كيفية شراء تذاكر الدوري الهولندي 2026-27: متوسط أسعار التذاكر، أياكس، فينورد والمزيد

احجز تذاكر الدوري الهولندي:

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كيف تشتري تذاكر الدوري الهولندي 2026/27؟

توجد عدة طرق لحجز مقاعد في الملاعب الهولندية، وذلك بحسب أهمية المباراة، ومستوى الإجراءات الأمنية، والمدة الزمنية التي تخطط خلالها:

البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية: يُعد الشراء مباشرة عبر المتاجر الرسمية لتذاكر الأندية، مثل ajax.nl وfeyenoord.nl وpsv.nl، المسار الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. وعادة ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل موعد انطلاق المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

نظام بطاقة النادي الهولندية (Club Card): في هولندا، تتطلب المباريات عالية الخطورة أو المرتفعة الطلب، مثل دي كلاسيكر أو الديربيات المحلية، بطاقة نادي هولندية موثقة أو عضوية رسمية في النادي. ويمكن للزوار القادمين من الخارج التسجيل في عضويات رقمية للأندية، مثل Ajax Club Card أو PSV Supporters Club، للحصول على صلاحية الشراء للمباريات غير المقيّدة.

منصات إعادة البيع الرسمية: تدير معظم أندية الدوري الهولندي الكبرى أسواقًا رسمية لإعادة بيع التذاكر على مواقعها الإلكترونية، ما يتيح لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى مشجعين موثقين بالسعر الرسمي في حال نفاد التذاكر.

منصة إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة، أو إذا لم تكن لديك بطاقة نادي للمباريات الكبرى، فإن أسواق التذاكر الثانوية توفر خيارات موثقة لإعادة بيع التذاكر الرقمية للمسافرين الدوليين. احرص على مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الهولندي 2026/27؟

يوفر الشراء المباشر عبر الأندية الهولندية لمباراة واحدة بعضًا من أكثر الأسعار تنافسية بين الدوريات الأوروبية الكبرى:

الأسعار الرسمية المباشرة: تتراوح أسعار تذاكر البالغين لمباراة واحدة عادة بين 20 و85 يورو ، بحسب النادي، وفئة المدرج في الملعب، وتصنيف المنافس. وتبدأ أسعار مباريات الدوري الأقل جماهيرية في ملاعب مثل AFAS Stadion أو Euroborg من الفئة الأرخص، بينما تأتي المباريات التي تضم "الثلاثة الكبار" في الفئة الأعلى سعرًا.

مواقع المدرجات: تقع المقاعد الأكثر انخفاضًا في السعر، إلى جانب المدرجات المخصصة للوقوف الآمن، خلف المرمى في المدرجات الجانبية القصيرة (Korte Zijde). أما المقاعد الوسطى في المدرجات الجانبية الطويلة (Lange Zijde) فتأتي بأسعار رسمية أعلى.

أسعار إعادة البيع الثانوية: على المنصات الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر الاقتصادية لمباريات الدوري الهولندي العادية من نحو 30 يورو إلى 45 يورو، بينما تخضع أسعار المواجهات المشتعلة مثل دي كلاسيكر أو دي توبر لأسعار يحددها السوق وفقًا لترتيب الدوري.

فئات الخصومات: تقدم معظم الأندية الهولندية فئات تذاكر مخفضة للمشجعين الصغار، دون 12 عامًا ودون 18 عامًا، إلى جانب باقات خاصة بالمناطق العائلية للمباريات المحلية.

متى انطلق الدوري الهولندي؟

تأسس الدوري الهولندي عام 1956، ويُعد واحدًا من أكثر مسابقات الدرجة الأولى الأوروبية حيوية، إذ يحتفل بمرور 70 عامًا على كرة القدم الاحترافية الهولندية خلال موسم 2026/27.

ويشتهر الدوري الهولندي عالميًا بالتزامه بكرة القدم الشاملة، ووفرة المواهب القادمة من الأكاديميات، وأسلوبه الهجومي، ما يجعله يقدم أجواء يوم مباراة لا تُفوّت.

من ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، الذي يتسع لـ55.000 متفرج، وأجواء دي كويب الصاخبة في روتردام (ملعب فينورد)، إلى الملاعب الأكثر حميمية وعدائية مثل دي خرولش فيسته الخاص بتفينتي أو دي أديلارشورست الخاص بـGo Ahead Eagles، تقوم ثقافة الجماهير الهولندية على شغف مجتمعي عميق، وعروض التيفو، والدعم الصوتي المتواصل.



