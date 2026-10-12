أُعيد تشكيل برامج مباريات اتحاد الرغبي الدولية التقليدية في الخريف والجولات الصيفية ضمن بطولة العالم للمنتخبات للرغبي، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي اللعبة ومنتخباتها مباشرة؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» عديمة الأهمية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، وإقامة نهائي كبير في ختام الموسم بملعب تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لخوض الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسة، تليهما المباريات النهائية:

السلسلة الصيفية (الجولات 1-3) : تُقام من 4 إلى 18 يوليو، وتسافر فيها منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا.

السلسلة الخريفية (الجولات 4-6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض فيها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر في ملعب أليانز بتويكنهام في لندن. ويُقام النهائي الكبير لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرغبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27-29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة العالم للمنتخبات للرغبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكيت ماستر.

مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر) : توزع المنتخبات المستضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعات مباشرةً، ويمكن الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

طُرحت تذاكر البطولة للمرة الأولى وفقًا لنوع المباراة ومراحل البيع ذات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى مراحل البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

البيع العام لعطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية أسبوع النهائي الكبير للبيع للجمهور في مارس 2026.

البيع العام لتذاكر مرحلة المجموعات : طرحت المنتخبات تذاكرها على مراحل مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، أُتيحت تذاكر المباريات المقامة في ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور في أبريل 2026، بعد انتهاء مراحل البيع ذات الأولوية للأعضاء.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر المضمون: تيكومبو تحمي جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها عبر برنامج الأمان المدمج لديها، المسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة لفعاليتك، وإلا فستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» في ملعب أليانز (تويكنهام) بلندن.

وتنقسم فئات الأسعار الرسمية لأيام المباراتين خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

باقات التذاكر لعدة أيام (يومين أو ثلاثة) : تقدم خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات المجموعات في نوفمبر (بحسب المنتخب المستضيف)

فيما يلي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات المجموعات التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

أمام اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

أمام أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

أمام فيجي: من 30 إلى 120 يورو

أمام الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

أمام جنوب أفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز موراي فيلد، إدنبرة)

أمام اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

أمام نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

أمام اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

أمام فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام جنوب أفريقيا (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

أمام جنوب أفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوة): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

أمام فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات بطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 6 نوفمبر (20:10) الجولة 4: أيرلندا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 7 نوفمبر (12:40) الجولة 4: إيطاليا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب يوفنتوس، تورينو السبت 7 نوفمبر (14:10) الجولة 4: اسكتلندا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 7 نوفمبر (16:40) الجولة 4: ويلز أمام اليابان التذاكر ملعب ميلينيوم، كارديف السبت 7 نوفمبر (21:10) الجولة 4: فرنسا أمام فيجي التذاكر بارك أولمبيك ليونيه، ليون الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة 4: إنجلترا أمام أستراليا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب فرنسا، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوة السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا أمام اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا أمام فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: اسكتلندا أمام أستراليا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا أمام اليابان التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا أمام جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا أمام فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز أمام أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الـ11: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدد لاحقًا أمام يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

ما المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للمنتخبات للرغبي 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، مقسمة إلى مجموعتين جغرافيتين، في كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام بطولة العالم للمنتخبات للرغبي؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يلعب كل منتخب مرة واحدة أمام المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة، وذلك خلال فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات 1-3) : أُقيمت في يوليو، وسافرت فيها منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

السلسلة الخريفية (الجولات 4-6) : تُقام في نوفمبر. وينعكس ترتيب الاستضافة، فتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسي المجموعة الأخرى، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست على أساس أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تبلغ البطولة ذروتها في ملعب أليانز بتويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في أواخر نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة تحدد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي أنهى المنافسة في المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.

النهائي الكبير : يواجه متصدر مجموعة نصف الكرة الشمالي متصدر مجموعة نصف الكرة الجنوبي، ويُتوَّج الفائز رسميًا بطلًا لبطولة العالم للمنتخبات للرغبي.

مباريات تحديد المراكز : تحدد مواجهة صاحبي المركز الثاني صاحب المركز الثالث في الترتيب العام، وتحدد مواجهة صاحبي المركز الثالث صاحب المركز الخامس، وصولًا إلى مواجهة صاحبي المركز السادس.

تحدي نصفي الكرة الأرضية : يرصد نظام نقاط على غرار كأس رايدر التفوق الإجمالي لأحد نصفي الكرة على الآخر طوال عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية.



