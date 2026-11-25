تقترب رحلة التأهل إلى البرازيل من ذروتها المثيرة مع دخول التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 مرحلة الملحق الأوروبي الحاسمة. وتتنافس 16 دولة، من بينها إنجلترا والسويد وإيطاليا وهولندا، في مواجهات من ذهاب وإياب على آخر سبع بطاقات للتأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027.

وبعد تأهل إسبانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك بالفعل من مرحلة الدوري، باتت أهمية هذه المواجهات أكبر من أي وقت مضى. ومن المتوقع أن تملأ جماهير غفيرة مدرجات بعض أكبر ملاعب أوروبا، من ملعب ويمبلي إلى ملعب أفيفا.

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متى تُقام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027؟

تُقام الجولة الثانية والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 من ذهاب وإياب يومي الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 والسبت 5 ديسمبر 2026. إليك الجدول الكامل للمباريات المقبلة، ومواعيد انطلاقها بتوقيت وسط أوروبا، وملاعبها.

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 1 ديسمبر 2026، 17:00 بتوقيت وسط أوروبا سلوفينيا ضد هولندا ملعب سبورتني بارك دومجالي، دومجالي التذاكر 1 ديسمبر 2026، 17:30 بتوقيت وسط أوروبا فنلندا ضد إيطاليا ملعب هلسنكي لكرة القدم، هلسنكي التذاكر 1 ديسمبر 2026، 18:00 بتوقيت وسط أوروبا أوكرانيا ضد إنجلترا بيناتار أرينا، سان بيدرو ديل بيناتار التذاكر 1 ديسمبر 2026، 18:00 بتوقيت وسط أوروبا البرتغال ضد آيسلندا ملعب دي أفونسو هنريكيش، جيمارايش التذاكر 1 ديسمبر 2026، 18:00 بتوقيت وسط أوروبا بولندا ضد جمهورية أيرلندا بولسات بلس أرينا جدانسك، جدانسك التذاكر 1 ديسمبر 2026، 19:00 بتوقيت وسط أوروبا سويسرا ضد النمسا ملعب وانكدورف، برن التذاكر 1 ديسمبر 2026، 20:15 بتوقيت وسط أوروبا ويلز ضد النرويج ملعب كارديف سيتي، كارديف التذاكر 1 ديسمبر 2026، 20:25 بتوقيت وسط أوروبا اسكتلندا ضد السويد ملعب ذا ماربيل كوتشز، دمبارتون التذاكر 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت وسط أوروبا آيسلندا ضد البرتغال ملعب لاوغاردالسفولور، ريكيافيك التذاكر 5 ديسمبر 2026، 16:00 بتوقيت وسط أوروبا السويد ضد اسكتلندا ستوكهولم أرينا، ستوكهولم التذاكر 5 ديسمبر 2026، 16:10 بتوقيت وسط أوروبا النمسا ضد سويسرا ملعب فرانز هور، فيينا التذاكر 5 ديسمبر 2026، 17:00 بتوقيت وسط أوروبا النرويج ضد ويلز ملعب أوليفال، أوسلو التذاكر 5 ديسمبر 2026، 18:00 بتوقيت وسط أوروبا جمهورية أيرلندا ضد بولندا ملعب أفيفا، دبلن التذاكر 5 ديسمبر 2026، 18:00 بتوقيت وسط أوروبا هولندا ضد سلوفينيا ملعب خالجنفارد، أوتريخت التذاكر 5 ديسمبر 2026، 18:30 بتوقيت وسط أوروبا إنجلترا ضد أوكرانيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر 5 ديسمبر 2026، 21:15 بتوقيت وسط أوروبا إيطاليا ضد فنلندا ملعب إيراسمو ياكوفوني، تارانتو التذاكر

من أين تشتري تذاكر التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027؟

تُباع التذاكر الرسمية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 مباشرة عبر اتحادات كرة القدم الوطنية المستضيفة وشركائها الأساسيين لبيع التذاكر، مثل ملعب ويمبلي وتيكت ماستر في إنجلترا، والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لجمهورية أيرلندا، والاتحاد الويلزي لكرة القدم لويلز، وبوابة الاتحاد النرويجي لكرة القدم للنرويج.

