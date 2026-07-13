بلغت كأس العالم 2026 من فيفا مرحلة من الحماس الجنوني، وقد حطم السباق العالمي على تذاكر المونديال جميع الأرقام القياسية التاريخية رسميًا.

وقد أسفرت شجرة البطولة بالفعل عن مشاهد مذهلة: النرويج صدمت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في نيويورك، بينما تفوق منتخب إنجلترا، رغم اللعب بعشرة لاعبين، على أحد البلدين المضيفين، المكسيك، بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة ستبقى خالدة على ملعب أزتيكا. وكانت مكافأته؟ مواجهة ربع نهائي نارية مؤكدة ومليئة بالنجوم يوم السبت 11 يوليو في ميامي.

يتطلب التخطيط لاستراتيجية شراء تذاكر البطولة بحثًا دقيقًا بشأن نوافذ التقديم الرسمية وفئات المقاعد في الملاعب. وبينما تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتك للبطولة، فإن التأكد من أن حسابك الخاص بألعاب الرياضة ممول بالكامل برصيد المكافآت يعد خطوة ذكية. زر مراجعتنا الترويجية لفتح أفضل المكافآت باستخدام رمز 1xbet الترويجي الموثق لدينا. نحن رسميًا في خضم دراما دور الـ16، حيث تُصنع أحلام البطولة وتتساقط القوى الكبرى من الطريق.

وفي الوقت نفسه، نجح كل من فرنسا والمغرب في حجز طريقهما إلى مواجهة عالية المخاطر في بوسطن اليوم.

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 المقبلة

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا القرعات الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي بعد القرعة.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، أصبح التوافر الأساسي الآن عند أدنى مستوياته على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته سريعًا:

مرحلة المبيعات الأخيرة جارية حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فهذه ليست قرعة. يتم بيع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من فيفا.

كما أن المنصة الرسمية لإعادة البيع التابعة لفيفا مفتوحة أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

وبدلًا من ذلك، قد يلجأ المشجعون إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظات الأخيرة. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

اقرأ المزيد: كيف تشتري تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026: إعادة البيع الرسمية من فيفا، وإعادة البيع في المكسيك، ومعلومات والمزيد

هل يمكنني شراء تذاكر إعادة بيع لكأس العالم 2026؟

نعم. تُعد منصة فيفا لإعادة البيع القناة الرسمية لعمليات التبادل الآمنة، وقد أعيد فتحها في 2 أبريل.

ويمكن الوصول إليها عبر بوابة التذاكر على موقع فيفا للمقيمين الدوليين والأمريكيين والكنديين.

ويجب على المقيمين في المكسيك استخدام FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA)، والتي أعيد فتحها أيضًا للتعامل مع معاملات إعادة البيع المحلية تحت ضمانات رسمية.

ولا تزال الأسواق الثانوية مثل StubHub خيارًا شائعًا وعمليًا للجماهير التي تبحث عن كتل مقاعد محددة أو دخول إلى أكثر مباريات البطولة سخونة.

وتأكد من التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 من فيفا؟

كان فيفا قد أعلن سابقًا أنه مع تطبيق التسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولارًا فقط لمباريات دور المجموعات المبكرة، لكنها قد ترتفع إلى أكثر من 10,000 دولار للمباراة النهائية.

ومن المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح وبيع التذاكر.

وتظهر التقديرات أدناه:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولارًا دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولارًا دور الـ16 170 - 980 دولارًا ربع النهائي 275 - 1,775 دولارًا نصف النهائي 420 - 3,295 دولارًا النهائي 2,030 - 10,875 دولارًا

ما هو التسعير المتغير لدى فيفا؟

يتماشى نهج فيفا في بيع التذاكر مع التوجهات السائدة عبر مختلف قطاعات الرياضة والترفيه، حيث تتقلب الأسعار لتحسين المبيعات والحضور.

ويطبق فيفا التسعير المتغير، إلى جانب التسعير الديناميكي، في عملية تذاكر كأس العالم 2026، ما يعني أن الأسعار قد تتقلب خلال مختلف مراحل البيع بناءً على مراجعة الطلب والتوافر لكل مباراة.

وتخضع أسعار التذاكر للتغيير في أي لحظة، وهو ما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع التطورات المحتملة غير المتوقعة.

ومع التسعير المتغير لكأس العالم 2026 من فيفا، يتم تحديد الأسعار بشكل مرن قبل طرح التذاكر في كل مرحلة بيع. ومع ذلك، يبدأ تطبيق التسعير الديناميكي بمجرد فتح مرحلة البيع.

ما المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم 2026 من فيفا؟

بدأ ما مجموعه 211 منتخبًا الرحلة نحو النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم من فيفا، وقد اكتملت الآن رسميًا جميع المقاعد الـ48 للمنتخبات الوطنية. ويشمل ذلك الدول المضيفة الثلاث، كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي تأهلت تلقائيًا.

وجاءت القائمة النهائية لكأس العالم 2026 من فيفا على النحو التالي:

AFC (آسيا): أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان

أستراليا، إيران، العراق، اليابان، الأردن، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان CAF (أفريقيا): الجزائر، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

الجزائر، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، مصر، غانا، كوت ديفوار، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس CONCACAF (أمريكا الشمالية/الوسطى والكاريبي): كندا، كوراساو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة

كندا، كوراساو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة CONMEBOL (أمريكا الجنوبية): الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي

الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي OFC (أوقيانوسيا): نيوزيلندا

نيوزيلندا UEFA (أوروبا): النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا

واختُتمت عملية التأهل في 31 مارس 2026، بعدما حسم الفائزان الأخيرتان في الملحق القاري والملحق الأوروبي مقعديهما في البطولة الموسعة المكونة من 12 مجموعة والمقرر أن تنطلق في يونيو المقبل.

ما ملاعب كأس العالم 2026 من فيفا؟

في يونيو 2022، أُعلن عن المدن الـ16 المستضيفة لكأس العالم 2026 من فيفا، بواقع مدينتين في كندا، وثلاث مدن في المكسيك، و11 مدينة في الولايات المتحدة.

الدولة الملعب (المدينة) السعة خلال كأس العالم كندا BC Place (فانكوفر) 54,000 BMO Field (تورونتو) 45,000 المكسيك Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) 83,000 Estadio Akron (غوادالاخارا) 48,000 Estadio BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة Mercedes-Benz Stadium (أتلانتا) 75,000 Gillette Stadium (بوسطن) 65,000 AT&T Stadium (دالاس) 94,000 NRG Stadium, هيوستن 72,000 Arrowhead Stadium (كانساس سيتي) 73,000 SoFi Stadium (لوس أنجلوس) 70,000 Hard Rock Stadium, ميامي 65,000 MetLife Stadium, نيويورك 82,500 Lincoln Financial Field, فيلادلفيا 69,000 Levi's Stadium, سان فرانسيسكو 71,000 Lumen Field, سياتل 69,000

متى تقام كأس العالم 2026 من فيفا؟

ستقام كأس العالم 2026 من فيفا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وسيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى، ستضم البطولة 48 منتخبًا وستقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.

أين تقام كأس العالم 2026 من فيفا؟

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 من فيفا هي كما يلي: