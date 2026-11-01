تقترب النسخة الأولى من بطولة الأمم للرجبي من ختامها المثير، مع إقامة عطلة نهاية أسبوع النهائيات التاريخية، الأولى من نوعها، من 27 إلى 29 نوفمبر (الجمعة إلى الأحد) على ملعب أليانز في تويكنهام.

من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، فلا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفردة بنظام ترتيب تنافسي، وتقسم 12 من أقوى منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

مهما كان مركز كل منتخب من المنتخبات الاثني عشر في مرحلة المجموعات، فستشارك جميعها في عطلة نهاية أسبوع النهائيات. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة الأمم 2026، تُقام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر عند الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا بحسب نوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

ويمكن للجماهير الراغبة في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، فكل عملية شراء عبر ستاب هاب مشمولة ببرنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بصلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي 2026؟

تُقسَّم فئات الأسعار الرسمية لأيام المباراتين في كل يوم على حدة (وباقات التذاكر التي تغطي عدة أيام) خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا. باقات التذاكر متعددة الأيام (تغطي يومين أو 3 أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة الأمم للرجبي 2026

في رياضة الرجبي، يُطلق مصطلح الضيافة على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

وقد تبدأ هذه التجارب بمجرد إتاحة الدخول إلى الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، وتمتد إلى مجموعة من خيارات الطعام، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة المخصصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات. مقدمو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا توزيع الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على تفاصيل ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم للرجبي 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام بطولة الأمم للرجبي؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1–3) : تُقام في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: تُقام في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4–6): تُقام في نوفمبر. وينعكس نظام التنقل، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه منافسين من المجموعة المقابلة فقط، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه (فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى مستوى أدائها أمام منتخبات الجنوب).

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تُقام المرحلة الختامية الحاسمة على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة لتحديد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا في المجموعة المقابلة.