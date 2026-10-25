تقترب النسخة الأولى من بطولة أمم الرجبي من ختامها المثير، مع إقامة «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» التاريخية، الأولى من نوعها، بين 27 و29 نوفمبر (من الجمعة إلى الأحد) على ملعب أليانز في تويكنهام.

من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، فلا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفصلة، وتضع ترتيب الدوري على المحك، إذ تقسم 12 من أقوى منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

مهما كان ترتيب كل منتخب من المنتخبات الاثني عشر في مرحلة المجموعات، فإنها جميعًا ستخوض مباراة خلال عطلة نهاية أسبوع النهائيات. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تقام عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة أمم الرجبي 2026، تقام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر، الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: لم يتحدد بعد ضد لم يتحدد بعد التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة لأول مرة وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

البيع العام لتذاكر عطلة نهاية أسبوع النهائيات : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور العام في مارس 2026.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بضمان برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بالنسبة لأيام المباريات التي تشهد مواجهتين، وكذلك باقات التذاكر متعددة الأيام، خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تتوزع فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا.

مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا.

مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا.

باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو 3 أيام) : تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لمدة 3 أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026

في رياضة اتحاد الرجبي، يُطلق مصطلح الضيافة على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

وقد تقتصر هذه التجارب على إتاحة الدخول إلى صالات الاستقبال والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل خيارات مختلفة لتناول الطعام، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر البوابة الرسمية لتذاكر بطولة أمم الرجبي، وكذلك عبر المواقع الخاصة بكل منتخب.

مقدمو خدمات الضيافة الرسميون : يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا توزيع الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب إفريقيا

ما نظام بطولة أمم الرجبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلاسل من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1–3) : تقام في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

سلسلة الخريف (الجولات 4–6) : تقام في نوفمبر. وينعكس النظام، فتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه منافسين من المجموعة الأخرى فقط، تُحتسب نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست في جدول ترتيب يستند إلى مستوى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تقام المحطة الختامية الحاسمة على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة تحدد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي احتل المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.

المباراة النهائية الكبرى : يواجه متصدر مجموعة نصف الكرة الشمالي متصدر مجموعة نصف الكرة الجنوبي، ويُتوَّج الفائز بطلًا رسميًا لبطولة أمم الرجبي.

مباريات تحديد المراكز : تحدد مواجهة صاحبي المركز الثاني صاحب المركز الثالث في الترتيب العام، وتحدد مواجهة صاحبي المركز الثالث صاحب المركز الخامس، وهكذا حتى مواجهة صاحبي المركز السادس.

تحدي نصفي الكرة الأرضية : يتتبع نظام نقاط على غرار كأس رايدر تفوق أحد نصفي الكرة الأرضية على الآخر طوال عطلة نهاية أسبوع النهائيات.



