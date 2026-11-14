شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، ضمن السوبر ليغ ودوري الرجبي الوطني الأسترالي، لكن الأنظار تحولت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تُختتم بنهائي مثير هذا الأحد (١٥ نوفمبر) في بريزبين.

بعد أربعة أسابيع من المباريات الحماسية في دور المجموعات ونصف النهائي، لم يبقَ في سباق اللقب سوى منتخبين، أستراليا ونيوزيلندا. وسيتواجه الغريمان أيضًا في نهائي السيدات، الذي يُقام في اليوم نفسه وعلى الملعب نفسه. ويمكنك الاستمتاع بالمباراة الختامية المرتقبة بحجز تذاكرك اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحة بقوة للتتويج للمرة الرابعة تواليًا، والـ١٣ إجمالًا منذ إقامة النسخة الأولى عام ١٩٥٤. ورغم فوز منتخب أستراليا بجميع مبارياته حتى الآن، فإنه يدرك أن الاختبار الأصعب ينتظره. فقد خسرت نيوزيلندا بفارق نقطتين فقط (٢٤-٢٢) عندما التقى المنتخبان في سيدني في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم ١٥ أكتوبر.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي المرتقب، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى يُقام نهائي كأس العالم لدوري الرجبي ٢٠٢٦؟

التاريخ والتوقيت المحلي المباراة التذاكر الملعب (الموقع) الأحد، ١٥ نوفمبر (١٨:٣٥ بتوقيت شرق أستراليا الرسمي) النهائي: أستراليا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب سانكورب (بريزبين)

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي ٢٠٢٦

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يتيح روابط مباشرة إلى بوابات البيع المعتمدة لملعب سانكورب في بريزبين.

تيكت ماستر أستراليا هي منصة التوزيع الرئيسية المعتمدة، وتُستخدم تيكتيك أيضًا بصفتها وكيلًا شريكًا.

ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تخضع كل عملية شراء عبر ستب هاب لبرنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي ٢٠٢٦؟

بدأت أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لنهائي كأس العالم لدوري الرجبي ٢٠٢٦ (RLWC2026) من ٣٩ دولارًا أستراليًا للبالغين.

المباراة تذكرة البالغين (١٦ عامًا فأكثر) التذكرة العائلية (٢+٢ أو ١+٣) النهائي (ملعب سانكورب) من ٣٩ دولارًا أستراليًا من ١٠٩ دولارات أسترالية

تُقسم المقاعد إلى عدة فئات عامة:

الفئة ١ / الممتازة : تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب. الفئة ٢ : تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب.

: تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب. الفئة ٣ / الدخول العام: تقع عادةً خلف قائمي المرمى أو في المدرجات العلوية الأعلى، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على أي معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي ٢٠٢٦؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي ٢٠٢٦، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة معًا، من الخميس ١٥ أكتوبر إلى الأحد ١٥ نوفمبر. وتشهد البطولة، الممتدة لشهر، ١٨ مباراة إجمالًا (١٥ مباراة في دور المجموعات، ومباراتَي نصف النهائي، والنهائي).

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ مباريات دور المجموعات من ١٥ أكتوبر إلى ١ نوفمبر نصف النهائي ٧ و٨ نوفمبر النهائي ١٥ نوفمبر

ما الملاعب المستضيفة لكأس العالم لدوري الرجبي ٢٠٢٦؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

البلد الملعب (الموقع) السعة أستراليا ملعب سانكورب (بريزبين) ٥٢٬٥٠٠ ملعب أليانز (سيدني) ٤٢٬٥٠٠ ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) ٣٣٬٠٠٠ ملعب كومبانك (سيدني) ٣٠٬٠٠٠ ملعب سيبوس سوبر (جولد كوست) ٢٧٬٤٠٠ ملعب كوينزلاند كانتري بانك (تاونزفيل) ٢٥٬٤٥٥ ملعب وين (ولونجونج) ٢٣٬٧٥٠ ملعب إتش بي إف بارك (بيرث) ٢٠٬٥٠٠ نيوزيلندا ملعب ون نيوزيلندا (كرايستشيرش) ٣٠٬٠٠٠ بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) ١٤٬٨٠٠

من الفائزون بكأس العالم لدوري الرجبي في النسخ الأخيرة؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام ١٩٥٤. وهذه نتائج أحدث المباريات النهائية: