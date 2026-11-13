شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوريَي السوبر ليج وNRL للرغبي ليج، لكن الأنظار تحوّلت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم للرغبي ليج، التي تُختتم بنهائي مثير هذا الأحد (15 نوفمبر) في بريزبن.

بعد أربعة أسابيع من منافسات دور المجموعات ونصف النهائي الحافلة بالإثارة، لم يبقَ في المنافسة على اللقب سوى منتخبين: أستراليا ونيوزيلندا. وسيتواجه المنتخبان أيضًا في نهائي السيدات، الذي يُقام في اليوم نفسه وعلى الملعب نفسه. ويمكنك الاستمتاع بالمباراة الختامية المرتقبة بحجز تذاكرك اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحةً بقوة للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي، والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. ورغم فوز المنتخب الأسترالي بجميع مبارياته حتى الآن، فإنه يدرك أن أصعب اختبار ينتظره. فقد خسرت نيوزيلندا بفارق نقطتين فقط (24-22) عندما التقى المنتخبان في سيدني خلال المباراة الافتتاحية للبطولة في 15 أكتوبر.

يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائي كأس العالم للرغبي ليج المرتقب، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى يُقام نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة التذاكر الملعب (المدينة) الأحد 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا القياسي) النهائي: أستراليا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب صنكورب (بريزبن)

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم للرغبي ليج، الذي يوجّه مباشرةً إلى منصات البيع المعتمدة لملعب صنكورب في بريزبن.

المنصة الأساسية المعتمدة لتوزيع التذاكر هي تيكت ماستر أستراليا، وتُستخدم تيكتك أيضًا بوصفها وكيلًا شريكًا.

ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

ضمان نقل التذاكر: تخضع كل عملية شراء عبر ستب هب لبرنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى نهائي كأس العالم للرغبي ليج 2026 (RLWC2026) من 39 دولارًا أستراليًا للبالغين.

المباراة تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر) التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3) النهائي (ملعب صنكورب) من 39 دولارًا أستراليًا من 109 دولارات أسترالية

تنقسم المقاعد إلى عدة فئات عامة:

الفئة 1 / الممتازة : تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب. الفئة 2 : تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو في زوايا الملاعب.

: تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو في زوايا الملاعب. الفئة 3 / الدخول العام: تقع عادةً خلف قائمتَي المرمى أو في المدرجات العلوية الأعلى، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على أي معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام كأس العالم للرغبي ليج 2026؟

تُقام كأس العالم للرغبي ليج 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، الممتدة على مدار شهر، 18 مباراة إجمالًا (15 مباراة في دور المجموعات، ومباريات نصف النهائي والنهائي).

وتُقام البطولة بالتزامن مع بطولتَي السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ أو التواريخ مباريات دور المجموعات من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر نصف النهائي 7 و8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

ما ملاعب كأس العالم للرغبي ليج 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم للرغبي ليج هذا العام:

الدولة الملعب (المدينة) السعة أستراليا ملعب صنكورب (بريزبن) 52,500 ملعب أليانز (سيدني) 42,500 ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) 33,000 ملعب كومبانك (سيدني) 30,000 ملعب سيبوس سوبر (جولد كوست) 27,400 ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونزفيل) 25,455 ملعب وين (وولونجونج) 23,750 ملعب إتش بي إف بارك (بيرث) 20,500 نيوزيلندا ملعب ون نيوزيلندا (كرايستشيرش) 30,000 بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) 14,800

من الفائزون بكأس العالم للرغبي ليج في النسخ الأخيرة؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم للرغبي ليج عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية: