تتواصل هذا الشهر منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026/27، النسخة الخامسة من البطولة الدولية، ويمكنك مشاهدة أبرز المنتخبات الأوروبية وهي تخوض مبارياتها في أنحاء القارة بحجز التذاكر اليوم.

تبلغ مرحلة الدوري ذروتها المثيرة في نوفمبر، إذ يخوض كل منتخب مباراتين خلال ستة أيام فقط. وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تُقام مباريات ربع النهائي في مارس 2027، على أن يُقام نصف النهائي والنهائي في يونيو 2027.

تدافع البرتغال عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي أحرزته في 2025، وهي المنتخب الأكثر نجاحًا في البطولة، بعدما فازت أيضًا بنسختها الأولى عام 2019. وتسعى إسبانيا إلى بلوغ النهائي للمرة الرابعة تواليًا، بعدما حلّت وصيفةً في 2021 و2025، وتُوّجت باللقب في 2023.

دع جول يرشدك إلى كل المعلومات المهمة عن تذاكر دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك كيفية شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر المكان الجمعة 13 نوفمبر (8:45 مساءً) هولندا ضد اليونان التذاكر يوهان كرويف أرينا (أمستردام) الجمعة 13 نوفمبر (8:45 مساءً) صربيا ضد ألمانيا التذاكر ملعب رايكو ميتيتش (بلغراد) السبت 14 نوفمبر (6 مساءً) النرويج ضد ويلز التذاكر ملعب أوليفال (أوسلو) السبت 14 نوفمبر (7:45 مساءً) البرتغال ضد الدنمارك التذاكر ملعب بلدية براجا (براجا) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) بلجيكا ضد إيطاليا التذاكر ملعب الملك بودوان (بروكسل) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) فرنسا ضد تركيا التذاكر ملعب ماتموت أتلانتيك (بوردو) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) كرواتيا ضد التشيك التذاكر أوبوس أرينا (أوسييك) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) إسبانيا ضد إنجلترا التذاكر واندا ميتروبوليتانو (مدريد) الإثنين 16 نوفمبر (8:45 مساءً) ألمانيا ضد هولندا التذاكر الملعب الأولمبي (برلين) الإثنين 16 نوفمبر (9:45 مساءً) اليونان ضد صربيا التذاكر بانثيساليكو (فولوس) الثلاثاء 17 نوفمبر (8:45 مساءً) الدنمارك ضد النرويج التذاكر ملعب باركن (كوبنهاجن) الثلاثاء 17 نوفمبر (7:45 مساءً) ويلز ضد البرتغال التذاكر ملعب كارديف سيتي (كارديف)

الجدول الكامل لدوري الأمم الأوروبية 2026/27

المرحلة الجولة التاريخ التذاكر مرحلة الدوري الجولة الخامسة 12 إلى 14 نوفمبر 2026 التذاكر الجولة السادسة 15 إلى 17 نوفمبر 2026 التذاكر ربع النهائي الذهاب 25 إلى 27 مارس 2027 يُعلن عنها لاحقًا الإياب 28 إلى 30 مارس 2027 يُعلن عنها لاحقًا المرحلة النهائية نصف النهائي 9 إلى 10 يونيو 2027 يُعلن عنها لاحقًا النهائي 13 يونيو 2027 يُعلن عنها لاحقًا

كيفية شراء تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27

لمرحلة الدوري/المجموعات (سبتمبر إلى نوفمبر 2026): تتولى الاتحادات الوطنية المشاركة إدارة التذاكر الرسمية لكل مباراة في المجموعات بالكامل. وستحتاج إلى شراء التذاكر مباشرةً من البوابة الرسمية لاتحاد كرة القدم التابع للمنتخب المضيف، مثل إنجلترا فوتبول لمباريات إنجلترا على أرضها، والاتحاد الويلزي لكرة القدم لمباريات ويلز على أرضها، وهكذا.

