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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27: مباريات كل جولة، ومتوسط الأسعار، والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
إنتر
ميلان
يوفنتوس
نابولي

إذا كنت تتطلع إلى شراء تذاكر الدوري الإيطالي لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

احجز تذاكر الدوري الإيطالي:

🎟️  تذاكر الدوري الإيطالي: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر يوفنتوس: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر إنتر ميلان: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر ميلان: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر بأقل من 100 يورو: احجز التذاكر

🎟️  باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️  مناطق العائلات والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر سان سيرو: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر ستاديو أوليمبيكو: احجز التذاكر

كيف تشتري تذاكر الدوري الإيطالي؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. 

لشراء تذاكر الدوري الإيطالي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، ثم الانتقال إلى قسم "التذاكر". 

إذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تتطلع إلى تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإيطالي؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإيطالي بشكل كبير. تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر، مع بدء أقل أسعار التذاكر من نحو 40 يورو على مواقع إعادة البيع.

وبالإضافة إلى هذه العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير على سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات الكبيرة أمام المنافسين البارزين، مثل ديربي ميلانو (ميلان ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، لترتفع الأسعار تبعًا لذلك.

في السطور التالية، يستعرض GOAL أندية الدوري الإيطالي لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، إلى جانب أسعار التذاكر الموسمية التي تبدأ منها الأسعار.

أندية الدوري الإيطالي 2026-27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق أسعار التذاكر (للبالغين)التذكرة الموسمية (للبالغين)
ميلانملعب سان سيرو30 يورو - 220 يورومن 430 يورو
أتالانتاملعب جيويس (نيو بالانس أرينا)35 يورو - 160 يورومن 340 يورو
بولونياستاديو ريناتو دال آرا25 يورو - 130 يورومن 240 يورو
كالياريأونيبول دوموس25 يورو - 120 يورومن 300 يورو
كوموستاديو جوزيبي سينيغاليا30 يورو - 140 يورومن 390 يورو
فيورنتيناستاديو أرتيميو فرانكي25 يورو - 130 يورومن 350 يورو
فروزينونيستاديو بينيتو ستيربي20 يورو - 100 يورومن 160 يورو
جنوىستاديو لويجي فيراريس25 يورو - 120 يورومن 200 يورو
إنتر ميلانملعب سان سيرو30 يورو - 240 يورومن 399 يورو
يوفنتوسأليانز ستاديوم35 يورو - 250 يورومن 430 يورو
لاتسيوستاديو أوليمبيكو25 يورو - 140 يورومن 280 يورو
ليتشيستاديو فيا ديل ماري20 يورو - 110 يورومن 170 يورو
مونزاستاديو بريانتيو (يو-باور ستاديوم)25 يورو - 120 يورومن 230 يورو
نابوليستاديو دييغو أرماندو مارادونا30 يورو - 180 يورومن 250 يورو
بارماستاديو إينيو تارديني25 يورو - 120 يورومن 190 يورو
روماستاديو أوليمبيكو30 يورو - 160 يورومن 277 يورو
ساسولوملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري20 يورو - 110 يورومن 150 يورو
تورينوستاديو أوليمبيكو غراندي تورينو 20 يورو - 120 يورومن 220 يورو
أودينيزيبلوينرجي ستاديوم (ستاديو فريولي) 25 يورو - 115 يورومن 180 يورو
فينيسياستاديو بيير لويجي بينزو30 يورو - 130 يورومن 250 يورو

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الدوري الإيطالي

يشتهر الدوري الإيطالي بكونه واحدًا من أعرق دوريات كرة القدم في العالم، ويضم بعضًا من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية على مستوى العالم، مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخًا طويلًا وحافلًا.

كما يجذب الدوري الإيطالي عددًا كبيرًا من اللاعبين الموهوبين، لذا ليس من المستغرب أن يرغب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمتابعة الإثارة على أرض الواقع. وإلى جانب إغراء كرة القدم عالية الجودة، يسافر الناس أيضًا بأعداد كبيرة لاختبار كل ما تقدمه البلاد.

وقبل انطلاق موسم 1929-30 لكرة القدم في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة إيطاليا لكرة القدم القائمة، التي كانت تُلعب منذ عام 1898، إلى نظام وطني بنظام الدوري من مرحلتين، وهو ما رسخ صيغة الدوري الإيطالي كما نعرفها ونحبها اليوم.

ويُعرف الدوري الإيطالي بتاريخه الغني وأسلوبه الفني في اللعب وصلابته الدفاعية وقاعدته الجماهيرية المتحمسة، وقد صُنّف باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتبارًا من موسم 2025/26، جاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني في تصنيف معاملات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استنادًا إلى نتائج المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.

ويحمل إنتر ميلان لقب البطولة حاليًا، بعدما حصد لقبه الثاني في الدوري الإيطالي خلال ثلاثة مواسم، والـ21 في تاريخه، في الموسم الماضي. كما توج إنتر أيضًا بلقب كأس إيطاليا، ليحصد أكثر من لقب في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسمه الشهير الذي حقق فيه الثلاثية في 2009/2010.

لكن يوفنتوس هو من يتفوق بوضوح على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. فقد حصد "السيدة العجوز" ما مجموعه 36 لقبًا في الدوري الإيطالي، من بينها سلسلة تتويج متتالية استمرت تسعة أعوام بين 2011-2020.

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