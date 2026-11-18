يتجه أفضل لاعبي السهام في العالم إلى ألكسندرا بالاس في لندن لخوض مزيد من المنافسات المثيرة خلال موسم الأعياد. وتنطلق منافسات بطولة العالم للسهام PDC في 11 ديسمبر، وتبلغ ذروتها بالمباراة النهائية في 3 يناير. ويمكنك حجز مقعدك اليوم للتاريخ أو الفترة التي تختارها.

رغم أن ألكسندرا بالاس الشهير يستضيف أكبر بطولة للسهام للمرة العشرين هذا العام، فإن منافساتها ستقام في القاعة الكبرى بالمبنى للمرة الأولى على الإطلاق، مع زيادة عدد التذاكر المتاحة إلى رقم قياسي يبلغ 180,000 تذكرة.

يعود لوك ليتلر حامل اللقب في النسختين الماضيتين، ساعيًا إلى أن يصبح أول لاعب منذ فيل «ذا باور» تايلور في 2006 يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية.

يمكنك الانضمام إلى جماهير السهام وحجز مكانك في ألكسندرا بالاس. ويقدّم لك GOAL كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها عن التذاكر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما جدول بطولة العالم للسهام PDC 2026/27؟

تقام بطولة العالم للسهام PDC 2026/27 في ألكسندرا بالاس شمال لندن، من الجمعة 11 ديسمبر حتى الأحد 3 يناير، دون إقامة مباريات في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، أو في 31 ديسمبر.

إليك جدول البطولة:

التاريخ (بالتوقيت المحلي) الدور / الفترة التذاكر الجمعة 11 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 14 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (مباراة واحدة في دور الـ32 ومباراتان في دور الـ16) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الفترة النهارية (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (7 مساءً) الفترة المسائية (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الجمعة 1 يناير (12:30 ظهرًا) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر الجمعة 1 يناير (7 مساءً) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر السبت 2 يناير (7:30 مساءً) نصف النهائي (مباراتان) التذاكر الأحد 3 يناير (8 مساءً) النهائي التذاكر

كيفية الحصول على تذاكر بطولة العالم للسهام PDC 2026/27

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام PDC 2026/27 عبر نظام القرعة للمرة الأولى، بدلًا من البيع العام بأسبقية الحجز. وجاءت تفاصيل القرعة على النحو التالي:

قرعة مشتركي PDCTV السنويين ، فُتح باب التسجيل في 1 سبتمبر وأُغلق في 7 سبتمبر.

، فُتح باب التسجيل في 1 سبتمبر وأُغلق في 7 سبتمبر. القرعة العامة ، فُتح باب التسجيل في 8 سبتمبر وأُغلق في 14 سبتمبر.

، فُتح باب التسجيل في 8 سبتمبر وأُغلق في 14 سبتمبر. النتائج والبيع العام، أُبلغ الفائزون بالقرعة في أواخر سبتمبر، ولم يُنظّم بيع عام بعدها لأن التذاكر العادية نفدت عبر القرعتين.

إعادة البيع الرسمية بين الجماهير: يمكنك الاطلاع على منصة See Tickets Fan-to-Fan Resale، وهي سوق إعادة البيع المعتمدة للتذاكر العادية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر بطولة العالم للسهام من السوق الثانوية. وتُعد StubHub إحدى أبرز منصات البيع للراغبين في حجز مقاعدهم عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للسهام PDC 2026/27؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام PDC 2026/27 في ألكسندرا بالاس من 55 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات المتدرجة، و75 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد حول الطاولات، و399 جنيهًا إسترلينيًا لضيافة نادي 501. وترتفع الأسعار مع تقدم أدوار البطولة، لتبلغ ذروتها في النهائي يوم 3 يناير 2027.

فئة التذكرة السعر: الأدوار الأولى / النهائي أبرز المزايا المقاعد في المدرجات المتدرجة 55 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 95 جنيهًا إسترلينيًا مدرجات مرتفعة على طراز الملاعب، بمقاعد أعرض ومساحة إضافية للساقين وحاملات للأكواب. المقاعد حول الطاولات 75 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 110 جنيهات إسترلينية طاولات مشتركة على مستوى أرضية القاعة، وهي الأقرب إلى المنصة ومسار دخول اللاعبين. ضيافة نادي 501 399 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 599 جنيهًا إسترلينيًا دخول صالة كبار الشخصيات الفاخرة، ومقاعد محجوزة، وباقات تشمل الطعام والشراب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تقام بطولة العالم للسهام PDC 2026/27؟

انتقلت بطولة العالم للسهام PDC من سيركوس تافرن في بورفليت إلى ألكسندرا بالاس للمرة الأولى في 2008، لذا ستكون هذه النسخة العشرين التي تقام في الموقع الواقع شمال لندن. وتتسع القاعة الكبرى في ألكسندرا بالاس، التي تستضيف بطولة العالم هذا العام، لأكثر من 5,000 شخص.

افتُتح ألكسندرا بالاس في 1873 ليكون «قصرًا للشعب»، وكان الغرض الأصلي منه، الذي يُشار إليه غالبًا باسم «آلي بالي»، أن يكون مركزًا عامًا للترفيه والتعليم والتسلية، ونظيرًا لكريستال بالاس في جنوب لندن. وبجانب بطولة العالم للسهام، يستضيف ألكسندرا بالاس بطولة الماسترز للسنوكر سنويًا في شهر يناير منذ 2012.

ما نظام بطولة العالم للسهام PDC 2026/27؟

تُقام بطولة العالم للسهام PDC بنظام المجموعات. ويفوز بالمجموعة اللاعب الذي يحسم ثلاثة أشواط.

الدوران الأول والثاني: الأفضل في 5 مجموعات

الدوران الثالث والرابع: الأفضل في 7 مجموعات

ربع النهائي: الأفضل في 9 مجموعات

نصف النهائي: الأفضل في 11 مجموعة

النهائي: الأفضل في 13 مجموعة

من أحدث المتوجين ببطولة العالم للسهام PDC؟