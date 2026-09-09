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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر الدوري الإيطالي 2026/27: مباريات الجولة، ومتوسط الأسعار، والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
إنتر
ميلان
يوفنتوس
نابولي

إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر الدوري الإيطالي لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

احجز تذاكر الدوري الإيطالي:

🎟️  تذاكر الدوري الإيطالي: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر يوفنتوس: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر إنتر ميلان: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر ميلان: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر بأقل من 100 يورو: احجز التذاكر

🎟️  باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️  مناطق العائلات والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر سان سيرو: احجز التذاكر

🎟️  تذاكر ستاديو أوليمبيكو: احجز التذاكر

كيف تشتري تذاكر الدوري الإيطالي؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. 

ولشراء تذاكر الدوري الإيطالي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، ثم الانتقال إلى قسم "التذاكر". 

إذا كانت التذاكر قد نفدت عبر القنوات الرسمية، أو كنت تتطلع إلى تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو ربما كنت تبحث عن اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإيطالي؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإيطالي بشكل كبير. تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر، مع انطلاق أقل الأسعار من نحو 40 يورو على مواقع إعادة البيع.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات الكبيرة أمام الخصوم البارزين، مثل ديربي ميلانو (ميلان ضد إنتر ميلان) وديربي روما (روما ضد لاتسيو)، ضمن الفئة الأعلى، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

فيما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإيطالي لموسم 2026-2027، وملاعبها، والنطاقات المتوقعة لأسعار تذاكر المباريات، إلى جانب أسعار بداية التذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإيطالي 2026-27 بحسب أسعار التذاكر

النادي الملعب نطاق سعر التذكرة (للبالغين)التذكرة الموسمية (للبالغين)
ميلانملعب سان سيرو30 يورو - 220 يوروابتداءً من 430 يورو
أتالانتاملعب جيويس (نيو بالانس أرينا)35 يورو - 160 يوروابتداءً من 340 يورو
بولونياستاديو ريناتو دال آرا25 يورو - 130 يوروابتداءً من 240 يورو
كالياريأونيبول دوموس25 يورو - 120 يوروابتداءً من 300 يورو
كوموستاديو جوزيبي سينيغاليا30 يورو - 140 يوروابتداءً من 390 يورو
فيورنتيناستاديو أرتيميو فرانكي25 يورو - 130 يوروابتداءً من 350 يورو
فروسينونيستاديو بينيتو ستيربي20 يورو - 100 يوروابتداءً من 160 يورو
جنوىستاديو لويجي فيراريس25 يورو - 120 يوروابتداءً من 200 يورو
إنتر ميلانملعب سان سيرو30 يورو - 240 يوروابتداءً من 399 يورو
يوفنتوسأليانز ستاديوم35 يورو - 250 يوروابتداءً من 430 يورو
لاتسيوستاديو أوليمبيكو25 يورو - 140 يوروابتداءً من 280 يورو
ليتشيستاديو فيا ديل ماري20 يورو - 110 يوروابتداءً من 170 يورو
مونزاستاديو بريانتيو (يو-باور ستاديوم)25 يورو - 120 يوروابتداءً من 230 يورو
نابوليستاديو دييغو أرماندو مارادونا30 يورو - 180 يوروابتداءً من 250 يورو
بارماستاديو إينيو تارديني25 يورو - 120 يوروابتداءً من 190 يورو
روماستاديو أوليمبيكو30 يورو - 160 يوروابتداءً من 277 يورو
ساسولوملعب مابي - تشيتا ديل تريكولوري20 يورو - 110 يوروابتداءً من 150 يورو
تورينوستاديو أوليمبيكو غراندي تورينو 20 يورو - 120 يوروابتداءً من 220 يورو
أودينيزيملعب بلوإنرجي (ستاديو فريولي) 25 يورو - 115 يوروابتداءً من 180 يورو
فينيزياستاديو بيير لويجي بينزو30 يورو - 130 يوروابتداءً من 250 يورو

كل ما تحتاج معرفته عن الدوري الإيطالي

يشتهر الدوري الإيطالي بكونه واحدًا من أعرق دوريات كرة القدم في العالم، إذ يضم بعضًا من أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية على مستوى العالم، مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وجميعها تملك تاريخًا طويلًا وحافلًا.

ويجذب الدوري الإيطالي أيضًا مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين، لذلك ليس من المستغرب أن يرغب مشجعو كرة القدم من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى إيطاليا لمتابعة الإثارة على أرض الواقع. وإلى جانب الانجذاب إلى كرة القدم عالية الجودة، يسافر الناس أيضًا بأعداد كبيرة لاختبار كل ما تقدمه البلاد.

وقبل انطلاق موسم 1929-30 لكرة القدم في إيطاليا، جرت إعادة هيكلة بطولة كرة القدم الإيطالية القائمة، التي كانت تُلعب منذ عام 1898، إلى نظام وطني بنظام الدوري، وهو ما أرسى صيغة الدوري الإيطالي كما نعرفها ونحبها اليوم.

وبفضل تاريخه الغني وأسلوب اللعب الفني والصلابة الدفاعية وقاعدة جماهيره المتحمسة، ظل الدوري الإيطالي يُصنَّف باستمرار بين أقوى الدوريات في كرة القدم العالمية. واعتبارًا من موسم 2025/26، احتل الدوري الإيطالي المركز الثاني في تصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استنادًا إلى نتائج المسابقات الأوروبية خلال المواسم الخمسة الماضية، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام الدوري الإسباني.

ويعد إنتر ميلان حامل اللقب، بعدما أحرز لقبه الثاني في الدوري الإيطالي خلال ثلاثة مواسم، والـ21 في تاريخه، في الموسم الماضي. كما حصد إنتر ميلان أيضًا لقب كأس إيطاليا، ليظفر بأكثر من بطولة في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسمه الشهير الذي شهد الفوز بالثلاثية في 2009/2010.

لكن يوفنتوس هو من يتفوق بفارق واضح على الجميع من حيث عدد ألقاب الدوري. إذ حصد النادي الملقب بـ"السيدة العجوز" ما مجموعه 36 لقبًا في الدوري الإيطالي، من بينها سلسلة امتدت لتسعة ألقاب متتالية بين 2011 و2020.

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