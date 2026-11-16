بعد تأجيلات وتغييرات في المواعيد في وقت سابق من الموسم، سيكون قد مرّ عام تقريبًا منذ آخر ظهور لنجوم الفورمولا 1 في الشرق الأوسط عندما يصلون إلى حلبة لوسيل الدولية لخوض جائزة قطر الكبرى 2026، في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر (27-29). لا تفوّت الفرصة، واحجز تذاكر السباق اليوم.

يترقب عشاق الفورمولا 1 في آسيا بفارغ الصبر عودة أشهر سائقي العالم إلى المنافسة في المنطقة. وبينما هيمن كيمي أنتونيلي وماكلارين على مجريات معظم الموسم، رفع كل من لويس هاميلتون وماكس فيرستابن وشارل لوكلير مستواه مؤخرًا، وسيسعون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية حتى نهاية الموسم. ويطمح فيرستابن إلى تحقيق فوز رابع تواليًا في قطر هذا نوفمبر.

للعام الثالث على التوالي، تفتتح جائزة قطر الكبرى سباقين متتاليين في ختام الموسم، إذ يُقام السباق الأخير لعام 2026، جائزة أبوظبي الكبرى، بعد أسبوع، في 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس. وبعد ذلك، سننتظر جميعًا بترقب لمدة ثلاثة أشهر حتى انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2027.

سواء كنت تبحث عن مقاعد في المدرجات، أو تذاكر دخول عام، أو تجارب لكبار الشخصيات، فهناك تذاكر لجائزة قطر الكبرى تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. دع جول يطلعك على كيفية شراء التذاكر وأسعارها وجدول الفعاليات قبل عودة الفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية.

متى تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة قطر الكبرى 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 27 نوفمبر حتى الأحد 29 نوفمبر.

التاريخ الوقت (محليًا) التذاكر الحلبة (الموقع) الأحد 29 نوفمبر 19:00 (AST) التذاكر حلبة لوسيل الدولية (لوسيل)

كيفية شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 عبر عدة جهات بيع. وتُطرح التذاكر عبر بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة من موقع الفورمولا 1 الرسمي، وكذلك عبر بوابة تذاكر حلبة لوسيل الدولية، التي تديرها الحلبة مباشرة.

ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر البالغين لمدة ثلاثة أيام في جائزة قطر الكبرى 2026 بين 600 ريال قطري (نحو 165 دولارًا أمريكيًا) و2,000 ريال قطري (نحو 548 دولارًا أمريكيًا) للدخول العادي. وتُصدر جميع تذاكر المدرجات العادية والوقوف على هيئة تصاريح رقمية لثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.

فئة التذكرة والقسم السعر لثلاثة أيام، بالريال القطري (الدولار الأمريكي) أبرز مزايا المقاعد المدرج الرئيسي (المناطق A/B وC/D وE/F) 2,000 ريال قطري (548 دولارًا) مقاعد مرقّمة ومغطاة تواجه خط الانطلاق والنهاية وممر الصيانة المدرج الشمالي 1,500 ريال قطري (411 دولارًا) مقاعد مغطاة تقع عند نهاية الخط المستقيم الرئيسي مدرجات المنعطف 2 والمنعطف 3 والمنعطف 16 1,000 ريال قطري (274 دولارًا) مدرجات غير مغطاة تتيح متابعة أبرز مجريات السباق عند المنعطفات الدخول العام («تلة لوسيل») 600 ريال قطري (165 دولارًا) مناطق مفتوحة للوقوف تطل على الحلبة

تابع الموقعين الرسميين للفورمولا 1 وحلبة لوسيل الدولية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتصفيات والسباق نفسه في جائزة قطر الكبرى على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة الوقت (محليًا، AST) الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الأولى 16:30 الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الثانية 20:00 السبت 28 نوفمبر التجارب الحرة الثالثة 17:30 السبت 28 نوفمبر التصفيات 21:00 الأحد 29 نوفمبر السباق 19:00

أين تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

حلبة لوسيل الدولية هي حلبة لسباقات السيارات تقع خارج مدينة لوسيل مباشرة، شمال الدوحة في قطر.

يبلغ طول الحلبة 5.4 كيلومترات، ويبلغ طول خطها المستقيم الرئيسي كيلومترًا واحدًا. افتُتحت الحلبة عام 2004، واستضافت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في العام نفسه.

وفي عام 2007، أُضيفت إضاءة خارجية دائمة لتمكين الحلبة من استضافة السباقات الليلية. وفي العام التالي، أصبحت جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية 2008 أول سباق ليلي في تاريخ بطولة موتو جي بي. وأُقيمت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في عام 2021. وقبل النسخة الثانية من الجائزة الكبرى في عام 2023، خضعت الحلبة لتحديثات وزادت سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج.

ويحمل لاندو نوريس حاليًا الرقم القياسي لأسرع لفة في لوسيل، بعدما سجّل زمنًا قدره 1:22.384 بسيارته ماكلارين خلال جائزة قطر الكبرى 2024.

ماذا ينتظر الجمهور في جائزة قطر الكبرى 2026؟

أُقيمت جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية. وبسبب كأس العالم لكرة القدم في 2022، لم تعد إلى جدول الفورمولا 1 حتى عام 2023، لكن المنظمين أبرموا اتفاقًا للإبقاء عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

يُعد السباق واحدًا من أربعة سباقات ليلية في جدول الفورمولا 1 الحالي، ومنها سباق أبوظبي. ويزيد ذلك من إثارة المشهد، إذ تضيء الأضواء الحلبة وأفق المدينة. كما تنخفض درجات الحرارة ليلًا بصورة ملحوظة، وهو أمر يرحب به بعض الحاضرين.

وإلى جانب متابعة المنافسات المثيرة على الحلبة، تتيح تذكرة جائزة قطر الكبرى فرصًا ترفيهية إضافية. فجميع فئات التذاكر تضمن دخول الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق، ويشارك فيها بعض كبار نجوم الموسيقى العالميين. وفي العام الماضي، كان سيل وميتاليكا أبرز المشاركين.

وإذا لم تكن مشاهدة إحدى أبرز محطات موسم الفورمولا 1 عن قرب كافية، فهناك ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة الدوحة وأبرز وجهاتها.

إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة وذات ثقافة غنية، وتضم قائمة لا تنتهي من الأنشطة والمعالم: تجارب الطعام الفاخر، والكثير من مراكز التسوق، والمعالم الخلابة والعجائب الطبيعية، وغير ذلك الكثير.

وبفضل استضافتها عددًا من الفعاليات البارزة مؤخرًا، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبحت الدوحة سريعًا وجهة مميزة في الشرق الأوسط للمسافرين بغرض الرياضة والترفيه، وتقدم تجارب تناسب جميع الميزانيات.

وسيصل عشاق الفورمولا 1 الراغبون في متابعة كل أحداث السباق المثيرة إلى الدوحة في وقت مثالي من العام للاستمتاع بأنشطة أخرى في المنطقة المحيطة. فخلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، يكون الطقس في المنطقة أنسب للأنشطة والرحلات الخارجية.