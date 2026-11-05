أُعيدت صياغة برنامجي المباريات الدولية التقليدية في الخريف والجولات الصيفية لرجبي الاتحاد في بطولة الأمم العالمية للرجبي، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر المقبل. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي اللعبة ومنتخباتها مباشرة؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، ومباراة نهائية كبرى تُختتم بها البطولة في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لخوض الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم العالمية للرجبي 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة الأمم العالمية للرجبي 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة الأمم العالمية للرجبي 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين من المنافسات، تليهما المرحلة النهائية:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، حيث تخوض منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، حيث تخوض منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية: تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم العالمية للرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم العالمية للرجبي 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): تُوزّع تذاكر مباريات دور المجموعات منفردةً مباشرةً عبر اتحادات الرجبي للمنتخبات المستضيفة. ويمكنك الحصول عليها مباشرةً من بواباتها الرسمية.

طُرحت تذاكر البطولة للمرة الأولى وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي السندات : فُتحت أولى فترات الشراء للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات الشراء للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية أسبوع ختام البطولة على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

: طُرحت تذاكر عطلة نهاية أسبوع ختام البطولة على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026. البيع العام لمباريات دور المجموعات: طرحت المنتخبات تذاكرها في مواعيد متفاوتة؛ فعلى سبيل المثال، أُتيح شراء تذاكر المباريات التي يستضيفها ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور في أبريل 2026، بعد فترات أولوية الأعضاء.

رغم أن منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة هي الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء التذاكر، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة مقبلة في بطولة الأمم في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب وتيكومبو، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم العالمية للرجبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة الأمم العالمية للرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام من «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

بالنسبة إلى الأيام التي تتضمن مباراتين خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» (والباقات التي تشمل عدة أيام)، تُحدَّد فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو 3 أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب المنتخب المستضيف)

تأتي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات دور المجموعات، التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي، على النحو التالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

أمام اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

أمام أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

أمام فيجي: من 30 إلى 120 يورو

أمام الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

أمام جنوب أفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز مورايفيلد، إدنبرة)

أمام اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

أمام نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

أمام اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

أمام فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام جنوب أفريقيا (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

أمام جنوب أفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوى): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

أمام فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب وتيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات بطولة الأمم العالمية للرجبي 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 6 نوفمبر (20:10) الجولة 4: أيرلندا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 7 نوفمبر (12:40) الجولة 4: إيطاليا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب يوفنتوس، تورينو السبت 7 نوفمبر (14:10) الجولة 4: اسكتلندا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 7 نوفمبر (16:40) الجولة 4: ويلز أمام اليابان التذاكر ملعب ميلينيوم، كارديف السبت 7 نوفمبر (21:10) الجولة 4: فرنسا أمام فيجي التذاكر بارك أولمبيك ليون، ليون الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة 4: إنجلترا أمام أستراليا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب فرنسا، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوى السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا أمام اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا أمام فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: اسكتلندا أمام أستراليا التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا أمام اليابان التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا أمام فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز أمام أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: فريق يُحدَّد لاحقًا أمام فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: فريق يُحدَّد لاحقًا أمام فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: فريق يُحدَّد لاحقًا أمام فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: فريق يُحدَّد لاحقًا أمام فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: فريق يُحدَّد لاحقًا أمام فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريق يُحدَّد لاحقًا أمام فريق يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6): تُقام في نوفمبر. وينعكس نظام الاستضافة، فتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

جدول الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة الأخرى، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه (فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الستة فيما بينها في جدول ترتيب يعتمد على مستوى أدائها أمام منتخبات الجنوب).

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تبلغ البطولة ذروتها على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمواجهات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة لتحديد الترتيب النهائي، يواجه فيها كل منتخب نظيره الذي أنهى المنافسة في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.