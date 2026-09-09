احجز تذاكر الدوري الألماني

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مباريات الجولة الثانية المقبلة في الدوري الألماني والتذاكر

التاريخ والوقت (CET) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 20:30 شتوتجارت ضد كولن MHPArena (شتوتجارت) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 باير ليفركوزن ضد يونيون برلين BayArena (ليفركوزن) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد إلفرسبرج BORUSSIA-PARK (مونشنجلادباخ) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند PreZero Arena (زينسهايم) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 بادربورن ضد فرايبورج Home Deluxe Arena (بادربورن) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:30 فيردر بريمن ضد RB Leipzig Weserstadion (بريمن) تذاكر السبت 5 سبتمبر، 18:30 شالكه 04 ضد بايرن ميونخ VELTINS-Arena (جيلسنكيرشن) تذاكر الأحد 6 سبتمبر، 15:30 هامبورج ضد ماينز 05 Volksparkstadion (هامبورج) تذاكر الأحد 6 سبتمبر، 17:30 آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج Deutsche Bank Park (فرانكفورت) تذاكر

كيف تحصل على تذاكر الدوري الألماني؟

الطريقة الأكثر موثوقية والأفضل من حيث التكلفة لشراء تذاكر مباريات الدوري الألماني هي عبر المواقع الرسمية للأندية. ومن المفيد التحقق منها بانتظام للحصول على معلومات بيع التذاكر، ومواعيد طرحها، ومدى توافرها.

غالبًا ما يحصل حاملو التذاكر الموسمية على الأولوية، يليهم الأعضاء ثم عامة الجماهير.

تقدم العديد من الأندية أولوية الوصول إلى البيع المسبق وخيارات تذاكر تفضيلية للأعضاء، لذا يمكنك التفكير في الاشتراك إذا كنت تخطط لحضور عدة مباريات.

أما الراغبون في تأمين مقاعد في مباريات الدوري الألماني الكبرى طوال الموسم، مثل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند («دير كلاسيكر») وهامبورج ضد فيردر بريمن («نوردديربي»)، فمن الجيد محاولة شراء التذاكر في أقرب وقت ممكن قبل نفادها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء مقاعد من السوق الثانوية. StubHub هو أحد أبرز البائعين للراغبين في شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الألماني؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات الدوري الألماني الرسمية في المتوسط بين 10 € و90 €.

في ما يلي بعض أمثلة أسعار الأندية:

النادي الوقوف (للبالغين) الجلوس (قياسي) الجلوس (الفئة العليا) بايرن ميونخ 15 € 40 € 80 € بوروسيا دورتموند 18.50 € 38 € 75 € آينتراخت فرانكفورت 15 € 25 € 85 € كولونيا 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

يشتهر الدوري الألماني أيضًا بقاعدة «50+1»، التي تضمن أن تكون الملكية الأغلبية في الأندية للأعضاء بدلًا من مستثمر واحد. وهذا يُبقي أسعار التذاكر في متناول اليد نسبيًا مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة في الدوري الألماني؟

تتوفر أيضًا باقات كبار الشخصيات أو الضيافة، التي تشمل تذاكر المباريات والإقامة والدخول إلى الصالات ومزايا أخرى، للشراء لدى غالبية أندية الدوري الألماني.

هل تريد معرفة ما الذي يمكن توقعه من باقة ضيافة؟ إليك ما يجب أن تبحث عنه في الملاعب الرئيسية بالدوري الألماني، مثل أليانز أرينا، وسيجنال إيدونا بارك، وRed Bull Arena:

مقعد VIP قياسي: مقعد مبطن فاخر في موقع مميز داخل الملعب مع دخول إلى صالة مشتركة، وبوفيه، ومشروبات مجانية، بدءًا من 200 € للمباراة الواحدة

صالة النادي / رجال الأعمال: مقاعد فاخرة محجوزة مع دخول حصري إلى الصالة قبل المباراة وأثناءها وبعدها، وضيافة راقية، وبار مفتوح، وترفيه، بدءًا من 300 € للمباراة الواحدة

صالة ذات طابع خاص / فاخرة: مناطق ضيافة تحمل علامات خاصة (مثل Champions Club وGold Lounge وRBL Club) مع قوائم طعام مطورة، وشمبانيا، ومقاعد مميزة، بدءًا من 600 € للمباراة الواحدة

جناح خاص / Skybox: مقصورة خاصة مغلقة بالكامل تتسع لـ 8–20 ضيفًا مع طعام فاخر، وطاقم خاص، ومرافق خاصة، بدءًا من 3,000 € للمباراة الواحدة

باقة فائقة الفخامة: ضيافة من الفئة الأعلى مثل Prestige أو Platinum Lounges مع مأكولات فاخرة، ومشروبات فاخرة غير محدودة، ودخول VIP، بدءًا من 1,200 € للشخص الواحد في المباراة الواحدة

ماذا يجب أن تعرف عن الدوري الألماني؟

مع وجود مجموعة من نجوم كرة القدم العالميين، مثل هاري كين، وسيرهو جيراسي، ومايكل أوليسي، وباتريك شيك، ولويس دياز، الذين يلعبون حاليًا في ألمانيا مع بعض أكبر أندية العالم، مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وغيرها، يتسابق المشجعون للحصول على تذاكر مباريات الدوري الألماني.

وبالطبع، ليس استقطاب الأسماء اللامعة في عالم اللعبة أمرًا جديدًا على الدوري الألماني، إذ سبق أن تألق على الساحة الألمانية لاعبون مثل إرلينج هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي، وآريين روبن، وجود بيلينجهام.

تأسس الدوري الألماني في عام 1963، ويتمتع بتاريخ عريق ورسخ مكانته بوصفه واحدًا من أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا. ويضم الدوري، المعروف بأجوائه النابضة بالحياة والودية وجماهيره الشغوفة من مختلف الأعمار، 18 فريقًا من أنحاء البلاد كافة.

ورغم انتزاع اللقب منه، للمرة الأولى منذ 2012، على يد باير ليفركوزن قبل عامين، عاد بايرن ميونخ بقوة منذ ذلك الحين، وفاز باللقب بفارق تراكمي بلغ 29 نقطة في الموسمين الماضيين. وكان هاري كين مرة أخرى المحرك التهديفي للفريق، ويقترب النجم الإنجليزي الآن من الوصول إلى حاجز 100 هدف مع العملاق الألماني.