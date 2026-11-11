تابعنا مؤخراً منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، سواء في السوبر ليغ أو الدوري الوطني الأسترالي للرجبي، لكن الأنظار اتجهت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تصل إلى ختام مثير هذا الأحد (15 نوفمبر) في بريزبن.

بعد أربعة أسابيع من المنافسات القوية والمثيرة في دور المجموعات ونصف النهائي، لم يبقَ في المنافسة على اللقب سوى منتخبين، أستراليا ونيوزيلندا. وسيتواجه المنتخبان أيضاً في نهائي السيدات، الذي يُقام في اليوم نفسه وعلى الملعب نفسه. ويمكنك الاستمتاع بالمباراة الختامية المرتقبة بحجز تذاكرك اليوم.

بدأت أستراليا البطولة مرشحة بقوة للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي، والـ13 إجمالاً منذ النسخة الأولى عام 1954. وفاز المنتخب الأسترالي بجميع مبارياته حتى الآن، لكنه يدرك أن أصعب اختبار له لا يزال بانتظاره. فقد خسرت نيوزيلندا بفارق نقطتين فقط (24-22) عندما التقى المنتخبان في سيدني في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 أكتوبر.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي المقبل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى يُقام نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة التذاكر الملعب (المدينة) الأحد، 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا الرسمي) النهائي: أستراليا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب سانكورب (بريزبن)

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يوفر روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لملعب سانكورب في بريزبن.

وتُعد تيكيت ماستر أستراليا منصة التوزيع الرئيسية المعتمدة، فيما تُستخدم تيكيتك أيضاً بوصفها جهة بيع شريكة.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026 (RLWC2026) من 39 دولاراً أسترالياً للبالغين.

المباراة تذكرة البالغين (16 عاماً فأكثر) التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3) النهائي (ملعب سانكورب) ابتداءً من 39 دولاراً أسترالياً ابتداءً من 109 دولارات أسترالية

تنقسم المقاعد إلى عدة فئات عامة:

الفئة الأولى / الممتازة : تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب. الفئة الثانية : تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب.

: تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب. الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف قوائم المرمى أو في الأجزاء العليا من المدرجات، وتوفر أقل أسعار للدخول.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على أي معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، الممتدة على مدار شهر، 18 مباراة إجمالاً (15 مباراة في دور المجموعات، ومباريات نصف النهائي والنهائي).

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافستي السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ أو التواريخ مباريات دور المجموعات من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر نصف النهائي 7 و8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

البلد الملعب (المدينة) السعة أستراليا ملعب سانكورب (بريزبن) 52500 ملعب أليانز (سيدني) 42500 ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) 33000 ملعب كومبانك (سيدني) 30000 ملعب سيباس سوبر (غولد كوست) 27400 ملعب كوينزلاند كونتري بنك (تاونسفيل) 25455 ملعب وين (ولونغونغ) 23750 إتش بي إف بارك (بيرث) 20500 نيوزيلندا ملعب وان نيوزيلاند (كرايستشيرش) 30000 بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) 14800

من الفائزون بالنسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية: