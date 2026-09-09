احجز تذاكر الدوري الإيطالي:

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كيف تشتري تذاكر الدوري الإيطالي؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

ولشراء تذاكر الدوري الإيطالي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، ثم الانتقال إلى قسم "التذاكر".

إذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تتطلع إلى تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإيطالي؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإيطالي بشكل كبير. تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر، مع انطلاق أقل الأسعار من نحو 40 يورو على مواقع إعادة البيع.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات الكبيرة أمام الخصوم البارزين، مثل ديربي ميلانو (ميلان ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

فيما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإيطالي لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، إلى جانب أسعار بداية التذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإيطالي 2026-27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق سعر التذكرة (للبالغين) التذكرة الموسمية (للبالغين) ميلان ملعب سان سيرو 30 يورو - 220 يورو ابتداءً من 430 يورو أتالانتا ملعب جيويس (نيو بالانس أرينا) 35 يورو - 160 يورو ابتداءً من 340 يورو بولونيا ستاديو ريناتو دال آرا 25 يورو - 130 يورو ابتداءً من 240 يورو كالياري أونيبول دوموس 25 يورو - 120 يورو ابتداءً من 300 يورو كومو ستاديو جوزيبي سينيغاليا 30 يورو - 140 يورو ابتداءً من 390 يورو فيورنتينا ستاديو أرتيميو فرانكي 25 يورو - 130 يورو ابتداءً من 350 يورو فروسينوني ستاديو بينيتو ستيربي 20 يورو - 100 يورو ابتداءً من 160 يورو جنوى ستاديو لويجي فيراريس 25 يورو - 120 يورو ابتداءً من 200 يورو إنتر ميلان ملعب سان سيرو 30 يورو - 240 يورو ابتداءً من 399 يورو يوفنتوس أليانز ستاديوم 35 يورو - 250 يورو ابتداءً من 430 يورو لاتسيو ستاديو أوليمبيكو 25 يورو - 140 يورو ابتداءً من 280 يورو ليتشي ستاديو فيا ديل ماري 20 يورو - 110 يورو ابتداءً من 170 يورو مونزا ستاديو بريانتيو (يو-باور ستاديوم) 25 يورو - 120 يورو ابتداءً من 230 يورو نابولي ستاديو دييغو أرماندو مارادونا 30 يورو - 180 يورو ابتداءً من 250 يورو بارما ستاديو إينيو تارديني 25 يورو - 120 يورو ابتداءً من 190 يورو روما ستاديو أوليمبيكو 30 يورو - 160 يورو ابتداءً من 277 يورو ساسولو ملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري 20 يورو - 110 يورو ابتداءً من 150 يورو تورينو ستاديو أوليمبيكو غراندي تورينو 20 يورو - 120 يورو ابتداءً من 220 يورو أودينيزي ملعب بلوإنرجي (ستاديو فريولي) 25 يورو - 115 يورو ابتداءً من 180 يورو فينيزيا ستاديو بيير لويجي بينزو 30 يورو - 130 يورو ابتداءً من 250 يورو

كل ما تحتاج معرفته عن الدوري الإيطالي

يشتهر الدوري الإيطالي بكونه واحدًا من أعرق دوريات كرة القدم في العالم، إذ يضم بعضًا من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية على مستوى العالم، مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخًا طويلًا وحافلًا.

ويجذب الدوري الإيطالي أيضًا مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، لذلك ليس من المستغرب أن يرغب مشجعو كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمتابعة الإثارة على أرض الواقع. وإلى جانب الانجذاب إلى كرة القدم عالية الجودة، يسافر الناس أيضًا بأعداد كبيرة لاختبار كل ما تقدمه البلاد.

وقبل انطلاق موسم 1929-30 لكرة القدم في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة كرة القدم الإيطالية القائمة، التي كانت تُلعب منذ عام 1898، إلى نظام وطني بنظام الدوري، وهو ما أرسى صيغة الدوري الإيطالي كما نعرفها ونحبها اليوم.

وبفضل تاريخه الغني وأسلوب اللعب الفني والصلابة الدفاعية وقاعدة جماهيره المتحمسة، ظل الدوري الإيطالي يُصنَّف باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتبارًا من موسم 2025/26، احتل الدوري الإيطالي المركز الثاني في تصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استنادًا إلى نتائج المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.

ويعد إنتر ميلان حامل اللقب، بعدما أحرز لقبه الثاني في الدوري الإيطالي خلال ثلاثة مواسم، والـ21 في تاريخه، في الموسم الماضي. كما حصد إنتر ميلان أيضًا لقب كأس إيطاليا، ليظفر بأكثر من بطولة في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسمه الشهير الذي شهد الفوز بالثلاثية في 2009/2010.

لكن يوفنتوس هو من يتفوق بفارق واضح على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. إذ حصد النادي الملقب بـ"السيدة العجوز" ما مجموعه 36 لقبًا في الدوري الإيطالي، من بينها سلسلة امتدت لتسعة ألقاب متتالية بين 2011 و2020.