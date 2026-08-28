قد يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز جذب انتباه جماهير كرة القدم محليًا وعالميًا، لكن أنظارًا كثيرة تتجه أيضًا إلى مواجهات تشامبيونشيب المليئة بالإثارة، التي تُقام أسبوعًا بعد أسبوع في مختلف أنحاء إنجلترا (وويلز).
إذا لم تكن قد استمتعت بعد بما يقدمه القسم الأعلى في EFL، فقد يكون هذا هو التوقيت المثالي لحجز مقاعدك في مباراة مقبلة.
ويواصل الاهتمام بتشامبيونشيب نموه سنويًا، وخلال المواسم الثلاثة الماضية على التوالي، تجاوز متوسط الحضور 22.000 متفرج. ويجب التذكير بأنه ثاني أكثر دوريات كرة القدم حضورًا جماهيريًا في أوروبا. ومع توقّع أن يتجاوز الحضور في ملعب لندن الخاص بوست هام 60.000 خلال الموسم الحالي، سترتفع هذه الأرقام الإجمالية مرة أخرى.
وبينما أصبحت الدوريات الأوروبية الكبرى في الدرجة الأولى شديدة التوقع، وغالبًا ما تهيمن عليها الأندية نفسها المدعومة من الدول أو المملوكة لمليارديرات، فإن تشامبيونشيب يتميز بفوضى جميلة، كما أن جدول الدوري المرهق المكوّن من 46 مباراة يختبر عمق التشكيلات وقد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في المستوى، ما يُبقي الترتيب متقلبًا حتى مايو.
ويبدو أننا على موعد مع موسم ملحمي آخر، مع توهج حلم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة لدى كثير من الجماهير والأندية على حد سواء. دع GOAL تساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر تشامبيونشيب التابعة لـEFL، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.
مباريات EFL Championship المقبلة
التاريخ والوقت (محليًا)
المباراة
الموقع
التذاكر
الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)
شيفيلد يونايتد ضد بولتون واندررز
برامال لين (شيفيلد)
الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)
وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررز
ملعب لندن (لندن)
الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)
بريستون نورث إند ضد بريستول سيتي
ديبديل (بريستون)
الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)
بورتسموث ضد ديربي كاونتي
فراتون بارك (بورتسموث)
الثلاثاء، 1 سبتمبر (8 مساءً)
برمنجهام سيتي ضد ساوثهامبتون
St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام)
الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً)
ميلوول ضد ريكسهام
ذا دين (لندن)
الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً)
كوينز بارك رينجرز ضد كارديف سيتي
MATRADE Loftus Road Stadium (لندن)
الأربعاء، 2 سبتمبر (8 مساءً)
بيرنلي ضد ميدلسبره
تيرف مور (بيرنلي)
السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)
كوينز بارك رينجرز ضد ميدلسبره
MATRADE Loftus Road Stadium (لندن)
السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)
ميلوول ضد بولتون واندررز
ذا دين (لندن)
السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)
بيرنلي ضد بريستول سيتي
تيرف مور (بيرنلي)
السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)
شيفيلد يونايتد ضد نورويتش سيتي
برامال لين (شيفيلد)
السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)
وست هام يونايتد ضد ديربي كاونتي
ملعب لندن (لندن)
السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً)
سوانزي سيتي ضد ريكسهام
Swansea.com Stadium (سوانزي)
الأحد، 6 سبتمبر (12 ظهرًا)
برمنجهام سيتي ضد وولفرهامبتون واندررز
St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام)
كيفية شراء تذاكر EFL Championship 2026/27
يمكن شراء تذاكر EFL Championship الرسمية مباشرة من الموقع الرسمي أو شباك التذاكر الخاص بالنادي المستضيف للمباراة. ولا توجد منصة مركزية تابعة لـEFL لتذاكر مباريات الدوري في الموسم العادي.