للمرحلة النهائية (يونيو 2027): ستُوزّع التذاكر الرسمية للمرحلة النهائية حصريًا عبر بوابة تذاكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تذاكر مباريات مرحلة المجموعات الأولى مطروحة للبيع بالفعل، أو توشك فترات بيعها على الانتهاء. وتفتح معظم الاتحادات الوطنية باب بيع التذاكر قبل موعد المباراة المعنية بنحو 4 إلى 6 أسابيع. وتمنح معظم الاتحادات أولوية الشراء للأعضاء المسجلين في روابط المشجعين، مثل رابطة مشجعي إنجلترا المسافرين أو عضوية «الجدار الأحمر» الويلزية، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

أما تذاكر المرحلة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في يونيو 2027، فسيُفتح باب بيعها للجمهور والتقديم عليها عبر قرعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل/مايو 2027، بعد تأهل المنتخبات الأربعة إلى المرحلة النهائية. وللاستعداد لمباريات يونيو النهائية، يجدر بك إنشاء حساب «myUEFA» لتتلقى تنبيهات آلية بمواعيد طرح التذاكر.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراؤها من منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27؟

يبيع اتحاد كرة القدم في البلد المضيف التذاكر الرسمية لمرحلة الدوري من دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ويحدد أسعارها، بدلًا من بيعها عبر بوابة مركزية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ولأن كل بلد يحدد أسعاره وفقًا للملعب وطرفَي المباراة، تختلف أسعار التذاكر وتصنيفات فئاتها من مباراة إلى أخرى.

مع أن مواقع المقاعد المحددة تعتمد كليًا على ملعب البلد المضيف، تقسّم معظم الاتحادات التذاكر إلى 3 أو 4 فئات رئيسية للجمهور، إلى جانب خيارات للعائلات ومقاعد مميزة.

وبالاستعانة بإنجلترا مثالًا، يمكن تصنيف تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب ويمبلي على النحو التقريبي التالي:

الفئة الأولى (مميزة / المستويان السفلي والأوسط على جانبي الملعب) : تقع على امتداد خطَّي التماس الرئيسيين وتوفر أفضل إطلالة. وتتراوح أسعار التذاكر العامة لهذه المقاعد المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، فيما تتوفر المقاعد الممتازة بأسعار تتراوح بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا.

: تقع على امتداد خطَّي التماس الرئيسيين وتوفر أفضل إطلالة. وتتراوح أسعار التذاكر العامة لهذه المقاعد المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، فيما تتوفر المقاعد الممتازة بأسعار تتراوح بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا. الفئة الثانية (الزوايا / المستوى العلوي على جانبي الملعب) : تقع في زوايا الملعب أو في المستويات الأعلى. ويبلغ سعرها عادةً نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا.

: تقع في زوايا الملعب أو في المستويات الأعلى. ويبلغ سعرها عادةً نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا. الفئة الثالثة (خلف خطَّي المرمى) : غالبًا ما يجلس فيها مشجعو المنتخب المضيف الأكثر حماسًا، أو تُخصَّص أجزاء منها لمشجعي المنتخب الضيف. وتبدأ أسعار التذاكر العادية خلف المرمى من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا.

: غالبًا ما يجلس فيها مشجعو المنتخب المضيف الأكثر حماسًا، أو تُخصَّص أجزاء منها لمشجعي المنتخب الضيف. وتبدأ أسعار التذاكر العادية خلف المرمى من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا. الأقسام العائلية والتذاكر المخفّضة: تقدم بلدان مضيفة كثيرة أسعارًا مخفّضة بدرجة كبيرة للعائلات والشباب. فعلى سبيل المثال، يمكن العثور على تذاكر للأقسام العائلية بسعر 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12,50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال دون سن 16 عامًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في مجموعات المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية؟

المجموعة A1 المجموعة A2 المجموعة A3 المجموعة A4 فرنسا ألمانيا إسبانيا البرتغال إيطاليا هولندا كرواتيا الدنمارك بلجيكا صربيا إنجلترا النرويج تركيا اليونان التشيك ويلز

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي في مارس 2027.

من الفائزون بالنسخ الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية؟