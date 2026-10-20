عشنا صيفًا استثنائيًا من كرة القدم خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، والآن حان دور أساطير اللعبة المستقبليين للتألق في الشرق الأوسط.

تعود كأس العالم تحت 17 عامًا إلى قطر في نسخة 2026، من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

ازدادت مكانة البطولة العالمية للشباب منذ أن أحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغييرًا دائمًا في نظامها، فحوّلها إلى بطولة سنوية كبرى تضم 48 منتخبًا. استضافت قطر البطولة للمرة الأولى في 2025، وستواصل استضافتها حتى 2029.

سبق لنجوم كرة القدم، مثل رونالدينيو ونيمار وتوني كروس وفيكتور أوسيمين، أن تألقوا في البطولة تحت 17 عامًا. فمن سيترك بصمته هذه المرة؟ يمكنك الحضور إلى قطر لمعرفة الإجابة بنفسك.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، وتشهد 104 مباريات إجمالًا.

تُقسَّم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة (من المجموعة A إلى المجموعة L)، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية (دور الـ32).

تقام المباريات على عدد من الملاعب العالمية المستوى في أسباير زون بالدوحة، بينما يستضيف ملعب أحمد بن علي المباراة النهائية يوم الأحد 13 ديسمبر.

مرحلة البطولة التاريخ التذاكر الملعب دور المجموعات 19-27 نوفمبر التذاكر أسباير زون / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ32 30 نوفمبر - 1 ديسمبر التذاكر أسباير زون / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ16 3-4 ديسمبر التذاكر أسباير زون / الدوحة (ملاعب مختلفة) ربع النهائي 7 ديسمبر التذاكر أسباير زون / الدوحة (ملاعب مختلفة) نصف النهائي 10 ديسمبر التذاكر أسباير زون / الدوحة (الملعبان 2 و7) مباراة تحديد المركز الثالث 13 ديسمبر التذاكر أسباير زون / الدوحة (الملعب 2) النهائي (ومباراة المركز الثالث) 13 ديسمبر التذاكر ملعب أحمد بن علي (الدوحة)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 مباشرةً عبر القنوات التالية:

المنصة الرئيسية : بوابة فيفا الرسمية للتذاكر أو صفحة التذاكر المخصصة لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026.

المنصة المحلية للبطولة : تتوفر أيضًا منصة الاستضافة القطرية الرسمية «الطريق إلى قطر».

التواريخ المهمة ومراحل بيع التذاكر

مرحلة البيع تاريخ البداية الفئة المستهدفة البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا 19 أكتوبر 2026 فترة حصرية لحاملي بطاقات فيزا البيع للجمهور العام 26 أكتوبر 2026 متاح لجميع المشجعين باستخدام أي وسيلة دفع مقبولة

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل تذاكر مضمون، إذ تحمي منصة تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الحماية المدمج فيها، «تيكس بروتكت». ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة لفعاليتك، وإلا فستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 من 20 ريالًا قطريًا (نحو 4,20 جنيهات إسترلينية / 5,50 دولارات أمريكية) للتذاكر اليومية العامة، بينما تبدأ أسعار تذاكر النهائي من 15 إلى 35 ريالًا قطريًا (نحو 3,20 إلى 7,20 جنيهات إسترلينية / 4,10 إلى 9,60 دولارات أمريكية).

فئات التذاكر وأسعارها

التذكرة اليومية:

تتوفر بسعر يبدأ من 20 ريالًا قطريًا، وتتيح دخول ستة ملاعب (الملاعب 1 و3 و4 و5 و8 و9) في مجمع منافسات أسباير زون خلال يوم واحد، مع الجلوس بحسب أسبقية الحضور، إضافةً إلى دخول مهرجان المشجعين.

تذكرة المباراة المميزة:

تتوفر بسعر يبدأ من 35 ريالًا قطريًا، وتشمل جميع مزايا «التذكرة اليومية»، إضافةً إلى مقعد محجوز في أحد الملعبين الرئيسيين (الملعب 2 أو الملعب 7) لمباراة مهمة أو تشهد طلبًا مرتفعًا تختارها، وفقًا لسعة الملعب.

تذاكر المباراة النهائية (ملعب أحمد بن علي):

الفئة الأولى: من 30 إلى 35 ريالًا قطريًا

الفئة الثانية: 15 ريالًا قطريًا

تابع موقع فيفا والموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تشهد كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 الظهور التاريخي الأول للنظام الموسع الذي يضم 48 منتخبًا، وتشارك الدول السبع التالية في البطولة للمرة الأولى: اليونان والجبل الأسود وموزمبيق ورومانيا وصربيا وتنزانيا وفيتنام.

ومن المفاجئ أن أربعة من آخر خمسة منتخبات تُوجت بكأس العالم تحت 17 عامًا، وهي نيجيريا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال، فشلت جميعها في التأهل لنسخة 2026. وبذلك ستكون البرازيل، التي تُوجت باللقب أربع مرات من قبل، أكثر المنتخبات المشاركة تتويجًا.

المجموعة المنتخبات المتأهلة المجموعة A قطر، بنما، اليونان، مصر المجموعة B كاليدونيا الجديدة، الإكوادور، كوريا الجنوبية، أوغندا المجموعة C الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، موزمبيق المجموعة D فرنسا، هايتي، السعودية، أوروجواي المجموعة E إيطاليا، كوت ديفوار، أوزبكستان، جامايكا المجموعة F كرواتيا، كوبا، طاجيكستان، السنغال المجموعة G بلجيكا، مالي، نيوزيلندا، فيتنام المجموعة H إسبانيا، الصين، المغرب، فيجي المجموعة I البرازيل، كوستاريكا، جمهورية أيرلندا، تنزانيا المجموعة J الولايات المتحدة، الجزائر، تشيلي، الجبل الأسود المجموعة K المكسيك، الكاميرون، رومانيا، فنزويلا المجموعة L اليابان، كولومبيا، هندوراس، صربيا

من أحدث المنتخبات المتوجة بكأس العالم تحت 17 عامًا؟

تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس العالم تحت 17 عامًا عبر التاريخ، بعدما رفعت الكأس خمس مرات منذ انطلاق البطولة لأول مرة في 1985.

العام البطل الوصيف 2025 البرتغال النمسا 2023 ألمانيا فرنسا 2019 البرازيل المكسيك 2017 إنجلترا إسبانيا 2015 نيجيريا مالي 2013 نيجيريا المكسيك 2011 المكسيك أوروجواي 2009 سويسرا نيجيريا 2007 نيجيريا إسبانيا 2005 المكسيك البرازيل