ويجب على جماهير الفريق الضيف شراء التذاكر عبر موقع ناديهم أو شباك التذاكر الخاص به، إذ يحصل النادي على حصة مخصصة من التذاكر للمدرج الخاص بجماهيره خارج أرضه.
لا تُطرح تذاكر تشامبيونشيب كلها دفعة واحدة. بدلًا من ذلك، تُطرح للبيع تدريجيًا بحسب كل جولة، وعادة ما يكون ذلك قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين و8 أسابيع، وفق نظام طبقات صارم:
- حاملو التذاكر الموسمية وشرائح الأولوية: قبل المباراة بـ6 إلى 8 أسابيع
- أعضاء النادي الرسميون (عضوية مدفوعة): قبل المباراة بـ4 إلى 6 أسابيع
- الطرح العام للجمهور (إذا بقيت تذاكر): قبل المباراة بـ2 إلى 4 أسابيع
وتوفّر الآن العديد من أندية تشامبيونشيب خدمة رسمية باسم "Ticket Exchange" على مواقعها. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية الذين لا يمكنهم حضور المباراة إعادة بيع مقاعدهم بشكل آمن لجماهير أخرى بالقيمة الاسمية.
وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل Ticombo.
كم تبلغ أسعار تذاكر EFL Championship 2026/27؟
تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الفردية لمباريات الموسم العادي من EFL Championship 2026/27 عمومًا بين 20 و45 جنيهًا إسترلينيًا للمباريات العادية.
ومع ذلك، قد ترتفع أسعار المباريات الكبيرة مثل الديربيات المحلية أو المواجهات بين فرق الصدارة إلى ما بين 50 و70 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب النادي المستضيف.
ونظرًا لأن EFL Championship يتكوّن من 24 ناديًا مستقلًا، فلا يوجد نظام موحد واحد للتذاكر. إذ تختلف الأسعار، والمقاعد، وتصنيفات الفئات في مختلف أنحاء المسابقة.
تابع المواقع الرسمية للأندية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.
ملاعب ومواقع EFL Championship
النادي
الملعب والموقع
السعة
وست هام يونايتد
ملعب لندن (لندن)
62.500
ميدلسبره
ملعب ريفرسايد (ميدلسبره)
35.100
ديربي كاونتي
برايد بارك ستاديوم (ديربي)
33.597
كارديف سيتي
كارديف سيتي ستاديوم (كارديف)
33.000
شيفيلد يونايتد
برامال لين (شيفيلد)
33.000
ساوثهامبتون
St Mary's Stadium (ساوثهامبتون)
32.689
وولفرهامبتون واندررز
ملعب مولينيو (وولفرهامبتون)
31.700
بلاكبيرن روفرز
إيوود بارك (بلاكبيرن)
31.149
ستوك سيتي
bet365 Stadium (ستوك أون ترينت)
30.089
برمنجهام سيتي
St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام)
30.008
بولتون واندررز
Toughsheet Community Stadium (هورويتش)
28.723
نورويتش سيتي
كارو رود (نورويتش)
27.244
تشارلتون أثلتيك
ذا فالي (لندن)
27.111
بريستول سيتي
أشتون جيت (بريستول)
27.000
وست بروميتش ألبيون
ذا هوثورنز (وست بروميتش)
26.445
بريستون نورث إند
ديبديل (بريستون)
24.525
واتفورد
فيكارج رود ستاديوم (واتفورد)
22.100
بيرنلي
تيرف مور (بيرنلي)
21.944
سوانزي سيتي
Swansea.com Stadium (سوانزي)
20.750
ميلوول
ذا دين (لندن)
20.146
بورتسموث
فراتون بارك (بورتسموث)
20.100
كوينز بارك رينجرز
MATRADE Loftus Road (لندن)
19.161
ريكسهام
ريسكورس جراوند (ريكسهام)
10.771
لينكولن سيتي
LNER Stadium (لينكولن)
10.430