تقترب النسخة الأولى من بطولة أمم الرجبي من نهايتها المثيرة، مع إقامة عطلة نهاية الأسبوع النهائية التاريخية، الأولى من نوعها، من الجمعة 27 إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز، تويكنهام.

من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، لذا لا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفصلة بنظام ترتيب تُحسم فيه المراكز بناءً على نتائج مباريات تنافسية، وتوزّع 12 من أبرز منتخبات الرجبي في العالم على مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن المركز الذي يحتله كل منتخب من المنتخبات الاثني عشر في مرحلة المجموعات، ستشارك جميعها في عطلة نهاية الأسبوع النهائية. ويقدّم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة أمم الرجبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تقام عطلة نهاية الأسبوع النهائية لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة أمم الرجبي 2026، تُقام «عطلة نهاية الأسبوع النهائية» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز، تويكنهام، بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر، الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.

التاريخ والتوقيت المحلي المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية الأسبوع النهائية لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة أمم الرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكيت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية الأسبوع النهائية: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى في ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

نقل التذاكر مضمون، إذ يحظى كل شراء عبر ستب هب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية الأسبوع النهائية لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تأتي فئات الأسعار الرسمية لأيام المباريات التي تضم كل منها مباراتين، وباقات التذاكر متعددة الأيام، خلال «عطلة نهاية الأسبوع النهائية» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا. مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا.

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا. باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو 3 أيام): تقدم خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، تتراوح أسعار تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة أمم الرجبي العالمية 2026

في رياضة الرجبي، يُطلق اسم «الضيافة» على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

وقد تقتصر هذه التجارب على إتاحة الدخول إلى الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل خيارات لتناول الطعام تتراوح بين البوفيه والوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة أمم الرجبي، وكذلك عبر المواقع الرسمية للمنتخبات. مقدمو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى الوكيل الحصري لخدمات الضيافة في ملعب أليانز أيضًا تخصيص الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على تفاصيل ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة أمم الرجبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من أبرز منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان إسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب إفريقيا

ما نظام بطولة أمم الرجبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1–3) : تُلعب في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: تُلعب في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4–6): تُلعب في نوفمبر. وينعكس نظام السفر، إذ تتجه منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات بطولة الأمم الست في جدول ترتيب يعتمد على مستوى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية الأسبوع النهائية

تبلغ البطولة ذروتها في ملعب أليانز، تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة تحدد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا في المجموعة المقابلة.