بعد تأجيل بعض السباقات وإعادة جدولتها في وقت سابق من الموسم، سيكون قد مضى نحو عام على آخر ظهور لنجوم هذه الرياضة في الشرق الأوسط عندما يصلون إلى حلبة لوسيل الدولية للمشاركة في جائزة قطر الكبرى لعام 2026، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر (27 إلى 29). لا تفوّت الفرصة، واحجز تذاكرك للسباق اليوم.

يترقب عشاق الفورمولا 1 في آسيا عودة أشهر السائقين في العالم إلى المنافسة في المنطقة. وبينما هيمن كيمي أنتونيلي وماكلارين على معظم مجريات الموسم، رفع ماكس فيرستابن ولاندو نوريس مستواهما مؤخرًا، وسيسعيان إلى الحفاظ على قدرتهما التنافسية حتى نهاية الموسم. ويتطلع فيرستابن إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي في قطر هذا نوفمبر.

للعام الثالث على التوالي، تفتتح جائزة قطر الكبرى ختامًا مثيرًا للموسم بسباقين متتاليين، إذ يُقام السباق الأخير لعام 2026، جائزة أبوظبي الكبرى، بعدها بأسبوع في 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس. وبعد ذلك، سننتظر جميعًا بترقب لمدة 3 أشهر حتى انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2027.

سواء كنت تبحث عن مقاعد في المدرجات أو تذاكر دخول عام أو تجارب كبار الشخصيات، فهناك تذاكر لجائزة قطر الكبرى تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. ويقدم لك جول دليلًا إلى كيفية شراء التذاكر وأسعارها وجدول الفعاليات قبل الزيارة المقبلة للفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية.

متى تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة قطر الكبرى لعام 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 27 نوفمبر حتى الأحد 29 نوفمبر.

التاريخ الوقت المحلي التذاكر الحلبة (الموقع) الأحد 29 نوفمبر 19:00 (AST) التذاكر حلبة لوسيل الدولية (لوسيل)

كيفية شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للمشجعين شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 عبر عدة جهات بيع. وتتوفر التذاكر عبر بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة من الموقع الرسمي للبطولة، وبوابة تذاكر حلبة لوسيل الدولية التي تديرها الحلبة مباشرة.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

نقل مضمون للتذاكر، إذ تشمل كل عملية شراء عبر ستب هب تغطية برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر البالغين التي تغطي الأيام الثلاثة لجائزة قطر الكبرى لعام 2026 بين 600 ريال قطري (نحو 165 دولارًا أمريكيًا) و2,000 ريال قطري (نحو 548 دولارًا أمريكيًا) لفئات الدخول العادية. وتصدر جميع خيارات المدرجات والوقوف العادية في صورة تذاكر رقمية لثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.

فئة التذكرة والقسم سعر الأيام الثلاثة بالريال القطري (الدولار الأمريكي) أبرز مزايا المقاعد المدرج الرئيسي (المناطق A/B وC/D وE/F) 2,000 ريال قطري (548 دولارًا) مقاعد مرقمة ومغطاة تطل على خط الانطلاق والنهاية وممر الصيانة المدرج الشمالي 1,500 ريال قطري (411 دولارًا) مقاعد مغطاة عند نهاية المسار المستقيم الرئيسي مدرجات المنعطف 2 والمنعطف 3 والمنعطف 16 1,000 ريال قطري (274 دولارًا) مدرجات غير مغطاة تتيح مشاهدة أبرز أحداث المنعطفات الدخول العام («تل لوسيل») 600 ريال قطري (165 دولارًا) مناطق مفتوحة للوقوف تطل على الحلبة

تابع الموقعين الرسميين للفورمولا 1 وحلبة لوسيل الدولية مع اقتراب الموعد للاطلاع على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتجارب التأهيلية والسباق نفسه لجائزة قطر الكبرى على ثلاثة أيام، وفق الجدول التالي:

التاريخ الجلسة الوقت المحلي (AST) الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الأولى 16:30 الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الثانية 20:00 السبت 28 نوفمبر التجارب الحرة الثالثة 17:30 السبت 28 نوفمبر التجارب التأهيلية 21:00 الأحد 29 نوفمبر السباق 19:00

أين تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تقع حلبة لوسيل الدولية لسباقات السيارات خارج مدينة لوسيل مباشرة، شمال الدوحة في قطر.

يبلغ طول الحلبة 5,4 كيلومترات، ويبلغ طول مسارها المستقيم الرئيسي كيلومترًا واحدًا. افتُتحت الحلبة عام 2004، واستضافت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في العام نفسه.

في عام 2007، أُضيفت إضاءة خارجية دائمة لتمكين الحلبة من استضافة سباقات ليلية. وفي العام التالي، أصبحت جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية لعام 2008 أول سباق ليلي في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي». وأُقيمت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 عام 2021. وقبل النسخة الثانية من الجائزة الكبرى في عام 2023، خضعت الحلبة لتحديثات وزادت سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج.

يحمل لاندو نوريس حاليًا الرقم القياسي للفة على حلبة لوسيل، بعدما سجل زمنًا قدره 1:22.384 بسيارته من ماكلارين خلال جائزة قطر الكبرى لعام 2024.

ماذا تتوقع من جائزة قطر الكبرى لعام 2026؟

أُقيمت جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية. وبسبب كأس العالم 2022، لم تعد إلى جدول الفورمولا 1 حتى عام 2023، لكن المنظمين أبرموا اتفاقًا لإبقائها ضمن الجدول لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

يُعد السباق واحدًا من أربعة سباقات ليلية في جدول الفورمولا 1 الحالي، ومنها سباق أبوظبي. وتزيد الإضاءة التي تنير الحلبة وأفق المدينة من إثارة المشهد. كما تنخفض درجات الحرارة كثيرًا ليلًا، وهو ما يرحب به بعض الحاضرين.

إلى جانب متابعة الإثارة على الحلبة، تتيح تذكرة جائزة قطر الكبرى فرصًا ترفيهية إضافية. وتضمن جميع أنواع التذاكر دخول الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق وتشارك فيها أسماء عالمية بارزة. وكان سيل وميتاليكا أبرز المشاركين في العام الماضي.

وإذا لم تكن فرصة مشاهدة أحد أبرز أحداث موسم الفورمولا 1 عن قرب كافية، فهناك أيضًا ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة الدوحة من أماكن مميزة.

فهي مدينة نابضة بالحياة وجميلة وذات ثقافة غنية، وتضم قائمة لا تنتهي من الأنشطة والمعالم. وتشمل خياراتها تجارب الطعام الفاخر، ووفرة من مراكز التسوق، ومعالم خلابة وعجائب طبيعية، وغير ذلك الكثير.

ونتيجة لاستضافة عدد من الأحداث البارزة مؤخرًا، مثل كأس العالم 2022، سرعان ما أصبحت الدوحة وجهة مميزة في الشرق الأوسط للمسافرين بغرض الرياضة والترفيه، مع تجارب تناسب مختلف الميزانيات.

وسيصل عشاق الفورمولا 1 الراغبون في متابعة كل أحداث السباق المثيرة إلى الدوحة في وقت مثالي من العام للاستمتاع بأنشطة أخرى في المنطقة. فمن نوفمبر إلى مارس، يكون الطقس في المنطقة أكثر ملاءمة للأنشطة والرحلات الخارجية.