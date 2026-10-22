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كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026/27: جدول المباريات المقبلة، والمواجهات، وأسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال أوروبا
آرسنال
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد

إليك كيفية متابعة أبرز المواجهات الأوروبية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا

تعود رحلة البحث عن أغلى ألقاب كرة القدم الأوروبية مع انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. ومع تنافس نخبة أندية أوروبا في مرحلة الدوري الموحدة الموسعة، التي تضم 36 فريقًا، تعد كل جولة بإثارة من الطراز العالمي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

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مباريات دوري أبطال أوروبا 2026/27 وجدولها الزمني

بعد القرعة، تحدد لكل نادٍ ثمانية منافسين، أربعة يواجههم على أرضه وأربعة خارج أرضه، موزعين على أربعة أوعية. وينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جدول مرحلة الدوري ليمتد من سبتمبر 2026 حتى أواخر يناير 2027.

جدول مرحلة الدوري

  • الجولة الأولى: 8–10 سبتمبر 2026 (انتهت)
  • الجولة الثانية: 13–14 أكتوبر 2026 (قادمة)
  • الجولة الثالثة: 20–21 أكتوبر 2026
  • الجولة الرابعة: 3–4 نوفمبر 2026
  • الجولة الخامسة: 24–25 نوفمبر 2026
  • الجولة السادسة: 8–9 ديسمبر 2026
  • الجولة السابعة: 19–20 يناير 2027
  • الجولة الثامنة: 27 يناير 2027 (تُقام المباريات الـ18 جميعها في الوقت نفسه)

جدول الأدوار الإقصائية

  • الملحق الإقصائي (أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين): 16–17 و23–24 فبراير 2027
  • دور الـ16: 9–10 و16–17 مارس 2027
  • ربع النهائي: 6–7 و13–14 أبريل 2027
  • نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027
  • النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (ملعب ميتروبوليتانو، مدريد)

كيف يُحدَّد منافسو الأندية في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه كل نادٍ فريقين من الوعاء الأول، وفريقين من الوعاء الثاني، وفريقين من الوعاء الثالث، وفريقين من الوعاء الرابع، إذ يواجه فريقًا واحدًا على أرضه وآخر خارج أرضه من كل وعاء.

 ورغم تحديد المواجهات الثماني كلها خلال القرعة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضع اللمسات الأخيرة على الترتيب الزمني الدقيق للمباريات وتواريخها المحددة ومواعيد انطلاقها (18:45 و21:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وينشرها بعد القرعة بوقت قصير، لتجنب تعارض الجداول في الملاعب والمدن ومراعاة اختيارات البث.

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا وتوزيعها على الأوعية

الوعاءالأندية المتأهلة
الوعاء الأولباريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد
الوعاء الثانيبوروسيا دورتموند، روما، سبورتينج لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن
الوعاء الثالثفينورد، ليل، بودو/جليمت، نابولي، لايبزيج، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، جالاتا سراي
الوعاء الرابعسلافيا براج، سلوفان براتيسلافا، شتوتجارت، آيك أثينا، لاسك، كومو 1907، لانس، فيكينج إف كيه، صباح

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 5 يونيو 2027نهائي دوري أبطال أوروبا (الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا)ملعب ميتروبوليتانو، مدريدالتذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

يرتفع الطلب على تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا بدرجة استثنائية طوال البطولة، ولا سيما خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

  • بوابات بيع التذاكر الخاصة بالأندية: بالنسبة إلى مباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الأدوار الإقصائية التي تُقام على أرض النادي، اشترِ التذاكر مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية وفترات التقديم في قرعات التذاكر.
  • القرعة العامة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: سيُفتح باب التقدم للحصول على تذاكر الجمهور المحايد لنهائي ملعب ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس 2027.
  • منصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإعادة البيع: المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر التي يعيدها مشجعون آخرون بسعرها الأصلي، بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.
  • منصات إعادة البيع: للجولات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو عند الرغبة في الشراء قبل المباراة بوقت قصير، توفر منصات مثل LiveFootballTickets خيارات في سوق إعادة البيع.

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كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

تُباع التذاكر الأصلية المشتراة مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية أو القرعات العامة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأسعار ثابتة محددة بالقيمة الاسمية.

مرحلة البطولة / الفئةالمقاعد المخصصةنطاق السعر الرسمي بالقيمة الاسمية
مرحلة الدوريالدخول العام35–150 يورو (30–130 جنيهًا إسترلينيًا)
الأدوار الإقصائية (من دور الـ16 إلى نصف النهائي)الدخول العام50–350 يورو (45–300 جنيه إسترليني)
النهائي: فئة «المشجعون أولًا»مخصصة لمشجعي الفريقين المتأهلين للنهائي70–82 يورو (نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا / 80–100 دولار)
النهائي: الفئة الثالثةالمدرجات العلوية خلف المرميين / عند الزوايا180–210 يورو (نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا / 210 دولارات)
النهائي: الفئة الثانيةالأجزاء العلوية والمتوسطة من المدرجات الرئيسية وعند الزوايا560–650 يورو (نحو 480 جنيهًا إسترلينيًا / 700–760 دولارًا)
النهائي: الفئة الأولىالمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب والأجزاء السفلية من المدرجات الرئيسية820–950 يورو (نحو 700 جنيه إسترليني / 1,100 دولار)

أسعار التذاكر في السوق الثانوية وإعادة البيع

تتغير الأسعار على منصات بيع التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

  • مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات المعتادة عادةً بين 55 و300 دولار أو أكثر، بينما قد تتجاوز أسعار المواجهات الكبرى، مثل ريال مدريد أمام برشلونة أو ليفربول أمام باريس سان جيرمان، نطاق 600–1,000 دولار أو أكثر.
  • ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار المواجهات الإقصائية التي تشهد طلبًا مرتفعًا عادةً من نحو 150 إلى 375 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر (200 إلى 500 دولار أو أكثر)، ويبلغ متوسطها ما بين 500 و800 جنيه إسترليني أو أكثر.
  • النهائي: تبدأ أسعار إعادة بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 إلى 2,500 دولار أو أكثر لمقاعد الفئتين الثالثة والرابعة، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى 13,000 دولار أو أكثر للمقاعد المركزية المميزة.

من سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا؟

السنةالبطلالوصيفالنتيجةالملعب
2026باريس سان جيرمانآرسنال1–1 (4–3 بركلات الترجيح)بوشكاش أرينا (بودابست)
2025باريس سان جيرمانإنتر ميلان5-0أليانز أرينا (ميونخ)
2024ريال مدريدبوروسيا دورتموند2-0ملعب ويمبلي (لندن)
2023مانشستر سيتيإنتر ميلان1-0ملعب أتاتورك الأولمبي (إسطنبول)
2022ريال مدريدليفربول1-0ملعب فرنسا (سان دوني)
2021تشيلسيمانشستر سيتي1-0ملعب الدراجاو (بورتو)
2020بايرن ميونخباريس سان جيرمان1-0ملعب دا لوز (لشبونة)
2019ليفربولتوتنهام هوتسبير2-0ملعب ميتروبوليتانو (مدريد)
2018ريال مدريدليفربول3-1ملعب إن إس سي أوليمبيسكي (كييف)
2017ريال مدريديوفنتوس4-1ملعب ميلينيوم (كارديف)
2016ريال مدريدأتلتيكو مدريد 5-3 (بركلات الترجيح)سان سيرو (ميلان)

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