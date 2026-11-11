أُعيد تشكيل البرنامجين التقليديين للمباريات الدولية الخريفية والجولات الصيفية في الرجبي يونيون ليصبحا بطولة العالم للأمم في الرجبي، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر المقبل. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي اللعبة ومنتخباتها على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، ومباراة نهائية كبرى تُختتم بها البطولة في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لخوض الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن شراء تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

ما جدول مباريات بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

التاريخ والتوقيت المحلي الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ستاد دو فرانس، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوة السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا ضد اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا ضد فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: اسكتلندا ضد أستراليا التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا ضد اليابان التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا ضد فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز ضد أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا ضد الأرجنتين التذاكر ستاد دو فرانس، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز 11: يُحدَّد الطرفان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدَّد الطرفان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدَّد الطرفان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدَّد الطرفان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدَّد الطرفان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدَّد الطرفان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرجبي المضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم في الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكيت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم في الرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكيت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): تتولى المنتخبات المضيفة توزيع تذاكر مباريات مرحلة المجموعات كلٍّ على حدة. ويمكن الحصول عليها مباشرة عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

طُرحت تذاكر البطولة لأول مرة وفقًا لنوع المباراة وفترات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي السندات : فُتحت أولى فترات البيع لمجموعات الأولوية، مثل حاملي السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع لمجموعات الأولوية، مثل حاملي السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026. البيع العام لمباريات مرحلة المجموعات: طرحت المنتخبات التذاكر على مراحل؛ فعلى سبيل المثال، بدأ بيع تذاكر المباريات المقامة على ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات الأولوية للأعضاء.

مع أن المنصات المركزية للبطولة أو اتحادات الرجبي المضيفة تمثل الوسيلة الأكثر أمانًا للجماهير لشراء التذاكر، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة مقبلة في بطولة الأمم في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب وتيكومبو، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام من «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

تُحدد فئات الأسعار الرسمية لأيام المباريات التي يشهد كل منها مواجهتين، وباقات الحضور لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية»، على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات الحضور لعدة أيام (يومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر باقة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات مرحلة المجموعات في نوفمبر (حسب البلد المضيف)

فيما يلي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات المجموعات المنفردة التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

ضد اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

ضد أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

ضد فيجي: من 30 إلى 120 يورو

ضد الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

ضد جنوب أفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز مورايفيلد، إدنبرة)

ضد اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

ضد نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

ضد اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

ضد فيجي (ملعب غروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد جنوب أفريقيا (ستاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد الأرجنتين (ستاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

ضد جنوب أفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

ضد الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوة): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

ضد فيجي (ملعب بلو إنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للأمم في الرجبي 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما المباريات النهائية:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، وسافرت خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، وسافرت خلالها منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية: تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها. السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6): تُقام في نوفمبر. وينعكس الوضع، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات تواجه فقط منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الستة فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تُقام ذروة البطولة على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

يسافر كل منتخب إلى لندن لخوض مباراة تحديد مركز نهائي أمام المنتخب الذي أنهى المنافسات في المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.