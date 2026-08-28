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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets
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كيفية الحصول على تذاكر تشامبيونشيب 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، المعلومات والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
وست هام
ميدلزبره
ديربي كاونتي
كارديف سيتي
شيفيلد يونايتد
ساوثامبتون
وولفرهامبتون
بلاكبيرن روفرز
ستوك سيتي
برمنجهام سيتي

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباريات دوري البطولة الإنجليزية المقبلة هذا الموسم

قد يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز جذب انتباه جماهير كرة القدم محليًا وعالميًا، لكن أنظارًا كثيرة تتجه أيضًا إلى مواجهات تشامبيونشيب المليئة بالإثارة، التي تُقام أسبوعًا بعد أسبوع في مختلف أنحاء إنجلترا (وويلز).

إذا لم تكن قد استمتعت بعد بما يقدمه القسم الأعلى في EFL، فقد يكون هذا هو التوقيت المثالي لحجز مقاعدك في مباراة مقبلة.

ويواصل الاهتمام بتشامبيونشيب نموه سنويًا، وخلال المواسم الثلاثة الماضية على التوالي، تجاوز متوسط الحضور 22.000 متفرج. ويجب التذكير بأنه ثاني أكثر دوريات كرة القدم حضورًا جماهيريًا في أوروبا. ومع توقّع أن يتجاوز الحضور في ملعب لندن الخاص بوست هام 60.000 خلال الموسم الحالي، سترتفع هذه الأرقام الإجمالية مرة أخرى.

وبينما أصبحت الدوريات الأوروبية الكبرى في الدرجة الأولى شديدة التوقع، وغالبًا ما تهيمن عليها الأندية نفسها المدعومة من الدول أو المملوكة لمليارديرات، فإن تشامبيونشيب يتميز بفوضى جميلة، كما أن جدول الدوري المرهق المكوّن من 46 مباراة يختبر عمق التشكيلات وقد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في المستوى، ما يُبقي الترتيب متقلبًا حتى مايو.

ويبدو أننا على موعد مع موسم ملحمي آخر، مع توهج حلم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة لدى كثير من الجماهير والأندية على حد سواء. دع GOAL تساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر تشامبيونشيب التابعة لـEFL، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات EFL Championship المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا)

المباراة

الموقع

التذاكر

الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)

شيفيلد يونايتد ضد بولتون واندررز

برامال لين (شيفيلد)

التذاكر

الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)

وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررز

ملعب لندن (لندن)

التذاكر

الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)

بريستون نورث إند ضد بريستول سيتي

ديبديل (بريستون)

التذاكر

الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً)

بورتسموث ضد ديربي كاونتي

فراتون بارك (بورتسموث)

التذاكر

الثلاثاء، 1 سبتمبر (8 مساءً)

برمنجهام سيتي ضد ساوثهامبتون

St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام)

التذاكر

الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً)

ميلوول ضد ريكسهام

ذا دين (لندن)

التذاكر

الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً)

كوينز بارك رينجرز ضد كارديف سيتي

MATRADE Loftus Road Stadium (لندن)

التذاكر

الأربعاء، 2 سبتمبر (8 مساءً)

بيرنلي ضد ميدلسبره

تيرف مور (بيرنلي)

التذاكر

السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)

كوينز بارك رينجرز ضد ميدلسبره

MATRADE Loftus Road Stadium (لندن)

التذاكر

السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)

ميلوول ضد بولتون واندررز

ذا دين (لندن)

التذاكر

السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)

بيرنلي ضد بريستول سيتي

تيرف مور (بيرنلي)

التذاكر

السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)

شيفيلد يونايتد ضد نورويتش سيتي

برامال لين (شيفيلد)

التذاكر

السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً)

وست هام يونايتد ضد ديربي كاونتي

ملعب لندن (لندن)

التذاكر

السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً)

سوانزي سيتي ضد ريكسهام

Swansea.com Stadium (سوانزي)

التذاكر

الأحد، 6 سبتمبر (12 ظهرًا)

برمنجهام سيتي ضد وولفرهامبتون واندررز

St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام)

التذاكر

كيفية شراء تذاكر EFL Championship 2026/27

يمكن شراء تذاكر EFL Championship الرسمية مباشرة من الموقع الرسمي أو شباك التذاكر الخاص بالنادي المستضيف للمباراة. ولا توجد منصة مركزية تابعة لـEFL لتذاكر مباريات الدوري في الموسم العادي.

