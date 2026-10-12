كيفية الحصول على تذاكر مباريات الرجبي الدولية الخريفية 2026: جدول بطولة الأمم للرجبي التابعة للاتحاد الدولي للرجبي، وأسعار التذاكر والمزيد

أُعيدت صياغة برامج المباريات الدولية الخريفية والجولات الصيفية التقليدية في اتحاد الرجبي ضمن بطولة الأمم للرجبي، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر المقبل. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي الرياضة ومنتخباتها على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

صُممت البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، للقضاء على المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، وإقامة نهائي ختامي للموسم في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، ويتحول التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لإقامة الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة النهائيات.

تقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة الأمم للرجبي 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة الأمم للرجبي 2026 بين 4 يوليو و29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما المباريات النهائية:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : تُقام من 4 إلى 18 يوليو، وتسافر خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا.

سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات : تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. ويُقام النهائي الكبير لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو الاتحادات المضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر) : توزع المنتخبات المضيفة تذاكر مباريات دور المجموعات مباشرة، ويمكن شراؤها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

طُرحت تذاكر البطولة لأول مرة وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي سندات الامتياز : بدأت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي سندات الامتياز والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

البيع العام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية على ملعب أليانز للبيع العام في مارس 2026.

البيع العام لمباريات دور المجموعات : طرحت المنتخبات تذاكرها في مواعيد متفاوتة؛ فعلى سبيل المثال، بدأ البيع العام لتذاكر المباريات المقامة على ملعب برينسيباليتي في ويلز في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات الأولوية للأعضاء.

ويمكن للمشجعين الباحثين عن مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات البيع الثانوية، مثل تيكومبو.

عمليات نقل مضمونة: تحمي تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج لديها، المسمى TixProtect. ويضمن البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة لفعاليتك، وإلا فستسترد أموالك بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم للرجبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب ما إذا كنت تشتري تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام ضمن «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

وتنقسم فئات الأسعار الرسمية لأيام المباراتين ضمن «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو ثلاثة) : توفر خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب المنتخب المضيف)

فيما يلي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات دور المجموعات التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

أمام اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

أمام أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

أمام فيجي: من 30 إلى 120 يورو

أمام الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

أمام جنوب إفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز موراي فيلد، إدنبرة)

أمام اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

أمام نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

أمام اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

أمام فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام جنوب إفريقيا (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

أمام جنوب إفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوة): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

أمام فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات بطولة الأمم للرجبي 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 6 نوفمبر (20:10) الجولة 4: أيرلندا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 7 نوفمبر (12:40) الجولة 4: إيطاليا أمام جنوب إفريقيا التذاكر ملعب يوفنتوس، تورينو السبت 7 نوفمبر (14:10) الجولة 4: اسكتلندا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 7 نوفمبر (16:40) الجولة 4: ويلز أمام اليابان التذاكر ملعب ميلينيوم، كارديف السبت 7 نوفمبر (21:10) الجولة 4: فرنسا أمام فيجي التذاكر بارك أولمبيك ليونيه، ليون الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة 4: إنجلترا أمام أستراليا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا أمام جنوب إفريقيا التذاكر ملعب فرنسا، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوة السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا أمام اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا أمام فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: اسكتلندا أمام أستراليا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا أمام اليابان التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا أمام جنوب إفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا أمام فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز أمام أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: منتخب يُحدد لاحقًا أمام منتخب يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: منتخب يُحدد لاحقًا أمام منتخب يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: منتخب يُحدد لاحقًا أمام منتخب يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: منتخب يُحدد لاحقًا أمام منتخب يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: منتخب يُحدد لاحقًا أمام منتخب يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: منتخب يُحدد لاحقًا أمام منتخب يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين، في كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب إفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : تُقام في يوليو. وقد سافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6) : تُقام في نوفمبر. وتنعكس وجهة السفر، إذ تتجه منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة الأخرى، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تُقام المرحلة الختامية على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمباريات في أواخر نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة لتحديد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي احتل المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.

النهائي الكبير : يواجه متصدر مجموعة نصف الكرة الشمالي متصدر مجموعة نصف الكرة الجنوبي، ويُتوَّج الفائز باللقب الرسمي لبطولة الأمم.

مباريات تحديد المراكز : تحدد مواجهة صاحبي المركز الثاني صاحب المركز الثالث في الترتيب العام، وتحدد مواجهة صاحبي المركز الثالث صاحب المركز الخامس، وصولًا إلى مواجهة صاحبي المركز السادس.

تحدي نصفي الكرة الأرضية : يرصد نظام نقاط على غرار كأس رايدر التفوق الإجمالي لأحد نصفي الكرة الأرضية على الآخر طوال عطلة نهاية أسبوع النهائيات.



