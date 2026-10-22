تعود رحلة البحث عن أغلى ألقاب كرة القدم الأوروبية مع انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. ومع تنافس نخبة أندية أوروبا في مرحلة الدوري الموحدة الموسعة، التي تضم 36 فريقًا، تعد كل جولة بإثارة من الطراز العالمي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

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مباريات دوري أبطال أوروبا 2026/27 وجدولها الزمني

بعد القرعة، تحدد لكل نادٍ ثمانية منافسين، أربعة يواجههم على أرضه وأربعة خارج أرضه، موزعين على أربعة أوعية. وينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جدول مرحلة الدوري ليمتد من سبتمبر 2026 حتى أواخر يناير 2027.

جدول مرحلة الدوري

الجولة الأولى: 8–10 سبتمبر 2026 (انتهت)

8–10 سبتمبر 2026 (انتهت) الجولة الثانية: 13–14 أكتوبر 2026 (قادمة)

13–14 أكتوبر 2026 (قادمة) الجولة الثالثة: 20–21 أكتوبر 2026

20–21 أكتوبر 2026 الجولة الرابعة: 3–4 نوفمبر 2026

3–4 نوفمبر 2026 الجولة الخامسة: 24–25 نوفمبر 2026

24–25 نوفمبر 2026 الجولة السادسة: 8–9 ديسمبر 2026

8–9 ديسمبر 2026 الجولة السابعة: 19–20 يناير 2027

19–20 يناير 2027 الجولة الثامنة: 27 يناير 2027 (تُقام المباريات الـ18 جميعها في الوقت نفسه)

جدول الأدوار الإقصائية

الملحق الإقصائي (أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين): 16–17 و23–24 فبراير 2027

16–17 و23–24 فبراير 2027 دور الـ16: 9–10 و16–17 مارس 2027

9–10 و16–17 مارس 2027 ربع النهائي: 6–7 و13–14 أبريل 2027

6–7 و13–14 أبريل 2027 نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027

27–28 أبريل و4–5 مايو 2027 النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (ملعب ميتروبوليتانو، مدريد)

كيف يُحدَّد منافسو الأندية في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه كل نادٍ فريقين من الوعاء الأول، وفريقين من الوعاء الثاني، وفريقين من الوعاء الثالث، وفريقين من الوعاء الرابع، إذ يواجه فريقًا واحدًا على أرضه وآخر خارج أرضه من كل وعاء.

ورغم تحديد المواجهات الثماني كلها خلال القرعة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضع اللمسات الأخيرة على الترتيب الزمني الدقيق للمباريات وتواريخها المحددة ومواعيد انطلاقها (18:45 و21:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وينشرها بعد القرعة بوقت قصير، لتجنب تعارض الجداول في الملاعب والمدن ومراعاة اختيارات البث.

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا وتوزيعها على الأوعية

الوعاء الأندية المتأهلة الوعاء الأول باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد الوعاء الثاني بوروسيا دورتموند، روما، سبورتينج لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن الوعاء الثالث فينورد، ليل، بودو/جليمت، نابولي، لايبزيج، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، جالاتا سراي الوعاء الرابع سلافيا براج، سلوفان براتيسلافا، شتوتجارت، آيك أثينا، لاسك، كومو 1907، لانس، فيكينج إف كيه، صباح

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 5 يونيو 2027 نهائي دوري أبطال أوروبا (الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا) ملعب ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

يرتفع الطلب على تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا بدرجة استثنائية طوال البطولة، ولا سيما خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

بوابات بيع التذاكر الخاصة بالأندية: بالنسبة إلى مباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الأدوار الإقصائية التي تُقام على أرض النادي، اشترِ التذاكر مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية وفترات التقديم في قرعات التذاكر.

بالنسبة إلى مباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الأدوار الإقصائية التي تُقام على أرض النادي، اشترِ التذاكر مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية وفترات التقديم في قرعات التذاكر. القرعة العامة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: سيُفتح باب التقدم للحصول على تذاكر الجمهور المحايد لنهائي ملعب ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس 2027.