أُتيحت فترات بيع مسبق ذات أولوية في البداية لأعضاء أندية المشجعين الرسمية والمسجلين مبكرًا عقب قرعة الملحق. والبيع العام مفتوح الآن عبر جميع بوابات الجهات المستضيفة، على أن تُصدر تذاكر رقمية للهواتف وتصاريح بصيغة PDF قبل يوم المباراة.

ونظرًا للإقبال الهائل على مواجهات الإياب الحاسمة، فإن تيكومبو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027؟

لا تزال مشاهدة كرة القدم الدولية للسيدات مباشرةً من أكثر التجارب ميسورية في عالم الرياضة، مع اختلاف أسعار التذاكر الأصلية بحسب الملعب المستضيف وفئة المقاعد.

إنجلترا ضد أوكرانيا (ملعب ويمبلي): تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية للبالغين من نحو 19 دولارًا وتصل إلى 75 دولارًا ، فيما تبدأ أسعار التذاكر المخفضة لمن هم دون 16 عامًا والطلاب وكبار السن من نحو 6 دولارات .

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية للبالغين من نحو وتصل إلى ، فيما تبدأ أسعار التذاكر المخفضة لمن هم دون 16 عامًا والطلاب وكبار السن من نحو . النرويج ضد ويلز (ملعب أوليفال): تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للبالغين عبر الاتحاد النرويجي لكرة القدم من نحو 18 دولارًا ، وتتوفر تذاكر الأطفال بسعر يقارب 9 دولارات .

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للبالغين عبر الاتحاد النرويجي لكرة القدم من نحو ، وتتوفر تذاكر الأطفال بسعر يقارب . ملاعب أوروبية أخرى: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية عادةً لدى الاتحادات المستضيفة في أيرلندا وبولندا والسويد وهولندا من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا بحسب فئة الملعب.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل تيكومبو خيارًا بديلًا لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تذاكر تبدأ حاليًا من 35 دولارًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

ستكون كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل أول نسخة من البطولة تُقام في أمريكا الجنوبية، وتتنافس المنتخبات الأوروبية على 11 بطاقة للتأهل المباشر، إضافة إلى مقعد في الملحق بين الاتحادات القارية.

وبعد مرحلة التصفيات بنظام الدوري المشابه لدوري الأمم، التي امتدت من مارس إلى يونيو 2026، حجزت أربعة من كبار المنتخبات الأوروبية مقاعدها مبكرًا في البرازيل بتصدر مجموعاتها في دوري المستوى الأول: إسبانيا بطلة العالم الحالية، وفرنسا وألمانيا والدنمارك.

وخاضت المنتخبات المتبقية الجولة الأولى من الملحق في أكتوبر 2026، لتتحدد ثماني مواجهات قوية من ذهاب وإياب في الجولة الثانية. وتجاوزت إنجلترا اليونان بسهولة بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين، لتضرب موعدًا جديدًا مع أوكرانيا، بينما تواجه جمهورية أيرلندا بولندا بعد تفوق المنتخب البولندي على بلجيكا في ركلات ترجيح مثيرة.

وتحمل الجولة الثانية مزيدًا من الإثارة. فرغم أن ثمانية منتخبات ستحسم مواجهاتها بمجموع المباراتين، فإن المنتخبات السبعة الفائزة الأعلى ترتيبًا فقط، وفقًا للترتيب العام للدوري في التصفيات الأوروبية، ستتأهل مباشرةً إلى البرازيل 2027. أما المنتخب الفائز بالملحق الأقل ترتيبًا، فسيتقدم إلى ملحق الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الاتحادات القارية في فبراير 2027 لخوض فرصة أخيرة لبلوغ النهائيات.