تعود رحلة البحث عن الجائزة الأهم في كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. ومع مشاركة نخبة أندية القارة في المرحلة الموحدة الموسعة التي تضم 36 فريقًا، يعد كل يوم من أيام المباريات بإثارة من الطراز العالمي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب إستاديو ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

وعقب قرعة مرحلة الدوري الرسمية يوم الخميس 27 أغسطس 2026، التي أُقيمت في غريمالدي فوروم في موناكو، تعرفت الفرق الـ36 المشاركة على منافسيها الثمانية في المرحلة الرئيسية من البطولة.

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في آخر نسختين، المنافسات وهو تحت أنظار الجميع، وينضم إليه في الوعاء الأول عمالقة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة.

تذاكر دوري أبطال أوروبااحجز الآن

باقات دوري أبطال أوروبا المميزةأمّنها الآن

مباريات وتوقيتات دوري أبطال أوروبا 2026/27

بعد القرعة، تم تخصيص ثمانية منافسين لكل نادٍ، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، موزعة على أربعة أوعية. وينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جدول مرحلة الدوري من سبتمبر 2026 حتى أواخر يناير 2027.

جدول مرحلة الدوري

الجولة 1: 8–10 سبتمبر 2026 (اكتملت)

8–10 سبتمبر 2026 (اكتملت) الجولة 2: 13–14 أكتوبر 2026 (قادمة)

13–14 أكتوبر 2026 (قادمة) الجولة 3: 20–21 أكتوبر 2026

20–21 أكتوبر 2026 الجولة 4: 3–4 نوفمبر 2026

3–4 نوفمبر 2026 الجولة 5: 24–25 نوفمبر 2026

24–25 نوفمبر 2026 الجولة 6: 8–9 ديسمبر 2026

8–9 ديسمبر 2026 الجولة 7: 19–20 يناير 2027

19–20 يناير 2027 الجولة 8: 27 يناير 2027 (تُلعب المباريات الـ18 كلها في التوقيت نفسه)

جدول الأدوار الإقصائية

الملحق الإقصائي (من المركز 9 إلى 24): 16–17 فبراير و23–24 فبراير 2027

16–17 فبراير و23–24 فبراير 2027 دور الـ16: 9–10 مارس و16–17 مارس 2027

9–10 مارس و16–17 مارس 2027 ربع النهائي: 6–7 أبريل و13–14 أبريل 2027

6–7 أبريل و13–14 أبريل 2027 نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027

27–28 أبريل و4–5 مايو 2027 النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (إستاديو ميتروبوليتانو، مدريد)

كيف يعمل توزيع مباريات دوري أبطال أوروبا؟

يلعب كل نادٍ أمام منافسين من الوعاء الأول، ومنافسين من الوعاء الثاني، ومنافسين من الوعاء الثالث، ومنافسين من الوعاء الرابع، بمواجهة فريق واحد على أرضه وفريق واحد خارجها من كل وعاء.

وبينما تُحسم جميع المواجهات الثماني خلال القرعة، فإن الترتيب الزمني الدقيق للمباريات، والتواريخ المحددة، ومواعيد انطلاقها (18:45 بتوقيت وسط أوروبا و21:00 بتوقيت وسط أوروبا) تُعتمد وتُنشر من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد وقت قصير من القرعة، لتفادي تعارضات جدولة الملاعب/المدن ومراعاة اختيارات البث.

الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا وتوزيع الأوعية

الوعاء الأندية المتأهلة الوعاء 1 باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد الوعاء 2 بوروسيا دورتموند، AS Roma، سبورتينغ CP، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، بي إس في آيندهوفن الوعاء 3 فينورد، ليل، بودو/غليمت، نابولي، آر بي لايبزيغ، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، غلطة سراي الوعاء 4 سلافيا براغ، ŠK Slovan Bratislava، شتوتغارت، AEK Athens، لاسك، كومو 1907، لانس، Viking FK، صباح

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 5 يونيو 2027 نهائي دوري أبطال أوروبا (6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) إستاديو ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية طوال البطولة، خاصة خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

بوابات تذاكر الأندية: بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الإياب الإقصائية على الأرض، اشترِ مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية ونوافذ القرعة.

بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري المعتادة ومباريات الإياب الإقصائية على الأرض، اشترِ مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية ونوافذ القرعة. الاقتراع العام الرسمي من UEFA: سيتم فتح باب التقدم على التذاكر المحايدة لنهائي إستاديو ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس 2027.

سيتم فتح باب التقدم على التذاكر المحايدة لنهائي إستاديو ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مارس 2027. منصة إعادة البيع الخاصة بـUEFA: المنصة الرسمية الوحيدة بالسعر الاسمي لشراء التذاكر التي يعيد مشجعون آخرون طرحها بعد نفاد التخصيصات الأساسية.

المنصة الرسمية الوحيدة بالسعر الاسمي لشراء التذاكر التي يعيد مشجعون آخرون طرحها بعد نفاد التخصيصات الأساسية. أسواق ثانوية: بالنسبة لأيام المباريات ذات الطلب المرتفع أو في اللحظات الأخيرة، توفر منصات ثانوية مثل LiveFootballTickets خيارات من السوق الثانوية.

تذاكر دوري أبطال أوروبااحجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

توفر التذاكر الأساسية التي تُشترى مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية أو الاقتراع العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسعارًا ثابتة بالقيمة الاسمية

مرحلة البطولة / الفئة تخصيص المقاعد نطاق القيمة الاسمية الرسمية مرحلة الدوري دخول عام 35–150 يورو (30–130 جنيهًا إسترلينيًا) الأدوار الإقصائية (دور الـ16 – نصف النهائي) دخول عام 50–350 يورو (45–300 جنيه إسترليني) النهائي: Fans First مخصصة للداعمين المخصصين للطرفين المتأهلين إلى النهائي 70–82 يورو (حوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا / 80–100 دولار) النهائي: الفئة 3 المدرجات العلوية خلف المرمى / الزوايا 180–210 يورو (حوالي 150 جنيهًا إسترلينيًا / 210 دولارات) النهائي: الفئة 2 المدرجات الرئيسية العلوية/الوسطى والزوايا 560–650 يورو (حوالي 480 جنيهًا إسترلينيًا / 700–760 دولارًا) النهائي: الفئة 1 المقاعد المميزة على خط التماس والمدرجات الرئيسية السفلية 820–950 يورو (حوالي 700 جنيه إسترليني / 1,100 دولار)

أسعار السوق الثانوية وإعادة بيع التذاكر

تتفاوت الأسعار في أسواق التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات العادية عادة بين 55 دولارًا و300 دولار أو أكثر، رغم أن المواجهات الكبرى، مثل ريال مدريد ضد برشلونة أو ليفربول ضد باريس سان جيرمان، قد تتجاوز 600–1,000 دولار أو أكثر.

ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار المواجهات الإقصائية ذات الطلب المرتفع عادة من نحو 150 إلى 375 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر (200 إلى 500 دولار أو أكثر)، ويبلغ متوسطها 500 إلى 800 جنيه إسترليني أو أكثر.

النهائي: تبدأ أسعار إعادة البيع لنهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 إلى 2,500 دولار أو أكثر لمقاعد الفئتين 3/4، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى 13,000 دولار أو أكثر للمقاعد المركزية المميزة.

من سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا؟

العام البطل الوصيف النتيجة الملعب 2026 باريس سان جيرمان آرسنال 1–1 (4–3 بركلات الترجيح) Puskás Aréna (بودابست) 2025 باريس سان جيرمان إنتر ميلان 5-0 Allianz Arena (ميونخ) 2024 ريال مدريد بوروسيا دورتموند 2-0 Wembley Stadium (لندن) 2023 مانشستر سيتي إنتر ميلان 1-0 Ataturk Olympic Stadium (إسطنبول) 2022 ريال مدريد ليفربول 1-0 Stade de France (سان دوني) 2021 تشيلسي مانشستر سيتي 1-0 Estadio do Dragao (بورتو) 2020 بايرن ميونخ باريس سان جيرمان 1-0 Estadio da Luz (لشبونة) 2019 ليفربول توتنهام هوتسبير 2-0 Metropolitano Stadium (مدريد) 2018 ريال مدريد ليفربول 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (كييف) 2017 ريال مدريد يوفنتوس 4-1 Millennium Stadium (كارديف) 2016 ريال مدريد Atletico Madrid 5-3 (بركلات الترجيح) San Siro (ميلان)

تذاكر دوري أبطال أوروبااحجز الآن