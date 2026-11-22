يتجه أفضل نجوم السهام في العالم إلى ألكسندرا بالاس في لندن لخوض مزيد من المنافسات المثيرة خلال موسم الأعياد. وتنطلق منافسات بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC في 11 ديسمبر، وتُختتم بالمباراة النهائية في 3 يناير. ويمكنك حجز مقعد اليوم في التاريخ أو الجلسة التي تختارها.

رغم أن ألكسندرا بالاس الشهير يستضيف أكبر بطولة للسهام للمرة العشرين هذا العام، فإن المنافسات ستقام في القاعة الكبرى بالمكان لأول مرة على الإطلاق، ما يرفع عدد التذاكر المتاحة إلى رقم قياسي يبلغ 180,000 تذكرة.

يعود لوك ليتلر بصفته حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، وسيسعى إلى أن يصبح أول لاعب منذ فيل «ذا باور» تايلور في عام 2006 يُتوَّج باللقب ثلاث مرات متتالية.

يمكنك الانضمام إلى جماهير السهام المتحمسة بحجز مكانك في ألكسندرا بالاس. ويقدّم لك جول جميع المعلومات الأساسية عن التذاكر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما جدول بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

تقام بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC في ألكسندرا بالاس بشمال لندن، من الجمعة 11 ديسمبر حتى الأحد 3 يناير، مع عدم إقامة مباريات بين 24 و26 ديسمبر، أو في 31 ديسمبر أيضًا.

إليك جدول البطولة:

التاريخ (بالتوقيت المحلي) الدور / الجلسة التذاكر الجمعة 11 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 14 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (مباراة واحدة في دور الـ32 ومباراتان في دور الـ16) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الجلسة بعد الظهر (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (7 مساءً) الجلسة المسائية (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الجمعة 1 يناير (12:30 ظهرًا) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر الجمعة 1 يناير (7 مساءً) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر السبت 2 يناير (7:30 مساءً) نصف النهائي (مباراتان) التذاكر الأحد 3 يناير (8 مساءً) النهائي التذاكر

كيفية الحصول على تذاكر بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC عبر نظام قرعة للمرة الأولى، بدلًا من البيع العام بأسبقية الحضور. وكانت تفاصيل القرعة كالتالي:

قرعة مشتركي PDCTV السنويين ، فُتحت في 1 سبتمبر وأُغلقت في 7 سبتمبر.

، فُتحت في 1 سبتمبر وأُغلقت في 7 سبتمبر. القرعة العامة ، فُتحت في 8 سبتمبر وأُغلقت في 14 سبتمبر.

، فُتحت في 8 سبتمبر وأُغلقت في 14 سبتمبر. النتائج والبيع العام، أُبلغ الفائزون في القرعة في أواخر سبتمبر، ولم يتبع ذلك بيع عام لأن القرعتين استنفدتا التذاكر العادية المتاحة.

إعادة البيع الرسمية بين المشجعين: يمكنك مراجعة منصة See Tickets لإعادة البيع بين المشجعين، وهي سوق إعادة البيع المعتمدة للتذاكر العادية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر بطولة العالم للسهام من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز مواقع بيع التذاكر لمن يرغبون في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC في ألكسندرا بالاس من 55 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد المدرّجة، و75 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد حول الطاولات، و399 جنيهًا إسترلينيًا لضيافة نادي 501. وترتفع الأسعار مع تقدم أدوار البطولة، لتبلغ ذروتها في نهائي 3 يناير 2027.

فئة التذكرة السعر: الأدوار الأولى / النهائي أبرز المزايا المقاعد المدرّجة 55 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 95 جنيهًا إسترلينيًا مدرجات مرتفعة بتصميم الملاعب، تضم مقاعد أعرض ومساحة إضافية للأرجل وحاملات للأكواب. المقاعد حول الطاولات 75 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 110 جنيهات إسترلينية طاولات مشتركة على مستوى أرضية القاعة، هي الأقرب إلى المنصة وممر دخول اللاعبين. ضيافة نادي 501 399 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر / 599 جنيهًا إسترلينيًا دخول صالة كبار الشخصيات المميزة، ومقاعد محجوزة، وباقات تشمل الطعام والمشروبات.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تقام بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

انتقلت بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC من سيركس تافرن في بورفليت إلى ألكسندرا بالاس لأول مرة عام 2008، لذا ستكون هذه النسخة العشرين التي تقام في المكان الواقع بشمال لندن. وتتسع القاعة الكبرى في ألكسندرا بالاس، التي تستضيف بطولة العالم هذا العام، لأكثر من 5,000 شخص.

افتُتح ألكسندرا بالاس عام 1873 بوصفه «قصرًا للشعب»، وكان الغرض الأصلي منه، والذي يُشار إليه كثيرًا باسم «ألي بالي»، أن يكون مركزًا عامًا للترفيه والتعليم والتسلية، ونظيرًا في شمال لندن لكريستال بالاس الواقع في جنوبها. وإلى جانب بطولة العالم للسهام، يستضيف ألكسندرا بالاس بطولة الماسترز للسنوكر سنويًا في يناير منذ عام 2012.

ما نظام بطولة العالم للسهام 2026/27 التابعة لـPDC؟

تُقام بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC بنظام المجموعات. ويفوز بكل مجموعة اللاعب الذي يحسم ثلاثة أشواط.

الدوران الأول والثاني: الأفضل من 5 مجموعات

الدوران الثالث والرابع: الأفضل من 7 مجموعات

ربع النهائي: الأفضل من 9 مجموعات

نصف النهائي: الأفضل من 11 مجموعة

النهائي: الأفضل من 13 مجموعة

من هم أحدث أبطال بطولة العالم للسهام التابعة لـPDC؟