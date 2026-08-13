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كيفية شراء تذاكر الدوري الفرنسي لموسم 2026/27: مباريات كل جولة، ومتوسط الأسعار، والمزيد

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التذاكر
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مارسيليا
ليون
موناكو

إليك كيفية الحصول على تذاكر الدوري الفرنسي هذا الموسم

لطالما حظي الدوري الفرنسي (ليغ 1) بمتابعة جماهيرية كبيرة بين عشاق كرة القدم في أوروبا والعالم، وزادت هيمنة باريس سان جيرمان المتواصلة، بعدما أحرز لقب الدوري للمرة الخامسة تواليًا إلى جانب دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا، من بريق المسابقة أكثر قبل انطلاق موسم 2026/27.

ورغم أن باريس سان جيرمان لا يزال الفريق الأبرز في الكرة الفرنسية، فإن الرغبة العامة في السفر وخوض تجربة حضور المباريات في ملاعب مختلف أنحاء فرنسا تواصل نموها بشكل ملحوظ، مع صعود فريقين جديدين هما تروا ولو مان، ما يضيف قصصًا جديدة إلى الدوري هذا الموسم.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية تحقيق أحلامك الكروية الفرنسية الخاصة، عبر تأمين تذكرة لمباراة مقبلة في ليغ 1 هذا الموسم.

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مباريات الجولة الأولى المقبلة في ليغ 1 والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا)المباراةالملعبالتذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 20:45مارسيليا ضد ستراسبورجستاد فيلودروم (مارسيليا)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 17:15لانس ضد أوكسيرستاد بولار-ديليليس (لانس)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45لو مان ضد بريستستاد ماري-مارفانجت (لو مان)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45نيس ضد لوريانأليانز ريفييرا (نيس)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45تولوز ضد أولمبيك ليونستاديوم دو تولوز (تولوز)التذاكر
السبت 22 أغسطس، 20:45تروا ضد باريس إف سيستاد دو لوب (تروا)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 15:00أنجيه ضد ليلملعب ريمون كوبا (أنجيه)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 17:15لو هافر ضد موناكوستاد أوسيان (لو هافر)التذاكر
الأحد 23 أغسطس، 20:45باريس سان جيرمان ضد رينبارك دي برانس (باريس)التذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في ليغ 1 والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا)المباراةالملعبالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس، 20:45ليل ضد باريس سان جيرمانديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا (ليل)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 17:15ستراسبورج ضد لانسستاد دو لا مينو (ستراسبورج)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 20:45أوكسير ضد أنجيهستاد دي لابيه ديشامب (أوكسير)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 20:45بريست ضد تولوزستاد فرانسيس-لو بليه (بريست)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 20:45لوريان ضد ترواستاد دو موستوار (لوريان)التذاكر
السبت 29 أغسطس، 20:45أولمبيك ليون ضد لو هافربارك أولمبيك ليونيه (ليون)التذاكر
الأحد 30 أغسطس، 15:00باريس إف سي ضد نيسستاد جان بوان (باريس)التذاكر
الأحد 30 أغسطس، 17:15رين ضد لو مانروازون بارك (رين)التذاكر
الأحد 30 أغسطس، 20:45موناكو ضد مارسيلياستاد لويس الثاني (موناكو)التذاكر

وتشمل أيضًا المباريات العشر الكبرى المختارة رسميًا للبث المباشر هذا الموسم رحلة باريس سان جيرمان إلى مارسيليا في 20 سبتمبر، ومباراة الإياب في بارك دي برانس يوم 7 فبراير، وهما تاريخان مهمان للجماهير الساعية إلى تذاكر "لو كلاسيك".

كيفية شراء تذاكر ليغ 1

لشراء تذاكر مباريات ليغ 1، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية.

قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. وغالبًا ما تُطرح التذاكر بين 4 و6 أسابيع قبل يوم المباراة.

وبينما تنفد تذاكر مباريات أكبر الأندية، مثل باريس سان جيرمان، بسرعة في كثير من الأحيان، فإن تذاكر العديد من الفرق الأخرى تكون أكثر سهولة من حيث التوافر.

وإذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر ليغ 1؟

تختلف تكلفة تذاكر مباريات ليغ 1 بشكل كبير. إذ تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك البالغون والناشئون وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، تؤثر مواقع المقاعد داخل الملاعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون أعلى الأسعار للمقاعد ذات الرؤية المميزة.

كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، بحيث تندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل "لو كلاسيك" (باريس سان جيرمان ضد مارسيليا) و"لو ديربي ديز أولمبيك" (أولمبيك ليون ضد مارسيليا)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

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أندية ليغ 1 في موسم 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

الناديالملعبنطاق أسعار التذاكر (للبالغين)
أنجيهستاد ريمون كوبا€15-€70
أوكسيرستاد أبا ديشامب€15-€65
بريستستاد فرانسيس-لو-بلو€15-€75
لو هافرستاد أوسيان€15-€70
لو مانستاد ماري-مارفانجت€15-€60
لانسستاد بولار-ديليليس€20-€95
ليلستاد بيير-موروا€25-€110
لوريانستاد دو موستوار€15-€65
ليونجروباما ستاديوم€25-€120
مارسيلياستاد فيلودروم€30-€220
موناكوستاد لويس الثاني€20-€100
نيسأليانز ريفييرا€20-€90
باريس إف سيستاد جان بوان€15-€70
باريس سان جيرمانبارك دي برانس€45-€350
رينروازون بارك€20-€85
ستراسبورجستاد دو لا مينو€20-€90
تولوزستاديوم دو تولوز€15-€75
ترواستاد دو لوب€15-€60

ماذا تتوقع من موسم ليغ 1؟

أيًا كانت مباراة ليغ 1 التي تقرر حجز تذاكرها، فمن المرجح أن تشاهد بعض النجوم الشابة اللامعة للمستقبل. فقد انطلقت مسيرات عدد كبير من اللاعبين الفرنسيين المشهورين على الأراضي المحلية، من بينهم زين الدين زيدان (بوردو)، تييري هنري وكيليان مبابي (موناكو)، إريك كانتونا (أوكسير) وميشيل بلاتيني (نانسي)، على سبيل المثال لا الحصر.

وإلى جانب شهرة الدوري الفرنسي بوصفه بيئة خصبة لصقل المواهب الفرنسية الشابة، فإن مواهب عالمية في اللعبة حاليًا تمارس أيضًا في ليغ 1، مثل خفيتشا كفاراتسخيليا، وأشرف حكيمي، وفيتينيا، وفولارين بالوجون، وإندريك.

ويبقى باريس سان جيرمان القوة الأبرز في ليغ 1، ويظل الطلب على التذاكر مرتفعًا دائمًا لمشاهدته في بارك دي برانس. وأثبت الموسم الماضي أنه حملة هيمنة أخرى لـ"ليه روج إيه بلو"، بعدما حسم الفريق لقبه الخامس تواليًا في الدوري الفرنسي، والرابع عشر في تاريخه، متفوقًا على تحدٍ نادر على اللقب من آر سي لانس قبل جولة من النهاية.

ولم يهيمن الفريق محليًا فقط، بل نجح رجال لويس إنريكي أيضًا في الدفاع عن عرشهم الأوروبي، بعدما تغلبوا على آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ليصبحوا أول فريق يحتفظ باللقب منذ ريال مدريد في 2018. وبذلك انضموا الآن إلى مجموعة نخبوية من الأندية، تضم ريال مدريد وبايرن ميونخ وأياكس، التي نجحت في الفوز بالبطولة الأوروبية الأولى مرتين متتاليتين في العصر الحديث.

ولا توجد فرق كثيرة حول العالم يمكنها التباهي بخزينة ألقاب مثل باريس سان جيرمان. فالنادي الأكثر نجاحًا في فرنسا، رغم أنه لم يظهر إلى الوجود سوى قبل ما يزيد قليلًا على نصف قرن، جمع أكثر من 50 لقبًا كبيرًا.

أما موسم مارسيليا فحكى قصة مختلفة تمامًا. فقد أُقيل روبرتو دي زيربي في فبراير بعد سلسلة نتائج صعبة، قبل أن يتولى حبيب باي في نهاية المطاف منصب المدرب الرئيسي عقب فترة قصيرة كمدرب مؤقت، ليتراجع النادي إلى المركز الخامس في الجدول النهائي، ويفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لصالح التأهل إلى الدوري الأوروبي. ورغم النهاية المخيبة، لا يزال مارسيليا أحد أكثر الأندية جماهيرية في فرنسا، مع حضور جماهيري يتجاوز بانتظام 60,000 متفرج في ستاد فيلودروم، المعروف أيضًا باسم أورنج فيلودروم، والذي يملك أكبر سعة في ليغ 1.

كما اشتهر مارسيليا بأنه أول نادٍ فرنسي يفوز بدوري أبطال أوروبا. فقد تغلب فريق كان يقوده أسطورة فرنسا ديدييه ديشامب، وضم أسماء مثل باسيل بولي ومارسيل ديسايي، على ميلان 1-0 في نهائي 1993 في ميونيخ، ليتوج ملكًا لأوروبا. ومن الأندية الفرنسية الأخرى التي تجذب بانتظام جماهير غفيرة على أرضها أولمبيك ليون، وليل، ولانس، فيما يضيف الصاعدان الجديدان تروا ولو مان، والأخير يعود إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عامًا، ملاعب جديدة إلى روزنامة هذا الموسم.

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