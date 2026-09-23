كيفية شراء تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27: مباريات كل جولة، ومتوسط الأسعار، والمزيد

احجز تذاكر الدوري الإيطالي:
🎟️ تذاكر الدوري الإيطالي: احجز التذاكر
🎟️ تذاكر يوفنتوس: احجز التذاكر
🎟️ تذاكر إنتر ميلان: احجز التذاكر
🎟️ تذاكر ميلان: احجز التذاكر
🎟️ تذاكر بأقل من 100 يورو: احجز التذاكر
🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر
🎟️ مناطق العائلات والتذاكر: احجز التذاكر
🎟️ تذاكر سان سيرو: احجز التذاكر
🎟️ تذاكر ستاديو أوليمبيكو: احجز التذاكر
كيف تشتري تذاكر الدوري الإيطالي؟
تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.
لشراء تذاكر الدوري الإيطالي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، ثم الانتقال إلى قسم "التذاكر".
إذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تتطلع إلى تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.
كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإيطالي؟
تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإيطالي بشكل كبير. تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر، مع بدء أقل أسعار التذاكر من نحو 40 يورو على مواقع إعادة البيع.
وبالإضافة إلى هذه العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير على سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات الكبيرة أمام المنافسين البارزين، مثل ديربي ميلانو (ميلان ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، لترتفع الأسعار تبعًا لذلك.
في السطور التالية، يستعرض GOAL أندية الدوري الإيطالي لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، إلى جانب أسعار التذاكر الموسمية التي تبدأ منها الأسعار.
أندية الدوري الإيطالي 2026-27 بحسب أسعار التذاكر
|النادي
|الملعب
|نطاق أسعار التذاكر (للبالغين)
|التذكرة الموسمية (للبالغين)
|ميلان
|ملعب سان سيرو
|30 يورو - 220 يورو
|من 430 يورو
|أتالانتا
|ملعب جيويس (نيو بالانس أرينا)
|35 يورو - 160 يورو
|من 340 يورو
|بولونيا
|ستاديو ريناتو دال آرا
|25 يورو - 130 يورو
|من 240 يورو
|كالياري
|أونيبول دوموس
|25 يورو - 120 يورو
|من 300 يورو
|كومو
|ستاديو جوزيبي سينيغاليا
|30 يورو - 140 يورو
|من 390 يورو
|فيورنتينا
|ستاديو أرتيميو فرانكي
|25 يورو - 130 يورو
|من 350 يورو
|فروزينوني
|ستاديو بينيتو ستيربي
|20 يورو - 100 يورو
|من 160 يورو
|جنوى
|ستاديو لويجي فيراريس
|25 يورو - 120 يورو
|من 200 يورو
|إنتر ميلان
|ملعب سان سيرو
|30 يورو - 240 يورو
|من 399 يورو
|يوفنتوس
|أليانز ستاديوم
|35 يورو - 250 يورو
|من 430 يورو
|لاتسيو
|ستاديو أوليمبيكو
|25 يورو - 140 يورو
|من 280 يورو
|ليتشي
|ستاديو فيا ديل ماري
|20 يورو - 110 يورو
|من 170 يورو
|مونزا
|ستاديو بريانتيو (يو-باور ستاديوم)
|25 يورو - 120 يورو
|من 230 يورو
|نابولي
|ستاديو دييغو أرماندو مارادونا
|30 يورو - 180 يورو
|من 250 يورو
|بارما
|ستاديو إينيو تارديني
|25 يورو - 120 يورو
|من 190 يورو
|روما
|ستاديو أوليمبيكو
|30 يورو - 160 يورو
|من 277 يورو
|ساسولو
|ملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري
|20 يورو - 110 يورو
|من 150 يورو
|تورينو
|ستاديو أوليمبيكو غراندي تورينو
|20 يورو - 120 يورو
|من 220 يورو
|أودينيزي
|بلوينرجي ستاديوم (ستاديو فريولي)
|25 يورو - 115 يورو
|من 180 يورو
|فينيسيا
|ستاديو بيير لويجي بينزو
|30 يورو - 130 يورو
|من 250 يورو
كل ما تحتاج إلى معرفته عن الدوري الإيطالي
يشتهر الدوري الإيطالي بكونه واحدًا من أعرق دوريات كرة القدم في العالم، ويضم بعضًا من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية على مستوى العالم، مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخًا طويلًا وحافلًا.
كما يجذب الدوري الإيطالي عددًا كبيرًا من اللاعبين الموهوبين، لذا ليس من المستغرب أن يرغب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمتابعة الإثارة على أرض الواقع. وإلى جانب إغراء كرة القدم عالية الجودة، يسافر الناس أيضًا بأعداد كبيرة لاختبار كل ما تقدمه البلاد.
وقبل انطلاق موسم 1929-30 لكرة القدم في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة إيطاليا لكرة القدم القائمة، التي كانت تُلعب منذ عام 1898، إلى نظام وطني بنظام الدوري من مرحلتين، وهو ما رسخ صيغة الدوري الإيطالي كما نعرفها ونحبها اليوم.
ويُعرف الدوري الإيطالي بتاريخه الغني وأسلوبه الفني في اللعب وصلابته الدفاعية وقاعدته الجماهيرية المتحمسة، وقد صُنّف باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتبارًا من موسم 2025/26، جاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني في تصنيف معاملات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استنادًا إلى نتائج المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.
ويحمل إنتر ميلان لقب البطولة حاليًا، بعدما حصد لقبه الثاني في الدوري الإيطالي خلال ثلاثة مواسم، والـ21 في تاريخه، في الموسم الماضي. كما توج إنتر أيضًا بلقب كأس إيطاليا، ليحصد أكثر من لقب في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسمه الشهير الذي حقق فيه الثلاثية في 2009/2010.
لكن يوفنتوس هو من يتفوق بوضوح على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. فقد حصد "السيدة العجوز" ما مجموعه 36 لقبًا في الدوري الإيطالي، من بينها سلسلة تتويج متتالية استمرت تسعة أعوام بين 2011-2020.