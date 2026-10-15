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كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026/27: المواجهات المقبلة، والمباريات، وأسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال أوروبا
آرسنال
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد

إليك كيفية متابعة المواجهات الكروية الأوروبية الملحمية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا

تعود المنافسة على أغلى ألقاب كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. وتتواجه نخبة أندية القارة في مرحلة الدوري الموحدة الموسعة، التي تضم 36 فريقًا، فيما تعد كل جولة بمواجهات مثيرة على الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ميتروبوليتانو بمدريد يوم 5 يونيو 2027.

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مباريات دوري أبطال أوروبا 2026/27 وجدولها الزمني

أسفرت القرعة عن تحديد ثمانية منافسين لكل نادٍ، يواجه أربعة منهم على أرضه وأربعة خارجها، من أربعة مستويات. ويمتد جدول مرحلة الدوري الذي يضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من سبتمبر 2026 حتى أواخر يناير 2027.

جدول مرحلة الدوري

  • الجولة الأولى: 8–10 سبتمبر 2026 (انتهت)
  • الجولة الثانية: 13–14 أكتوبر 2026 (قادمة)
  • الجولة الثالثة: 20–21 أكتوبر 2026
  • الجولة الرابعة: 3–4 نوفمبر 2026
  • الجولة الخامسة: 24–25 نوفمبر 2026
  • الجولة السادسة: 8–9 ديسمبر 2026
  • الجولة السابعة: 19–20 يناير 2027
  • الجولة الثامنة: 27 يناير 2027 (تُقام المباريات الـ18 جميعها في وقت واحد)

جدول الأدوار الإقصائية

  • الملحق الإقصائي (أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ24): 16–17 و23–24 فبراير 2027
  • دور الـ16: 9–10 و16–17 مارس 2027
  • ربع النهائي: 6–7 و13–14 أبريل 2027
  • نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027
  • النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (ملعب ميتروبوليتانو، مدريد)

كيف يُحدَّد منافسو الأندية في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه كل نادٍ فريقين من المستوى الأول، وفريقين من المستوى الثاني، وفريقين من المستوى الثالث، وفريقين من المستوى الرابع، إذ يلعب أمام فريق على أرضه وآخر خارجها من كل مستوى.

 ورغم تحديد المنافسين الثمانية خلال القرعة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد الترتيب الزمني للمباريات ومواعيدها الدقيقة وأوقات انطلاقها (18:45 و21:00 بتوقيت وسط أوروبا) وينشرها بعد القرعة بوقت قصير، لتجنب تعارض المواعيد بين الملاعب والمدن ومراعاة اختيارات البث التلفزيوني.

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا وتوزيعها على المستويات

المستوىالأندية المتأهلة
المستوى الأولباريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد
المستوى الثانيبوروسيا دورتموند، روما، سبورتينج لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن
المستوى الثالثفينورد، ليل، بودو/جليمت، نابولي، لايبزيج، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، جالاتا سراي
المستوى الرابعسلافيا براج، إس كيه سلوفان براتيسلافا، شتوتجارت، آيك أثينا، لاسك، كومو 1907، لانس، فايكنج إف كي، صباح

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 5 يونيو 2027نهائي دوري أبطال أوروبا (الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا)ملعب ميتروبوليتانو، مدريدالتذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

يشهد الطلب على تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا ارتفاعًا استثنائيًا طوال البطولة، ولا سيما خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

  • بوابات تذاكر الأندية: لشراء تذاكر مباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، توجّه مباشرة إلى مبيعات أعضاء الأندية الرسمية وفترات التقديم على قرعة التذاكر.
  • قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العامة الرسمية: يُفتح باب التقديم على تذاكر النهائي المخصصة للجمهور المحايد في ملعب ميتروبوليتانو عبر بوابة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية في مارس 2027.
  • منصة إعادة البيع التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر التي يعيدها مشجعون آخرون بسعرها الأصلي بعد نفاد المخصصات الأولية.
  • منصات البيع الثانوية: تتيح منصات مثل LiveFootballTickets خيارات في السوق الثانوية للجولات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو للراغبين في شراء التذاكر قبيل المباريات.

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كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

تُباع التذاكر الأولية المشتراة مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية أو قرعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العامة بأسعار أصلية ثابتة.

مرحلة البطولة / الفئةالمقاعد المخصصةنطاق الأسعار الرسمية الأصلية
مرحلة الدوريالدخول العام35–150 يورو (30–130 جنيهًا إسترلينيًا)
الأدوار الإقصائية (من دور الـ16 إلى نصف النهائي)الدخول العام50–350 يورو (45–300 جنيه إسترليني)
النهائي: المشجعون أولًامخصصة لمشجعي طرفَي النهائي70–82 يورو (نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا / 80–100 دولار)
النهائي: الفئة الثالثةالمدرجات العلوية خلف المرميين / في الزوايا180–210 يورو (نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا / 210 دولارات)
النهائي: الفئة الثانيةالمدرجات الرئيسية العلوية والمتوسطة والزوايا560–650 يورو (نحو 480 جنيهًا إسترلينيًا / 700–760 دولارًا)
النهائي: الفئة الأولىمقاعد مميزة بمحاذاة الملعب وفي المدرجات الرئيسية السفلية820–950 يورو (نحو 700 جنيه إسترليني / 1,100 دولار)

أسعار التذاكر في السوق الثانوية وإعادة البيع

تتغير الأسعار في منصات بيع التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

  • مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات المعتادة عادةً من 55 إلى أكثر من 300 دولار، بينما قد تتجاوز أسعار المواجهات الكبرى، مثل ريال مدريد ضد برشلونة أو ليفربول ضد باريس سان جيرمان، 600 إلى أكثر من 1,000 دولار.
  • ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار مواجهات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا مرتفعًا عادةً من نحو 150 إلى أكثر من 375 جنيهًا إسترلينيًا (200 إلى أكثر من 500 دولار)، ويبلغ متوسطها 500 إلى أكثر من 800 جنيه إسترليني.
  • النهائي: تبدأ أسعار إعادة بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 إلى أكثر من 2,500 دولار لمقاعد الفئتين الثالثة والرابعة، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى أكثر من 13,000 دولار للمقاعد المركزية المميزة.

من سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا؟

السنةالبطلالوصيفالنتيجةالملعب
2026باريس سان جيرمانآرسنال1–1 (4–3 بركلات الترجيح)بوشكاش أرينا (بودابست)
2025باريس سان جيرمانإنتر ميلان5-0أليانز أرينا (ميونخ)
2024ريال مدريدبوروسيا دورتموند2-0ملعب ويمبلي (لندن)
2023مانشستر سيتيإنتر ميلان1-0ملعب أتاتورك الأولمبي (إسطنبول)
2022ريال مدريدليفربول1-0ستاد دو فرانس (سان دوني)
2021تشيلسيمانشستر سيتي1-0ملعب الدراجاو (بورتو)
2020بايرن ميونخباريس سان جيرمان1-0ملعب دا لوز (لشبونة)
2019ليفربولتوتنهام هوتسبير2-0ملعب ميتروبوليتانو (مدريد)
2018ريال مدريدليفربول3-1ملعب إن إس سي أوليمبيسكي (كييف)
2017ريال مدريديوفنتوس4-1ملعب ميلينيوم (كارديف)
2016ريال مدريدأتلتيكو مدريد 5-3 (بركلات الترجيح)سان سيرو (ميلانو)

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