تقترب النسخة الافتتاحية من بطولة أمم الرجبي من نهايتها المثيرة، مع إقامة عطلة نهاية أسبوع النهائيات التاريخية، الأولى من نوعها، في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر (من الجمعة إلى الأحد) على ملعب أليانز في تويكنهام.

من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، فلا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفردة بنظام ترتيب مجموعات تنافسي، وتقسم اثني عشر من أبرز منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن المركز الذي ينهي فيه كل منتخب من المنتخبات الاثني عشر مرحلة المجموعات، ستشارك جميعها في عطلة نهاية أسبوع النهائيات. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تقام عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة أمم الرجبي 2026، ستقام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد البطل العام يوم الأحد 29 نوفمبر عند الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدد لاحقًا ضد يُحدد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة لأول مرة بحسب نوع المباراة وفترات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وأصحاب حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع لفئات الأولوية، مثل أصحاب حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع لفئات الأولوية، مثل أصحاب حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، فكل عملية شراء عبر ستاب هاب مشمولة ببرنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بالنسبة لأيام المباريات التي تشهد مواجهتين، وكذلك باقات التذاكر متعددة الأيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تتوزع فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو 3 أيام): تقدم خصومات متدرجة من 10% إلى 15%. فعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للاطلاع على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026

في رياضة اتحاد الرجبي، تشير الضيافة إلى باقة راقية ليوم المباراة تقدم تجربة تتجاوز ما توفره التذكرة العادية.

قد تقتصر هذه التجارب على إتاحة الدخول إلى الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، وقد تشمل خيارات طعام تتراوح بين البوفيه والوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات. مزودو الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا توزيع الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من أبرز منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب إفريقيا

ما نظام بطولة أمم الرجبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام خصم واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1–3) : تُلعب في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: تُلعب في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4–6): تُلعب في نوفمبر. وينعكس النظام، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه خصومًا من المجموعة المقابلة فقط، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه (فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الستة فيما بينها في ترتيب يستند إلى مستوى أدائها أمام منتخبات الجنوب).

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تُقام المرحلة الحاسمة على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في أواخر نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة تحديد الترتيب النهائي أمام المنتخب الذي احتل المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.