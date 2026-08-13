لطالما حظي الدوري الفرنسي (ليغ 1) بمتابعة جماهيرية كبيرة بين عشاق كرة القدم في أوروبا والعالم، وزادت هيمنة باريس سان جيرمان المتواصلة، بعدما أحرز لقب الدوري للمرة الخامسة تواليًا إلى جانب دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا، من بريق المسابقة أكثر قبل انطلاق موسم 2026/27.

ورغم أن باريس سان جيرمان لا يزال الفريق الأبرز في الكرة الفرنسية، فإن الرغبة العامة في السفر وخوض تجربة حضور المباريات في ملاعب مختلف أنحاء فرنسا تواصل نموها بشكل ملحوظ، مع صعود فريقين جديدين هما تروا ولو مان، ما يضيف قصصًا جديدة إلى الدوري هذا الموسم.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية تحقيق أحلامك الكروية الفرنسية الخاصة، عبر تأمين تذكرة لمباراة مقبلة في ليغ 1 هذا الموسم.

مباريات الجولة الأولى المقبلة في ليغ 1 والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 20:45 مارسيليا ضد ستراسبورج ستاد فيلودروم (مارسيليا) التذاكر السبت 22 أغسطس، 17:15 لانس ضد أوكسير ستاد بولار-ديليليس (لانس) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 لو مان ضد بريست ستاد ماري-مارفانجت (لو مان) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 نيس ضد لوريان أليانز ريفييرا (نيس) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 تولوز ضد أولمبيك ليون ستاديوم دو تولوز (تولوز) التذاكر السبت 22 أغسطس، 20:45 تروا ضد باريس إف سي ستاد دو لوب (تروا) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 15:00 أنجيه ضد ليل ملعب ريمون كوبا (أنجيه) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 17:15 لو هافر ضد موناكو ستاد أوسيان (لو هافر) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 20:45 باريس سان جيرمان ضد رين بارك دي برانس (باريس) التذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في ليغ 1 والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 28 أغسطس، 20:45 ليل ضد باريس سان جيرمان ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا (ليل) التذاكر السبت 29 أغسطس، 17:15 ستراسبورج ضد لانس ستاد دو لا مينو (ستراسبورج) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 أوكسير ضد أنجيه ستاد دي لابيه ديشامب (أوكسير) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 بريست ضد تولوز ستاد فرانسيس-لو بليه (بريست) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 لوريان ضد تروا ستاد دو موستوار (لوريان) التذاكر السبت 29 أغسطس، 20:45 أولمبيك ليون ضد لو هافر بارك أولمبيك ليونيه (ليون) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 15:00 باريس إف سي ضد نيس ستاد جان بوان (باريس) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 17:15 رين ضد لو مان روازون بارك (رين) التذاكر الأحد 30 أغسطس، 20:45 موناكو ضد مارسيليا ستاد لويس الثاني (موناكو) التذاكر

وتشمل أيضًا المباريات العشر الكبرى المختارة رسميًا للبث المباشر هذا الموسم رحلة باريس سان جيرمان إلى مارسيليا في 20 سبتمبر، ومباراة الإياب في بارك دي برانس يوم 7 فبراير، وهما تاريخان مهمان للجماهير الساعية إلى تذاكر "لو كلاسيك".

كيفية شراء تذاكر ليغ 1

لشراء تذاكر مباريات ليغ 1، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية.

قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. وغالبًا ما تُطرح التذاكر بين 4 و6 أسابيع قبل يوم المباراة.

وبينما تنفد تذاكر مباريات أكبر الأندية، مثل باريس سان جيرمان، بسرعة في كثير من الأحيان، فإن تذاكر العديد من الفرق الأخرى تكون أكثر سهولة من حيث التوافر.

وإذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليغ 1؟

تختلف تكلفة تذاكر مباريات ليغ 1 بشكل كبير. إذ تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك البالغون والناشئون وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، تؤثر مواقع المقاعد داخل الملاعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون أعلى الأسعار للمقاعد ذات الرؤية المميزة.

كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، بحيث تندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل "لو كلاسيك" (باريس سان جيرمان ضد مارسيليا) و"لو ديربي ديز أولمبيك" (أولمبيك ليون ضد مارسيليا)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

أندية ليغ 1 في موسم 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق أسعار التذاكر (للبالغين) أنجيه ستاد ريمون كوبا €15-€70 أوكسير ستاد أبا ديشامب €15-€65 بريست ستاد فرانسيس-لو-بلو €15-€75 لو هافر ستاد أوسيان €15-€70 لو مان ستاد ماري-مارفانجت €15-€60 لانس ستاد بولار-ديليليس €20-€95 ليل ستاد بيير-موروا €25-€110 لوريان ستاد دو موستوار €15-€65 ليون جروباما ستاديوم €25-€120 مارسيليا ستاد فيلودروم €30-€220 موناكو ستاد لويس الثاني €20-€100 نيس أليانز ريفييرا €20-€90 باريس إف سي ستاد جان بوان €15-€70 باريس سان جيرمان بارك دي برانس €45-€350 رين روازون بارك €20-€85 ستراسبورج ستاد دو لا مينو €20-€90 تولوز ستاديوم دو تولوز €15-€75 تروا ستاد دو لوب €15-€60

ماذا تتوقع من موسم ليغ 1؟

أيًا كانت مباراة ليغ 1 التي تقرر حجز تذاكرها، فمن المرجح أن تشاهد بعض النجوم الشابة اللامعة للمستقبل. فقد انطلقت مسيرات عدد كبير من اللاعبين الفرنسيين المشهورين على الأراضي المحلية، من بينهم زين الدين زيدان (بوردو)، تييري هنري وكيليان مبابي (موناكو)، إريك كانتونا (أوكسير) وميشيل بلاتيني (نانسي)، على سبيل المثال لا الحصر.

وإلى جانب شهرة الدوري الفرنسي بوصفه بيئة خصبة لصقل المواهب الفرنسية الشابة، فإن مواهب عالمية في اللعبة حاليًا تمارس أيضًا في ليغ 1، مثل خفيتشا كفاراتسخيليا، وأشرف حكيمي، وفيتينيا، وفولارين بالوجون، وإندريك.

ويبقى باريس سان جيرمان القوة الأبرز في ليغ 1، ويظل الطلب على التذاكر مرتفعًا دائمًا لمشاهدته في بارك دي برانس. وأثبت الموسم الماضي أنه حملة هيمنة أخرى لـ"ليه روج إيه بلو"، بعدما حسم الفريق لقبه الخامس تواليًا في الدوري الفرنسي، والرابع عشر في تاريخه، متفوقًا على تحدٍ نادر على اللقب من آر سي لانس قبل جولة من النهاية.

ولم يهيمن الفريق محليًا فقط، بل نجح رجال لويس إنريكي أيضًا في الدفاع عن عرشهم الأوروبي، بعدما تغلبوا على آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ليصبحوا أول فريق يحتفظ باللقب منذ ريال مدريد في 2018. وبذلك انضموا الآن إلى مجموعة نخبوية من الأندية، تضم ريال مدريد وبايرن ميونخ وأياكس، التي نجحت في الفوز بالبطولة الأوروبية الأولى مرتين متتاليتين في العصر الحديث.

ولا توجد فرق كثيرة حول العالم يمكنها التباهي بخزينة ألقاب مثل باريس سان جيرمان. فالنادي الأكثر نجاحًا في فرنسا، رغم أنه لم يظهر إلى الوجود سوى قبل ما يزيد قليلًا على نصف قرن، جمع أكثر من 50 لقبًا كبيرًا.

أما موسم مارسيليا فحكى قصة مختلفة تمامًا. فقد أُقيل روبرتو دي زيربي في فبراير بعد سلسلة نتائج صعبة، قبل أن يتولى حبيب باي في نهاية المطاف منصب المدرب الرئيسي عقب فترة قصيرة كمدرب مؤقت، ليتراجع النادي إلى المركز الخامس في الجدول النهائي، ويفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لصالح التأهل إلى الدوري الأوروبي. ورغم النهاية المخيبة، لا يزال مارسيليا أحد أكثر الأندية جماهيرية في فرنسا، مع حضور جماهيري يتجاوز بانتظام 60,000 متفرج في ستاد فيلودروم، المعروف أيضًا باسم أورنج فيلودروم، والذي يملك أكبر سعة في ليغ 1.

كما اشتهر مارسيليا بأنه أول نادٍ فرنسي يفوز بدوري أبطال أوروبا. فقد تغلب فريق كان يقوده أسطورة فرنسا ديدييه ديشامب، وضم أسماء مثل باسيل بولي ومارسيل ديسايي، على ميلان 1-0 في نهائي 1993 في ميونيخ، ليتوج ملكًا لأوروبا. ومن الأندية الفرنسية الأخرى التي تجذب بانتظام جماهير غفيرة على أرضها أولمبيك ليون، وليل، ولانس، فيما يضيف الصاعدان الجديدان تروا ولو مان، والأخير يعود إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عامًا، ملاعب جديدة إلى روزنامة هذا الموسم.