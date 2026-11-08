بعد تأجيل بعض السباقات وإعادة جدولتها في وقت سابق من الموسم، سيكون قد مرّ ما يقارب عام على آخر ظهور لنجوم هذه الرياضة في الشرق الأوسط عندما يصل سائقو الفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية لخوض جائزة قطر الكبرى 2026، في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر (27 إلى 29). لا تفوّت الفرصة، واحجز تذاكرك للسباق اليوم.

يترقب عشاق الفورمولا 1 في آسيا بشغف عودة أشهر السائقين في العالم إلى المنافسة في المنطقة. ورغم هيمنة كيمي أنتونيلي ومكلارين على معظم مجريات الموسم، فقد رفع لويس هاميلتون وماكس فيرستابن وشارل لوكلير مستواهم مؤخرًا، وسيسعون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية فيما تبقى من الموسم. ويتطلع فيرستابن إلى تحقيق فوز رابع تواليًا في قطر هذا نوفمبر.

للعام الثالث على التوالي، تفتتح جائزة قطر الكبرى ثنائية ختام الموسم، على أن يُقام سباق 2026 الأخير، جائزة أبوظبي الكبرى، بعد أسبوع، في 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس. وبعد ذلك، سننتظر جميعًا بترقب ثلاثة أشهر حتى انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2027.

سواء كنت تبحث عن مقاعد في المدرجات أو تذاكر الدخول العام أو تجارب كبار الشخصيات، فهناك تذاكر لجائزة قطر الكبرى تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. يوضح لك جول كيفية شراء التذاكر وأسعارها وجدول الفعاليات قبل زيارة الفورمولا 1 المقبلة إلى حلبة لوسيل الدولية.

متى تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة قطر الكبرى 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 27 نوفمبر حتى الأحد 29 نوفمبر.

التاريخ الوقت (محليًا) التذاكر الحلبة (الموقع) الأحد 29 نوفمبر 19:00 (بتوقيت الجزيرة العربية) التذاكر حلبة لوسيل الدولية (لوسيل)

كيفية شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 من عدة جهات بيع. وتتوفر التذاكر عبر بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرةً من الموقع الرسمي للبطولة، وعبر بوابة تذاكر حلبة لوسيل الدولية التي تديرها الحلبة مباشرةً.

ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تخضع كل عملية شراء عبر ستب هب لبرنامج «FanProtect» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر البالغين الممتدة لثلاثة أيام في جائزة قطر الكبرى 2026، ضمن فئات الدخول العادية، بين 600 ريال قطري (نحو 165 دولارًا أمريكيًا) و2,000 ريال قطري (نحو 548 دولارًا أمريكيًا). وتصدر جميع تذاكر المدرجات والدخول العام العادية على هيئة تصاريح رقمية صالحة لثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد.

فئة التذكرة والقسم السعر لثلاثة أيام: بالريال القطري (الدولار الأمريكي) أبرز ميزات المقاعد المدرج الرئيسي (المناطق A/B وC/D وE/F) 2,000 ريال قطري (548 دولارًا) مقاعد مرقّمة ومغطاة تطل على خط الانطلاق والنهاية وممر الصيانة المدرج الشمالي 1,500 ريال قطري (411 دولارًا) مقاعد مغطاة عند نهاية الخط المستقيم الرئيسي مدرجات المنعطف 2 والمنعطف 3 والمنعطف 16 1,000 ريال قطري (274 دولارًا) مدرجات غير مغطاة تتيح مشاهدة أبرز أحداث المنعطفات الدخول العام («تل لوسيل») 600 ريال قطري (165 دولارًا) مناطق مفتوحة للوقوف توفر إطلالات على الحلبة

تابع الموقعين الرسميين للفورمولا 1 وحلبة لوسيل الدولية عند اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتصفيات والسباق نفسه في جائزة قطر الكبرى على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة الوقت (محليًا، بتوقيت الجزيرة العربية) الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الأولى 16:30 الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الثانية 20:00 السبت 28 نوفمبر التجارب الحرة الثالثة 17:30 السبت 28 نوفمبر التصفيات 21:00 الأحد 29 نوفمبر السباق 19:00

أين تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

حلبة لوسيل الدولية هي حلبة لسباقات السيارات تقع خارج مدينة لوسيل مباشرةً، شمال الدوحة في قطر.

يبلغ طول الحلبة 5.4 كيلومترات، ويبلغ طول خطها المستقيم الرئيسي كيلومترًا واحدًا. افتُتحت الحلبة في عام 2004، واستضافت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في العام نفسه.

في عام 2007، أُضيفت إضاءة خارجية دائمة لتتمكن الحلبة من استضافة سباقات ليلية. وفي العام التالي، أصبحت جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية 2008 أول سباق ليلي في تاريخ بطولة موتو جي بي. وأُقيمت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في عام 2021. وقبل النسخة الثانية من الجائزة الكبرى في عام 2023، خضعت الحلبة لتطوير زاد سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج.

يحمل لاندو نوريس حاليًا الرقم القياسي للفة على حلبة لوسيل، بعدما سجل زمنًا قدره 1:22.384 بسيارته من مكلارين خلال سباق الجائزة الكبرى لعام 2024.

ماذا يمكن توقعه من جائزة قطر الكبرى 2026؟

أُقيمت جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية. وبسبب كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، لم تعد إلى جدول الفورمولا 1 حتى عام 2023، لكن المنظمين أبرموا اتفاقًا للإبقاء عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

السباق واحد من أربعة سباقات ليلية في جدول الفورمولا 1 الحالي، من بينها سباق أبوظبي، ما يزيد المشهد إثارةً مع إضاءة الحلبة وأفق المدينة. وتنخفض درجات الحرارة ليلًا بدرجة ملحوظة أيضًا، وهو أمر يرحب به بعض الحاضرين.

ولا تقتصر تذكرة جائزة قطر الكبرى على مشاهدة الإثارة على الحلبة، بل تتيح أيضًا فرصًا ترفيهية إضافية. فجميع فئات التذاكر تضمن الدخول إلى الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق وتشارك فيها أسماء عالمية بارزة. وكان سيل وميتاليكا أبرز المشاركين العام الماضي.

وإذا لم تكن مشاهدة أحد أبرز أحداث موسم الفورمولا 1 عن قرب كافية، فهناك ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة الدوحة من وجهات مميزة.

إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة وغنية بالثقافة، وتضم قائمة لا تنتهي من الأنشطة والمعالم، من تجارب الطعام الفاخر ووفرة مراكز التسوق إلى المعالم المذهلة والعجائب الطبيعية، وغير ذلك الكثير.

ونتيجةً لاستضافتها عددًا من الفعاليات البارزة مؤخرًا، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبحت الدوحة بسرعة وجهةً بارزةً في الشرق الأوسط للمسافرين بغرض الرياضة والترفيه، مع تجارب تناسب مختلف الميزانيات.

وسيصل عشاق الفورمولا 1 الراغبون في متابعة كل الإثارة على الحلبة إلى الدوحة في وقت مثالي من العام للاستمتاع بأنشطة أخرى في المنطقة المحيطة. فخلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، يكون الطقس في المنطقة أكثر ملاءمةً للنزهات والرحلات في الهواء الطلق.