ويجب على جماهير الفريق الضيف شراء التذاكر عبر موقع ناديهم أو شباك التذاكر الخاص به، إذ يحصل النادي على حصة مخصصة من التذاكر للمدرج الخاص بجماهيره خارج أرضه.

لا تُطرح تذاكر تشامبيونشيب كلها دفعة واحدة. بدلًا من ذلك، تُطرح للبيع تدريجيًا بحسب كل جولة، وعادة ما يكون ذلك قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين و8 أسابيع، وفق نظام طبقات صارم:

  • حاملو التذاكر الموسمية وشرائح الأولوية: قبل المباراة بـ6 إلى 8 أسابيع
  • أعضاء النادي الرسميون (عضوية مدفوعة): قبل المباراة بـ4 إلى 6 أسابيع
  • الطرح العام للجمهور (إذا بقيت تذاكر): قبل المباراة بـ2 إلى 4 أسابيع

وتوفّر الآن العديد من أندية تشامبيونشيب خدمة رسمية باسم "Ticket Exchange" على مواقعها. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية الذين لا يمكنهم حضور المباراة إعادة بيع مقاعدهم بشكل آمن لجماهير أخرى بالقيمة الاسمية.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل Ticombo.

كم تبلغ أسعار تذاكر EFL Championship 2026/27؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الفردية لمباريات الموسم العادي من EFL Championship 2026/27 عمومًا بين 20 و45 جنيهًا إسترلينيًا للمباريات العادية.

ومع ذلك، قد ترتفع أسعار المباريات الكبيرة مثل الديربيات المحلية أو المواجهات بين فرق الصدارة إلى ما بين 50 و70 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب النادي المستضيف.

ونظرًا لأن EFL Championship يتكوّن من 24 ناديًا مستقلًا، فلا يوجد نظام موحد واحد للتذاكر. إذ تختلف الأسعار، والمقاعد، وتصنيفات الفئات في مختلف أنحاء المسابقة.

تابع المواقع الرسمية للأندية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

ملاعب ومواقع EFL Championship

النادي

الملعب والموقع

السعة

وست هام يونايتد

ملعب لندن (لندن)

62.500

ميدلسبره

ملعب ريفرسايد (ميدلسبره)

35.100

ديربي كاونتي

برايد بارك ستاديوم (ديربي)

33.597

كارديف سيتي

كارديف سيتي ستاديوم (كارديف)

33.000

شيفيلد يونايتد

برامال لين (شيفيلد)

33.000

ساوثهامبتون

St Mary's Stadium (ساوثهامبتون)

32.689

وولفرهامبتون واندررز

ملعب مولينيو (وولفرهامبتون)

31.700

بلاكبيرن روفرز

إيوود بارك (بلاكبيرن)

31.149

ستوك سيتي

bet365 Stadium (ستوك أون ترينت)

30.089

برمنجهام سيتي

St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام)

30.008

بولتون واندررز

Toughsheet Community Stadium (هورويتش)

28.723

نورويتش سيتي

كارو رود (نورويتش)

27.244

تشارلتون أثلتيك

ذا فالي (لندن)

27.111

بريستول سيتي

أشتون جيت (بريستول)

27.000

وست بروميتش ألبيون

ذا هوثورنز (وست بروميتش)

26.445

بريستون نورث إند

ديبديل (بريستون)

24.525

واتفورد

فيكارج رود ستاديوم (واتفورد)

22.100

بيرنلي

تيرف مور (بيرنلي)

21.944

سوانزي سيتي

Swansea.com Stadium (سوانزي)

20.750

ميلوول

ذا دين (لندن)

20.146

بورتسموث

فراتون بارك (بورتسموث)

20.100

كوينز بارك رينجرز

MATRADE Loftus Road (لندن)

19.161

ريكسهام

ريسكورس جراوند (ريكسهام)

10.771

لينكولن سيتي

LNER Stadium (لينكولن)

10.430



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