كيفية شراء تذاكر الدوري الاسكتلندي الممتاز 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، معلومات الملاعب والمزيد

شهدنا في وقت سابق من هذا العام واحدة من أكثر النهايات إثارة على الإطلاق لموسم الدوري الاسكتلندي الممتاز، ولزيادة التشويق، لم يكن الأمر حتى سباق «أولد فيرم» المعتاد بين طرفين. شارك في أحداث هذا الموسم عبر حجز تذاكر المباريات اليوم.

في يوم متوتر للأعصاب في مايو، سجل سيلتيك هدفين متأخرين أمام هارتس على ملعب سيلتيك بارك ليحرم فريق إدنبرة من لقبه الأول في الدوري منذ عام 1960. ولزيادة معاناة هارتس، كان الفريق قد بقي في الصدارة لما يقرب من 8 أشهر.

والآن، يتطلع بويز، تحت إشراف مارتن أونيل، إلى حصد لقب الدوري السادس على التوالي، أو بشكل لا يصدق، اللقب الـ15 له في آخر 16 موسمًا. وبالطبع، لا يقتصر مشهد كرة القدم الاسكتلندية على سيلتيك فقط، وهناك الكثير من الفرص لمشاهدة أي من فرق الدوري الممتاز الاثني عشر وهي تنزل إلى أرض الملعب.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيف يمكنك تأمين مقاعد في مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

أبرز مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 29 أغسطس (3 مساءً) سيلتيك ضد فالكيرك سيلتيك بارك (غلاسكو) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (3 مساءً) دندي ضد هيبرنيان دينز بارك (دندي) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (3 مساءً) سانت ميرين ضد مذرويل ملعب SMiSA (بيزلي) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7.45 مساءً) سيلتيك ضد أبردين سيلتيك بارك (غلاسكو) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7.45 مساءً) دندي ضد سانت جونستون دينز بارك (دندي) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7.45 مساءً) مذرويل ضد دندي يونايتد فير بارك (مذرويل) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) رينجرز ضد مذرويل ملعب إيبروكس (غلاسكو) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (3 مساءً) سانت ميرين ضد دندي يونايتد ملعب SMiSA (بيزلي) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (3 مساءً) دندي ضد مذرويل دينز بارك (دندي) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (12 ظهرًا) سيلتيك ضد رينجرز سيلتيك بارك (غلاسكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الاسكتلندي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز مباشرة من منصات التذاكر أو شبابيك التذاكر الخاصة بكل نادٍ مستضيف. ولا يستخدم الدوري بوابة مركزية لبيع التذاكر، بل إن كل نادٍ من الأندية الـ12 الأعضاء يتحكم في مبيعاته ويديرها بنفسه.

تُطرح تذاكر المباريات عادة للبيع قبل موعد المباراة المقرر بأسبوعين إلى أربعة أسابيع. ونظرًا لأن حاملي التذاكر الموسمية يستحوذون على الغالبية العظمى من مقاعد الملاعب، فإن المخزون المتبقي يُطرح ضمن فئات أولوية واضحة ومتدرجة:

حاملو التذاكر الموسمية / أعضاء النادي أولًا: قبل المباراة بما يصل إلى 3 أو 4 أسابيع، تميل المنصات إلى فتح نوافذ شراء أو حجز حصرية لحاملي التذاكر الموسمية، لشراء مقاعد إضافية، وكذلك لأعضاء النادي الرسميين.

الطرح العام للجمهور: إذا تبقت أي تذاكر، تُطرح للجمهور العام قبل انطلاق المباراة بنحو أسبوع إلى أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز من السوق الثانوية. وتعد Ticombo واحدة من أبرز جهات البيع لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ تقدم خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الاسكتلندي الممتاز؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية العادية المخصصة للبالغين في الدوري الاسكتلندي الممتاز عادة بين 20 و50 جنيهًا إسترلينيًا، رغم أن المباريات الكبيرة قد تشهد تضاعف أسعار التذاكر العادية إلى الضعف أو حتى ثلاثة أضعاف.

وتقسم معظم الأندية مبارياتها على أرضها إلى فئتين أو ثلاث فئات بحسب حجم الطلب، وهو ما يحدد السعر الأساسي للتذكرة:

الفئة A (المباريات المميزة): وهي المباريات ذات الطلب المرتفع أمام سيلتيك أو رينجرز، وكذلك المنافسات المحلية مثل ديربي إدنبرة بين هارتس وهيبرنيان.

الفئة B/C (المباريات العادية): مباريات الدوري الروتينية أمام بقية أندية الدرجة الأولى.

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

أرقام وإحصاءات الدوري الاسكتلندي الممتاز

تمثل المنافسة بين سيلتيك ورينجرز، المعروفة باسم «أولد فيرم»، أطول فترة متواصلة من الهيمنة المحلية في كرة القدم العالمية. ويتصدر سيلتيك الترتيب برصيد 56 لقبًا في الدوري، بينما يأتي رينجرز خلفه مباشرة برصيد 55 لقبًا.

ألقاب الدوري المتتالية: يتقاسم سيلتيك ورينجرز الرقم القياسي بالفوز بـ9 ألقاب دوري متتالية. وحقق سيلتيك ذلك مرتين، من 1965 إلى 1974 ومن 2011 إلى 2020، بينما حققه رينجرز من 1988 إلى 1997.

الانتظار الممتد لـ41 عامًا: اقترب هارتس خلال موسم 2025/26، لكن لم يفز أي نادٍ خارج أولد فيرم بلقب الدوري منذ عام 1985، عندما قاد أليكس فيرغسون أبردين إلى اللقب.

أكبر عدد من النقاط في موسم واحد: يملك سيلتيك الرقم المعياري الأعلى، بعدما جمع 103 نقاط خلال موسم 2001-02 تحت قيادة مارتن أونيل.

أقل عدد من النقاط في موسم واحد: يحمل غريتنا إف سي، الذي لم يعد قائمًا الآن، الرقم الأدنى بعدما حصد 13 نقطة فقط خلال موسم 2007-08.

ملاعب ومواقع الدوري الاسكتلندي الممتاز

النادي الملعب والموقع السعة سيلتيك سيلتيك بارك (غلاسكو) 60,411 رينجرز ملعب إيبروكس (غلاسكو) 51,700 أبردين ملعب بيتودري (أبردين) 20,866 هيبرنيان ملعب إيستر رود (إدنبرة) 20,250 هارت أوف ميدلوثيان تاينكاسل بارك (إدنبرة) 19,852 كيلمارنوك ملعب BBSP (كيلمارنوك) 18,128 دندي يونايتد تاناديس بارك (دندي) 14,223 مذرويل فير بارك (مذرويل) 13,677 دندي إف سي دينز بارك (دندي) 11,850 سانت جونستون ماكديارميد بارك (بيرث) 10,696 سانت ميرين ملعب SMiSA (بيزلي) 7,937 فالكيرك ملعب فالكيرك (فالكيرك) 7,937



