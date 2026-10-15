تعود المنافسة على أغلى ألقاب كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. وتتواجه نخبة أندية القارة في مرحلة الدوري الموحدة الموسعة، التي تضم 36 فريقًا، فيما تعد كل جولة بمواجهات مثيرة على الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ميتروبوليتانو بمدريد يوم 5 يونيو 2027.

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مباريات دوري أبطال أوروبا 2026/27 وجدولها الزمني

أسفرت القرعة عن تحديد ثمانية منافسين لكل نادٍ، يواجه أربعة منهم على أرضه وأربعة خارجها، من أربعة مستويات. ويمتد جدول مرحلة الدوري الذي يضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من سبتمبر 2026 حتى أواخر يناير 2027.

جدول مرحلة الدوري

الجولة الأولى: 8–10 سبتمبر 2026 (انتهت)

8–10 سبتمبر 2026 (انتهت) الجولة الثانية: 13–14 أكتوبر 2026 (قادمة)

13–14 أكتوبر 2026 (قادمة) الجولة الثالثة: 20–21 أكتوبر 2026

20–21 أكتوبر 2026 الجولة الرابعة: 3–4 نوفمبر 2026

3–4 نوفمبر 2026 الجولة الخامسة: 24–25 نوفمبر 2026

24–25 نوفمبر 2026 الجولة السادسة: 8–9 ديسمبر 2026

8–9 ديسمبر 2026 الجولة السابعة: 19–20 يناير 2027

19–20 يناير 2027 الجولة الثامنة: 27 يناير 2027 (تُقام المباريات الـ18 جميعها في وقت واحد)

جدول الأدوار الإقصائية

الملحق الإقصائي (أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ24): 16–17 و23–24 فبراير 2027

16–17 و23–24 فبراير 2027 دور الـ16: 9–10 و16–17 مارس 2027

9–10 و16–17 مارس 2027 ربع النهائي: 6–7 و13–14 أبريل 2027

6–7 و13–14 أبريل 2027 نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027

27–28 أبريل و4–5 مايو 2027 النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (ملعب ميتروبوليتانو، مدريد)

كيف يُحدَّد منافسو الأندية في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه كل نادٍ فريقين من المستوى الأول، وفريقين من المستوى الثاني، وفريقين من المستوى الثالث، وفريقين من المستوى الرابع، إذ يلعب أمام فريق على أرضه وآخر خارجها من كل مستوى.

ورغم تحديد المنافسين الثمانية خلال القرعة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد الترتيب الزمني للمباريات ومواعيدها الدقيقة وأوقات انطلاقها (18:45 و21:00 بتوقيت وسط أوروبا) وينشرها بعد القرعة بوقت قصير، لتجنب تعارض المواعيد بين الملاعب والمدن ومراعاة اختيارات البث التلفزيوني.

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا وتوزيعها على المستويات

المستوى الأندية المتأهلة المستوى الأول باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد المستوى الثاني بوروسيا دورتموند، روما، سبورتينج لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن المستوى الثالث فينورد، ليل، بودو/جليمت، نابولي، لايبزيج، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، جالاتا سراي المستوى الرابع سلافيا براج، إس كيه سلوفان براتيسلافا، شتوتجارت، آيك أثينا، لاسك، كومو 1907، لانس، فايكنج إف كي، صباح

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 5 يونيو 2027 نهائي دوري أبطال أوروبا (الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا) ملعب ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

يشهد الطلب على تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا ارتفاعًا استثنائيًا طوال البطولة، ولا سيما خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

بوابات تذاكر الأندية: لشراء تذاكر مباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، توجّه مباشرة إلى مبيعات أعضاء الأندية الرسمية وفترات التقديم على قرعة التذاكر.

لشراء تذاكر مباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، توجّه مباشرة إلى مبيعات أعضاء الأندية الرسمية وفترات التقديم على قرعة التذاكر. قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العامة الرسمية: يُفتح باب التقديم على تذاكر النهائي المخصصة للجمهور المحايد في ملعب ميتروبوليتانو عبر بوابة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية في مارس 2027.

يُفتح باب التقديم على تذاكر النهائي المخصصة للجمهور المحايد في ملعب ميتروبوليتانو عبر بوابة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية في مارس 2027. منصة إعادة البيع التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر التي يعيدها مشجعون آخرون بسعرها الأصلي بعد نفاد المخصصات الأولية.

هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر التي يعيدها مشجعون آخرون بسعرها الأصلي بعد نفاد المخصصات الأولية. منصات البيع الثانوية: تتيح منصات مثل LiveFootballTickets خيارات في السوق الثانوية للجولات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو للراغبين في شراء التذاكر قبيل المباريات.

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كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

تُباع التذاكر الأولية المشتراة مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية أو قرعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العامة بأسعار أصلية ثابتة.

مرحلة البطولة / الفئة المقاعد المخصصة نطاق الأسعار الرسمية الأصلية مرحلة الدوري الدخول العام 35–150 يورو (30–130 جنيهًا إسترلينيًا) الأدوار الإقصائية (من دور الـ16 إلى نصف النهائي) الدخول العام 50–350 يورو (45–300 جنيه إسترليني) النهائي: المشجعون أولًا مخصصة لمشجعي طرفَي النهائي 70–82 يورو (نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا / 80–100 دولار) النهائي: الفئة الثالثة المدرجات العلوية خلف المرميين / في الزوايا 180–210 يورو (نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا / 210 دولارات) النهائي: الفئة الثانية المدرجات الرئيسية العلوية والمتوسطة والزوايا 560–650 يورو (نحو 480 جنيهًا إسترلينيًا / 700–760 دولارًا) النهائي: الفئة الأولى مقاعد مميزة بمحاذاة الملعب وفي المدرجات الرئيسية السفلية 820–950 يورو (نحو 700 جنيه إسترليني / 1,100 دولار)

أسعار التذاكر في السوق الثانوية وإعادة البيع

تتغير الأسعار في منصات بيع التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات المعتادة عادةً من 55 إلى أكثر من 300 دولار، بينما قد تتجاوز أسعار المواجهات الكبرى، مثل ريال مدريد ضد برشلونة أو ليفربول ضد باريس سان جيرمان، 600 إلى أكثر من 1,000 دولار.

ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار مواجهات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا مرتفعًا عادةً من نحو 150 إلى أكثر من 375 جنيهًا إسترلينيًا (200 إلى أكثر من 500 دولار)، ويبلغ متوسطها 500 إلى أكثر من 800 جنيه إسترليني.

النهائي: تبدأ أسعار إعادة بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 إلى أكثر من 2,500 دولار لمقاعد الفئتين الثالثة والرابعة، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى أكثر من 13,000 دولار للمقاعد المركزية المميزة.

من سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا؟

السنة البطل الوصيف النتيجة الملعب 2026 باريس سان جيرمان آرسنال 1–1 (4–3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 2025 باريس سان جيرمان إنتر ميلان 5-0 أليانز أرينا (ميونخ) 2024 ريال مدريد بوروسيا دورتموند 2-0 ملعب ويمبلي (لندن) 2023 مانشستر سيتي إنتر ميلان 1-0 ملعب أتاتورك الأولمبي (إسطنبول) 2022 ريال مدريد ليفربول 1-0 ستاد دو فرانس (سان دوني) 2021 تشيلسي مانشستر سيتي 1-0 ملعب الدراجاو (بورتو) 2020 بايرن ميونخ باريس سان جيرمان 1-0 ملعب دا لوز (لشبونة) 2019 ليفربول توتنهام هوتسبير 2-0 ملعب ميتروبوليتانو (مدريد) 2018 ريال مدريد ليفربول 3-1 ملعب إن إس سي أوليمبيسكي (كييف) 2017 ريال مدريد يوفنتوس 4-1 ملعب ميلينيوم (كارديف) 2016 ريال مدريد أتلتيكو مدريد 5-3 (بركلات الترجيح) سان سيرو (ميلانو)

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