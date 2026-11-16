شهدنا صيفاً كروياً استثنائياً خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، لكن الدور الآن على نجوم المستقبل للتألق في الشرق الأوسط.

تعود كأس العالم تحت 17 عاماً إلى قطر في نسخة 2026، التي تُقام من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

ازدادت مكانة البطولة العالمية للناشئين منذ أن أحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغييراً دائماً في نظامها، بتحويلها إلى بطولة سنوية ضخمة تضم 48 منتخباً. استضافت قطر البطولة للمرة الأولى في 2025، وستواصل استضافتها حتى 2029.

سبق لنجوم كرة القدم، مثل رونالدينيو ونيمار وتوني كروس وفيكتور أوسيمين، التألق في منافسات تحت 17 عاماً. فمن سيترك بصمته هذه المرة؟ يمكنك أن تكون في قطر لتكتشف ذلك بنفسك.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عاماً 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام كأس العالم تحت 17 عاماً 2026؟

تُقام كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، وتشهد 104 مباريات إجمالاً.

تُقسَّم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة (من المجموعة A إلى المجموعة L)، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية (دور الـ32).

تُقام المباريات على عدد من الملاعب عالمية المستوى في منطقة أسباير بالدوحة، بينما يُقام النهائي يوم الأحد 13 ديسمبر على استاد أحمد بن علي.

مرحلة البطولة التاريخ التذاكر الملاعب دور المجموعات من 19 إلى 27 نوفمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ32 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ16 من 3 إلى 4 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) ربع النهائي 7 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) نصف النهائي 10 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعبان 2 و7) مباراة تحديد المركز الثالث 13 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعب 2) النهائي (ومباراة المركز الثالث) 13 ديسمبر التذاكر استاد أحمد بن علي (الدوحة)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عاماً 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026 مباشرة عبر القنوات التالية:

المنصة الرئيسية : بوابة فيفا الرسمية للتذاكر أو صفحة التذاكر المخصصة لكأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026.

: بوابة فيفا الرسمية للتذاكر أو صفحة التذاكر المخصصة لكأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026. منصة البطولة المحلية: تتوفر أيضاً منصة الاستضافة القطرية الرسمية «الطريق إلى قطر».

المواعيد المهمة ومراحل البيع

مرحلة البيع تاريخ البدء الفئة المستهدفة البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا 19 أكتوبر 2026 فترة حصرية لحاملي بطاقات فيزا البيع للجمهور العام 26 أكتوبر 2026 متاح لجميع المشجعين باستخدام أي وسيلة دفع مقبولة

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضاً شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر المضمون: تيكومبو تحمي جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الحماية المدمج لديها، المسمى TixProtect. ويضمن لك هذا البرنامج الحصول على تذاكرك في الوقت المحدد، وأن تكون صالحة للحدث الذي ستحضره، وإلا فستسترد أموالك بالكامل بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم تحت 17 عاماً 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026 من 20 ريالاً قطرياً (نحو 4.20 جنيهات إسترلينية / 5.50 دولارات أمريكية) لتذاكر الدخول اليومية العامة، بينما تتراوح أسعار تذاكر النهائي بين 15 و35 ريالاً قطرياً (نحو 3.20 إلى 7.20 جنيهات إسترلينية / 4.10 إلى 9.60 دولارات أمريكية).

فئات التذاكر وأسعارها

تذكرة الدخول اليومية:

تتوفر بسعر يبدأ من 20 ريالاً قطرياً، وتتيح الدخول العام إلى ستة ملاعب (الملاعب 1 و3 و4 و5 و8 و9) في مجمع منافسات منطقة أسباير خلال يوم واحد، مع تخصيص المقاعد بحسب أسبقية الحضور، إضافة إلى دخول مهرجان المشجعين.

تذكرة المباراة الرئيسية:

تتوفر بسعر يبدأ من 35 ريالاً قطرياً، وتشمل جميع مزايا «تذكرة الدخول اليومية»، إضافة إلى مقعد محجوز في أحد الملعبين الرئيسيين (الملعب 2 أو الملعب 7) لمباراة مهمة أو تشهد طلباً مرتفعاً من اختيارك (بحسب سعة الملعب).

تذاكر المباراة النهائية (استاد أحمد بن علي):

الفئة الأولى: من 30 إلى 35 ريالاً قطرياً

الفئة الثانية: 15 ريالاً قطرياً

تابع موقع فيفا والموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

ما المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً 2026؟

تشهد كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 الظهور التاريخي الأول لنظام البطولة الموسع بمشاركة 48 منتخباً، كما تشارك الدول السبع التالية في البطولة للمرة الأولى: اليونان، والجبل الأسود، وموزمبيق، ورومانيا، وصربيا، وتنزانيا، وفيتنام.

والمفاجأة أن أربعة من آخر خمسة منتخبات فازت بكأس العالم تحت 17 عاماً، وهي نيجيريا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال، أخفقت جميعها في التأهل لنسخة 2026. وبذلك ستكون البرازيل، التي تُوجت باللقب أربع مرات من قبل، الأكثر تتويجاً بين المنتخبات المشاركة.

المجموعة المنتخبات المتأهلة المجموعة A قطر، بنما، اليونان، مصر المجموعة B كاليدونيا الجديدة، الإكوادور، كوريا الجنوبية، أوغندا المجموعة C الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، موزمبيق المجموعة D فرنسا، هايتي، السعودية، أوروجواي المجموعة E إيطاليا، كوت ديفوار، أوزبكستان، جامايكا المجموعة F كرواتيا، كوبا، طاجيكستان، السنغال المجموعة G بلجيكا، مالي، نيوزيلندا، فيتنام المجموعة H إسبانيا، جمهورية الصين الشعبية، المغرب، فيجي المجموعة I البرازيل، كوستاريكا، جمهورية أيرلندا، تنزانيا المجموعة J الولايات المتحدة، الجزائر، تشيلي، الجبل الأسود المجموعة K المكسيك، الكاميرون، رومانيا، فنزويلا المجموعة L اليابان، كولومبيا، هندوراس، صربيا

من أحدث المنتخبات الفائزة بكأس العالم تحت 17 عاماً؟

تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأكثر فوزاً بكأس العالم تحت 17 عاماً عبر التاريخ، بعدما رفعت الكأس خمس مرات منذ انطلاق البطولة لأول مرة في 1985.