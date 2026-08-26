قد لا تكون بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم المسابقة الأبرز للأندية في القارة، لكن التتويج الأوروبي يظل دائماً مكسباً بالغ القيمة ويمنح الأندية، وجماهيرها، دفعة هائلة. كما أن أي مباراة أوروبية تُقام تحت الأضواء تكون دائماً مفعمة بالحماس، ويمكنك حجز تذاكر المباريات اليوم.

ورغم أن هذه قد تكون النسخة السادسة فقط من دوري المؤتمر الأوروبي، فإن مكانة البطولة تواصل النمو. فقد وفرت منصة للفرق الصاعدة من أجل نيل حضور أوروبي، وللأندية الأصغر لتحقيق انتصارات دولية مرموقة.

ومع سعي أندية مثل برايتون، وأتالانتا، وموناكو، وأياكس إلى المجد في دوري المؤتمر الأوروبي خلال موسم 2026/27، فنحن على موعد مع مزيد من المباريات المثيرة في الأشهر المقبلة.

دع GOAL يساعدك في الإحاطة بكل المعلومات الأساسية الخاصة بتذاكر دوري المؤتمر الأوروبي، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، وغير ذلك الكثير.

مباريات مختارة قادمة في دوري المؤتمر الأوروبي

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) أتالانتا ضد بافوس نيو بالانس أرينا (بيرغامو) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) فرايبورغ ضد يابلونيتس أوروبا-بارك-شتاديون (فرايبورغ) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) كوبنهاغن ضد سبورتينغ براغا باركن ستاديوم (كوبنهاغن) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) تفينتي ضد تون دي خرولش فيسته (إنسخيده) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) بران ضد لينكولن ريد إمبس بران ستاديون (بيرغن) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (6.45 مساءً) كرفينا زفيزدا ضد كوبنهاغن ملعب رايكو ميتيتش (بلغراد) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) أياكس ضد أتالانتا يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) بوراتس بانيا لوكا ضد KuPS ملعب مدينة بانيا لوكا (بانيا لوكا) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) سبورتينغ براغا ضد خنت إستاديو مونييسيبال دي براغا (براغا) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) موناكو ضد فرايبورغ ستاد لويس الثاني (موناكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر دوري المؤتمر الأوروبي

تُباع التذاكر الرسمية لدوري المؤتمر الأوروبي، سواء لمرحلة الدوري أو الأدوار الإقصائية، حصرياً عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بكل نادٍ مستضيف أو صاحب الأرض، بينما تُباع تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بشكل مركزي عبر بوابة تذاكر اليويفا.

يمكن لمشجعي الفريق المضيف شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر الموقع الرسمي لناديهم. ويضع كل نادٍ قواعده الخاصة للشراء، وعادة ما يتطلب ذلك عضوية، أو يمنح أولوية لحاملي التذاكر الموسمية قبل فتح نافذة البيع العامة.

يفرض اليويفا على الفرق المضيفة تخصيص ما لا يقل عن 5% من سعة الملعب للمشجعين المسافرين. وتُوزع تذاكر الجماهير الضيفة حصرياً عبر قنوات التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي الزائر.

ستُباع تذاكر نهائي 2027 في بشكتاش بارك في إسطنبول مباشرة من قبل اليويفا عبر نظام قرعة عامة محايدة على الموقع الرسمي لليويفا. ومن المتوقع أن تُفتح في منتصف مارس 2027. كما سيحصل الفريقان المتأهلان إلى النهائي على حصة مباشرة من التذاكر لبيعها إلى جماهيرهما المسجلة.

وفي حال كنت تبحث عن تذاكر مباريات في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري المؤتمر الأوروبي؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لدوري المؤتمر الأوروبي بشكل كبير بحسب ما إذا كنت تشتري تذاكر لمرحلة الدوري أو للأدوار الإقصائية أو للنهائي الكبير.

في ما يخص مباريات البطولة العادية، تتحكم الأندية المستضيفة بشكل منفرد في تسعير التذاكر، ما يعني أن الأسعار تعكس معايير الدوري المحلي وهيكل الجلوس في الملاعب المحلية. وتتراوح عادة بين نحو 30 و95 جنيهاً إسترلينياً.

ومع ذلك، يفرض اليويفا إرشادات صارمة تخص الجماهير المسافرة. ففي موسم 2026/27 الحالي، حُدد سقف أسعار التذاكر في القطاعات المخصصة لجماهير الفريق الضيف عند 20 يورو.

أما في النهائيات الكبرى الأخيرة، مثل نهائي 2026 في لايبزيغ، فقد قُسمت التذاكر الرسمية المباعة عبر بوابة تذاكر اليويفا إلى أربع فئات رئيسية للمقاعد، إلى جانب خيارات متخصصة:

Fans First : تقع مباشرة خلف المرمى. وهذه المقاعد مخصصة حصرياً للمشجعين المسجلين للناديين المشاركين في النهائي (25-40 يورو).

الفئة 3 : تقع في الزوايا والطبقات العلوية من الملعب خلف خطي المرمى (45-65 يورو).

الفئة 2 : تقع في زوايا الملعب والصفوف الأعلى في المدرجات الرئيسية أو الجانبية. (140 يورو).

الفئة 1 : تقع هذه المقاعد في المدرجات الرئيسية على جانبي الملعب بالطول، في الطبقتين السفلية والوسطى، وتوفر رؤية مميزة من الجانب (190 يورو).

تابع المواقع الرسمية للأندية مع اقتراب الموعد، من أجل الحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

من ينافس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026/27؟

تتنافس 36 فريقاً في مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2026/27. وهذا هو الموسم الثالث الذي يُستخدم فيه النظام الجديد، والذي يشهد خوض كل فريق ما مجموعه 6 مباريات ضد 6 أندية مختلفة ضمن هيكل دوري.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في جدول الدوري تلقائياً إلى دور الـ16 من الأدوار الإقصائية. أما الفرق التي تنهي المرحلة بين المركزين التاسع والرابع والعشرين، فتخوض مرحلة ملحق من مباراتين ذهاباً وإياباً، وتنضم الفرق الثمانية الفائزة إلى المتأهلين مباشرة في دور الـ16. وبعد ذلك تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب التقليدي حتى النهائي.

في ما يلي، يمكنك الاطلاع على قائمة بجميع الأندية المشاركة حالياً في مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي 2026/27:

قائمة أندية دوري المؤتمر الأوروبي 2026-27