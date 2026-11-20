بعد تأجيلات وتعديلات في جدول السباقات خلال وقت سابق من الموسم، سيكون قد مرّ نحو عام على آخر ظهور لنجوم الفورمولا 1 في الشرق الأوسط عندما يصلون إلى حلبة لوسيل الدولية لخوض جائزة قطر الكبرى 2026، في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر، من 27 إلى 29 منه. لا تفوّت الفرصة، واحجز تذاكرك للسباق اليوم.

سيتطلع عشاق الفورمولا 1 في آسيا بشغف إلى عودة أشهر السائقين في العالم للمنافسة في المنطقة. وبينما هيمن كيمي أنتونيلي وماكلارين على مجريات معظم الموسم، رفع أمثال لويس هاميلتون وماكس فيرستابن وشارل لوكلير مستواهم مؤخرًا، وسيسعون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية فيما تبقى من الموسم. ويطمح فيرستابن إلى تحقيق فوز رابع تواليًا في قطر هذا نوفمبر.

للعام الثالث على التوالي، تفتتح جائزة قطر الكبرى سباقين مثيرين يختتمان الموسم، إذ يُقام السباق الأخير لعام 2026، جائزة أبوظبي الكبرى، بعدها بأسبوع في 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس. وعقب ذلك، سننتظر جميعًا بترقب ثلاثة أشهر حتى انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2027.

سواء كنت تبحث عن مقعد في المدرجات أو تذكرة دخول عام أو تجربة لكبار الشخصيات، فهناك تذاكر لجائزة قطر الكبرى تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. دع جول يطلعك على كيفية شراء التذاكر وأسعارها وجدول الفعاليات قبل زيارة الفورمولا 1 المقبلة إلى حلبة لوسيل الدولية.

متى تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة قطر الكبرى 2026 طوال عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 27 نوفمبر حتى الأحد 29 نوفمبر.

التاريخ الوقت المحلي التذاكر الحلبة (الموقع) الأحد 29 نوفمبر 19:00 (AST) التذاكر حلبة لوسيل الدولية (لوسيل)

كيفية شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للمشجعين شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 عبر عدة جهات بيع. وتتوفر التذاكر من خلال بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للبطولة، وبوابة تذاكر حلبة لوسيل الدولية، التي تديرها الحلبة مباشرة.

وإذا كنت تبحث عن مقعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub.

نقل التذاكر مضمون: تدعم منصة StubHub كل عملية شراء ببرنامج FanProtect، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر البالغين لمدة ثلاثة أيام في جائزة قطر الكبرى 2026 بين 600 ريال قطري (نحو 165 دولارًا أمريكيًا) و2,000 ريال قطري (نحو 548 دولارًا أمريكيًا) للدخول العادي. وتصدر جميع خيارات المدرجات والوقوف العادية كتذاكر رقمية صالحة لثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.

فئة التذكرة والقسم سعر ثلاثة أيام بالريال القطري (الدولار الأمريكي) أبرز مزايا المقاعد المدرج الرئيسي (المنطقتان A/B وC/D وE/F) 2,000 ريال قطري (548 دولارًا) مقاعد مرقّمة ومغطاة تواجه خط الانطلاق والنهاية وممر الصيانة المدرج الشمالي 1,500 ريال قطري (411 دولارًا) مقاعد مغطاة عند نهاية المسار المستقيم الرئيسي مدرجات المنعطفات 2 و3 و16 1,000 ريال قطري (274 دولارًا) مدرجات غير مغطاة تتيح متابعة مجريات السباق عند منعطفات رئيسية الدخول العام («تلة لوسيل») 600 ريال قطري (165 دولارًا) مناطق وقوف مفتوحة بإطلالات على الحلبة

تابع الموقعين الرسميين للفورمولا 1 وحلبة لوسيل الدولية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتجارب التأهيلية وسباق جائزة قطر الكبرى نفسه على ثلاثة أيام، وفق الجدول التالي:

التاريخ الحصة الوقت المحلي (AST) الجمعة 27 نوفمبر التجارب الأولى 16:30 الجمعة 27 نوفمبر التجارب الثانية 20:00 السبت 28 نوفمبر التجارب الثالثة 17:30 السبت 28 نوفمبر التجارب التأهيلية 21:00 الأحد 29 نوفمبر السباق 19:00

أين تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

حلبة لوسيل الدولية هي حلبة لسباقات السيارات تقع خارج مدينة لوسيل مباشرة، شمال الدوحة في قطر.

يبلغ طول الحلبة 5.4 كيلومترات، ويبلغ طول مسارها المستقيم الرئيسي كيلومترًا واحدًا. افتُتحت الحلبة عام 2004، واستضافت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في العام نفسه.

في عام 2007، أُضيفت إضاءة خارجية دائمة حتى تتمكن الحلبة من استضافة السباقات الليلية. وفي العام التالي، أصبح سباق جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية لعام 2008 أول سباق ليلي على الإطلاق في تاريخ موتو جي بي. وأُقيمت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 عام 2021. وقبل النسخة الثانية من السباق في 2023، خضعت الحلبة للتطوير وارتفعت سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج.

يحمل لاندو نوريس حاليًا الرقم القياسي لأسرع لفة على حلبة لوسيل، بعدما سجل دقيقة و22.384 ثانية بسيارته ماكلارين خلال جائزة قطر الكبرى 2024.

ما الذي يمكن توقعه من جائزة قطر الكبرى 2026؟

أُقيمت جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية. وبسبب كأس العالم 2022، لم تعد إلى جدول الفورمولا 1 حتى عام 2023، لكن المنظمين أبرموا اتفاقًا للإبقاء عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

السباق واحد من أربعة سباقات ليلية في جدول الفورمولا 1 الحالي، ومن بينها أبوظبي، ما يزيد المشهد إثارة مع إضاءة الحلبة وأفق المدينة. وتنخفض درجات الحرارة ليلًا بدرجة كبيرة أيضًا، وهو أمر يرحب به بعض الحاضرين.

وإلى جانب متابعة الإثارة على الحلبة، تتيح تذكرة جائزة قطر الكبرى فرصًا ترفيهية إضافية. فجميع فئات التذاكر تضمن دخول الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق، ويحييها بعض كبار نجوم الموسيقى العالميين. وفي العام الماضي، تصدّر سيل وميتاليكا قائمة الفنانين المشاركين.

وإذا لم تكن متابعة إحدى أبرز محطات موسم الفورمولا 1 عن قرب كافية، فهناك ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة الدوحة من وجهات مميزة.

إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة، تتمتع بثقافة غنية وقائمة لا تنتهي من الأنشطة والمعالم التي يمكن استكشافها، من تجارب الطعام الفاخر ومراكز التسوق العديدة إلى المعالم المذهلة وروائع الطبيعة، وغير ذلك الكثير.

وبفضل استضافتها عددًا من الفعاليات الكبرى مؤخرًا، مثل كأس العالم 2022، أصبحت الدوحة بسرعة وجهة بارزة في الشرق الأوسط للمسافرين بغرض الرياضة والترفيه، مع تجارب تناسب مختلف الميزانيات.

وسيصل عشاق الفورمولا 1 الراغبون في متابعة كل الإثارة على الحلبة إلى الدوحة في وقت مثالي من العام للاستمتاع بأنشطة أخرى في المنطقة. فخلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، يكون الطقس في المنطقة أكثر ملاءمة للنزهات والرحلات الخارجية.