سيُفتح باب التقدم للحصول على تذاكر الجمهور المحايد لنهائي ملعب ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس 2027. منصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإعادة البيع: المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر التي يعيدها مشجعون آخرون بسعرها الأصلي، بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر التي يعيدها مشجعون آخرون بسعرها الأصلي، بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي. منصات إعادة البيع: للجولات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو عند الرغبة في الشراء قبل المباراة بوقت قصير، توفر منصات مثل LiveFootballTickets خيارات في سوق إعادة البيع.

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كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

تُباع التذاكر الأصلية المشتراة مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية أو القرعات العامة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأسعار ثابتة محددة بالقيمة الاسمية.

مرحلة البطولة / الفئة المقاعد المخصصة نطاق السعر الرسمي بالقيمة الاسمية مرحلة الدوري الدخول العام 35–150 يورو (30–130 جنيهًا إسترلينيًا) الأدوار الإقصائية (من دور الـ16 إلى نصف النهائي) الدخول العام 50–350 يورو (45–300 جنيه إسترليني) النهائي: فئة «المشجعون أولًا» مخصصة لمشجعي الفريقين المتأهلين للنهائي 70–82 يورو (نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا / 80–100 دولار) النهائي: الفئة الثالثة المدرجات العلوية خلف المرميين / عند الزوايا 180–210 يورو (نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا / 210 دولارات) النهائي: الفئة الثانية الأجزاء العلوية والمتوسطة من المدرجات الرئيسية وعند الزوايا 560–650 يورو (نحو 480 جنيهًا إسترلينيًا / 700–760 دولارًا) النهائي: الفئة الأولى المقاعد المميزة بمحاذاة الملعب والأجزاء السفلية من المدرجات الرئيسية 820–950 يورو (نحو 700 جنيه إسترليني / 1,100 دولار)

أسعار التذاكر في السوق الثانوية وإعادة البيع

تتغير الأسعار على منصات بيع التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات المعتادة عادةً بين 55 و300 دولار أو أكثر، بينما قد تتجاوز أسعار المواجهات الكبرى، مثل ريال مدريد أمام برشلونة أو ليفربول أمام باريس سان جيرمان، نطاق 600–1,000 دولار أو أكثر.

ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار المواجهات الإقصائية التي تشهد طلبًا مرتفعًا عادةً من نحو 150 إلى 375 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر (200 إلى 500 دولار أو أكثر)، ويبلغ متوسطها ما بين 500 و800 جنيه إسترليني أو أكثر.

النهائي: تبدأ أسعار إعادة بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 إلى 2,500 دولار أو أكثر لمقاعد الفئتين الثالثة والرابعة، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى 13,000 دولار أو أكثر للمقاعد المركزية المميزة.

من سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا؟

السنة البطل الوصيف النتيجة الملعب 2026 باريس سان جيرمان آرسنال 1–1 (4–3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 2025 باريس سان جيرمان إنتر ميلان 5-0 أليانز أرينا (ميونخ) 2024 ريال مدريد بوروسيا دورتموند 2-0 ملعب ويمبلي (لندن) 2023 مانشستر سيتي إنتر ميلان 1-0 ملعب أتاتورك الأولمبي (إسطنبول) 2022 ريال مدريد ليفربول 1-0 ملعب فرنسا (سان دوني) 2021 تشيلسي مانشستر سيتي 1-0 ملعب الدراجاو (بورتو) 2020 بايرن ميونخ باريس سان جيرمان 1-0 ملعب دا لوز (لشبونة) 2019 ليفربول توتنهام هوتسبير 2-0 ملعب ميتروبوليتانو (مدريد) 2018 ريال مدريد ليفربول 3-1 ملعب إن إس سي أوليمبيسكي (كييف) 2017 ريال مدريد يوفنتوس 4-1 ملعب ميلينيوم (كارديف) 2016 ريال مدريد أتلتيكو مدريد 5-3 (بركلات الترجيح) سان سيرو (ميلان)

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