 التابعة للاتحاد الدولي للرجبي، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام عطلة نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة الأمم للرجبي 2026، تُقام «عطلة النهائيات» من الجمعة 27 إلى الأحد 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى بين جنوب إفريقيا وفرنسا لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر، الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

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كيفية شراء تذاكر عطلة نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريك بيع التذاكر تيكيت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة ومراحل البيع ذات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي سندات المقاعد : بدأت أولى مراحل البيع للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي سندات المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: بدأت أولى مراحل البيع للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي سندات المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لتذاكر عطلة النهائيات: طُرحت تذاكر عطلة ختام البطولة على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

يمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل StubHub.

نقل التذاكر مضمون: كل عملية شراء عبر StubHub مشمولة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026؟

تُقسم الأسعار الرسمية لتذاكر أيام المباراتين، وباقات الأيام المتعددة، خلال «عطلة النهائيات» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا. باقات الأيام المتعددة (ليومين أو 3 أيام): تقدم خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر باقة البالغين لمدة 3 أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة الأمم للرجبي 2026

في الرجبي، تشير «الضيافة» إلى باقة راقية ليوم المباراة تقدم تجربة تتجاوز ما توفره التذكرة العادية.

وقد تقتصر هذه التجارب على دخول الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل خيارات طعام تتراوح بين البوفيه والوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة المخصصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرةً عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات. مقدمو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز توزيع الباقات المميزة أيضًا. ويمكنك الاطلاع على مزايا كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع Keith Prowse.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم للرجبي 2026؟

تضم البطولة 12 من أبرز منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين من 6 منتخبات. وجاء ترتيبها بعد مرحلة المجموعات على النحو التالي:

منتخبات نصف الكرة الشمالي (نقاط مرحلة المجموعات) منتخبات نصف الكرة الجنوبي (نقاط مرحلة المجموعات) فرنسا (26 نقطة) جنوب إفريقيا (22 نقطة، فارق النقاط +135) إنجلترا (25 نقطة) نيوزيلندا (22 نقطة، فارق النقاط +41) أيرلندا (24 نقطة) أستراليا (14 نقطة) اسكتلندا (20 نقطة) الأرجنتين (11 نقطة) ويلز (17 نقطة) اليابان (5 نقاط) إيطاليا (نقطتان) فيجي (4 نقاط)

ما نظام بطولة الأمم للرجبي؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يلعب كل منتخب مرة واحدة ضد المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة، خلال فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6): أُقيمت في نوفمبر. تنعكس الأدوار، فتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه إلا منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست في ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة النهائيات

تُقام ذروة البطولة على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة تحديد مركز نهائي أمام المنتخب الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة المقابلة.