تابعنا مؤخراً منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، سواء في السوبر ليغ أو الدوري الوطني الأسترالي للرجبي، لكن الأنظار اتجهت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تصل إلى ختام مثير هذا الأحد (15 نوفمبر) في بريزبن.
بعد أربعة أسابيع من المنافسات القوية والمثيرة في دور المجموعات ونصف النهائي، لم يبقَ في المنافسة على اللقب سوى منتخبين، أستراليا ونيوزيلندا. وسيتواجه المنتخبان أيضاً في نهائي السيدات، الذي يُقام في اليوم نفسه وعلى الملعب نفسه. ويمكنك الاستمتاع بالمباراة الختامية المرتقبة بحجز تذاكرك اليوم.
بدأت أستراليا البطولة مرشحة بقوة للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي، والـ13 إجمالاً منذ النسخة الأولى عام 1954. وفاز المنتخب الأسترالي بجميع مبارياته حتى الآن، لكنه يدرك أن أصعب اختبار له لا يزال بانتظاره. فقد خسرت نيوزيلندا بفارق نقطتين فقط (24-22) عندما التقى المنتخبان في سيدني في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 أكتوبر.
يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي المقبل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.
متى يُقام نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
التاريخ والوقت (المحلي)
المباراة
التذاكر
الملعب (المدينة)
الأحد، 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا الرسمي)
النهائي: أستراليا ضد نيوزيلندا
ملعب سانكورب (بريزبن)
كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026
يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يوفر روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لملعب سانكورب في بريزبن.
وتُعد تيكيت ماستر أستراليا منصة التوزيع الرئيسية المعتمدة، فيما تُستخدم تيكيتك أيضاً بوصفها جهة بيع شريكة.
ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.
نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.
كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
بدأت أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026 (RLWC2026) من 39 دولاراً أسترالياً للبالغين.
المباراة
تذكرة البالغين (16 عاماً فأكثر)
التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3)
النهائي (ملعب سانكورب)
ابتداءً من 39 دولاراً أسترالياً
ابتداءً من 109 دولارات أسترالية
تنقسم المقاعد إلى عدة فئات عامة:
- الفئة الأولى / الممتازة: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.
- الفئة الثانية: تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب.
- الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف قوائم المرمى أو في الأجزاء العليا من المدرجات، وتوفر أقل أسعار للدخول.
تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على أي معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.
متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، الممتدة على مدار شهر، 18 مباراة إجمالاً (15 مباراة في دور المجموعات، ومباريات نصف النهائي والنهائي).
وتُقام البطولة بالتزامن مع منافستي السيدات والكراسي المتحركة.
المرحلة
التاريخ أو التواريخ
مباريات دور المجموعات
من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر
نصف النهائي
7 و8 نوفمبر
النهائي
15 نوفمبر
ما ملاعب كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟
تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:
البلد
الملعب (المدينة)
السعة
أستراليا
ملعب سانكورب (بريزبن)
52500
ملعب أليانز (سيدني)
42500
ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)
33000
ملعب كومبانك (سيدني)
30000
ملعب سيباس سوبر (غولد كوست)
27400
ملعب كوينزلاند كونتري بنك (تاونسفيل)
25455
ملعب وين (ولونغونغ)
23750
إتش بي إف بارك (بيرث)
20500
نيوزيلندا
ملعب وان نيوزيلاند (كرايستشيرش)
30000
بابوا غينيا الجديدة
ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي)
14800
من الفائزون بالنسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟
أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية:
السنة
الفائز
الوصيف
نتيجة النهائي
الملعب (المدينة)
2021
أستراليا
ساموا
30-10
أولد ترافورد (مانشستر)
2017
أستراليا
إنجلترا
6-0
لانغ بارك (بريزبن)
2013
أستراليا
نيوزيلندا
34-2
أولد ترافورد (مانشستر)
2008
نيوزيلندا
أستراليا
34-20
لانغ بارك (بريزبن)
2000
أستراليا
نيوزيلندا
40-12
أولد ترافورد (مانشستر)
1995
أستراليا
إنجلترا
16-8
ويمبلي (لندن)
1992
أستراليا
بريطانيا العظمى
10-6
ويمبلي (لندن)
1988
أستراليا
نيوزيلندا
25-12
إيدن بارك (أوكلاند)
1977
أستراليا
بريطانيا العظمى
13-12
ملعب سيدني للكريكيت (سيدني)