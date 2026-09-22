احجز تذاكر الدوري الألماني

🎟️ تذاكر الدوري الألماني: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بايرن ميونخ: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بوروسيا دورتموند: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر RB Leipzig: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بأقل من 100 يورو: احجز التذاكر

🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ مناطق العائلات والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر سيجنال إيدونا بارك: احجز التذاكر

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كيف تحصل على تذاكر الدوري الألماني؟

الطريقة الأكثر موثوقية والأفضل من حيث التكلفة لشراء تذاكر مباريات الدوري الألماني هي عبر المواقع الرسمية للأندية. ومن المفيد التحقق منها بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر، ومواعيد طرحها، ومدى توافرها.

غالبًا ما يحصل حاملو التذاكر الموسمية على الأولوية، يليهم الأعضاء ثم عامة الجمهور.

تقدم العديد من الأندية أولوية الوصول إلى البيع المسبق وخيارات تذاكر تفضيلية للأعضاء، لذا يمكنك التفكير في الاشتراك إذا كنت تخطط لحضور عدة مباريات.

أما بالنسبة لمن يتطلعون إلى حجز مقاعد في مباريات الدوري الألماني البارزة على مدار الموسم، مثل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند («دير كلاسيكر») وهامبورج ضد فيردر بريمن («نوردر ديربي»)، فمن الجيد محاولة شراء التذاكر في أقرب وقت ممكن قبل نفادها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء المقاعد من السوق الثانوية. StubHub هو أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الألماني؟

يتراوح متوسط أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري الألماني بين 10 و90 يورو.

في ما يلي بعض الأمثلة على أسعار الأندية:

النادي المدرجات الوقوف (للبالغين) المقاعد (عادية) المقاعد (الفئة العليا) بايرن ميونخ 15 يورو 40 يورو 80 يورو بوروسيا دورتموند 18.50 يورو 38 يورو 75 يورو آينتراخت فرانكفورت 15 يورو 25 يورو 85 يورو كولون 16 يورو 35 يورو 75 يورو RB Leipzig 15 يورو 30 يورو 70 يورو

ويشتهر الدوري الألماني أيضًا بقاعدة «50+1»، التي تضمن أن تكون ملكية الأندية بالأغلبية للأعضاء بدلًا من مستثمر واحد. وهذا يجعل أسعار التذاكر في متناول اليد نسبيًا مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة في الدوري الألماني؟

تتوفر أيضًا للشراء لدى غالبية أندية الدوري الألماني باقات كبار الشخصيات أو الضيافة، التي تشمل تذاكر المباريات، والإقامة، والدخول إلى الصالات، ومزايا أخرى.

هل تريد معرفة ما الذي يمكن توقعه من باقة ضيافة؟ إليك ما ينبغي الانتباه إليه في الملاعب الرئيسية للدوري الألماني، مثل أليانز أرينا، وسيجنال إيدونا بارك، وريد بول أرينا:

مقعد VIP قياسي: مقعد مبطن مميز في موقع بارز داخل الملعب مع دخول إلى صالة مشتركة، وبوفيه طعام، ومشروبات مجانية، بسعر يبدأ من 200 يورو للمباراة الواحدة

صالة النادي / صالة الأعمال: مقاعد مميزة محجوزة مع دخول حصري إلى الصالة قبل المباراة وأثناءها وبعدها، وخدمات ضيافة راقية، وبار مفتوح، وترفيه، بسعر يبدأ من 300 يورو للمباراة الواحدة

صالة ذات طابع خاص / صالة مميزة: مناطق ضيافة تحمل علامات خاصة، مثل Champions Club وGold Lounge وRBL Club، مع قوائم طعام مطورة، وشمبانيا، ومقاعد مميزة، بسعر يبدأ من 600 يورو للمباراة الواحدة

جناح خاص / Skybox: مقصورة خاصة مغلقة بالكامل تتسع لـ8 إلى 20 ضيفًا مع وجبات فاخرة، وطاقم خدمة شخصي، ومرافق خاصة، بسعر يبدأ من 3,000 يورو للمباراة الواحدة

باقة فائقة التميز: ضيافة من الفئة الأعلى مثل Prestige أو Platinum Lounges، مع مأكولات فاخرة، ومشروبات مميزة غير محدودة، ودخول VIP، بسعر يبدأ من 1,200 يورو للشخص الواحد في المباراة الواحدة

ماذا يجب أن تعرف عن الدوري الألماني؟

مع وجود مجموعة من نجوم كرة القدم العالميين، مثل هاري كين، وسيرهو غيراسي، ومايكل أوليس، وباتريك شيك، ولويس دياز، الذين يمارسون حاليًا مهنتهم في ألمانيا مع بعض من أكبر الأندية في العالم، مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وغيرهما، يتسابق المشجعون لاقتناء تذاكر مباريات الدوري الألماني.

وبالطبع، فإن استقطاب الأسماء اللامعة في اللعبة ليس بالأمر الجديد على الدوري الألماني، إذ سبق أن تألق على الساحة الألمانية أمثال إرلينج هالاند، وروبرت ليفاندوفسكي، وآريين روبن، وجود بيلينجهام.

تأسس الدوري الألماني في عام 1963، ويتمتع بتاريخ عريق ورسخ مكانته كأحد أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا. ويضم الدوري، المعروف بأجوائه النابضة بالحياة والودية وجماهيره الشغوفة من مختلف الأعمار، 18 فريقًا من جميع أنحاء البلاد.

ورغم انتزاع باير ليفركوزن اللقب منه قبل عامين، للمرة الأولى منذ 2012، فإن بايرن ميونخ عاد بقوة بعد ذلك، وفاز باللقب بفارق تراكمي بلغ 29 نقطة في الموسمين الماضيين. وكان هاري كين مرة أخرى المحفز التهديفي للفريق، وبات النجم الإنجليزي الآن يتجه بسرعة نحو حاجز 100 هدف مع العملاق الألماني.