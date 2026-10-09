يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والتشويق المتواصلين، مع حضور بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر اللاعبين الذين يقدمون متعة كروية لافتة أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، بات عشاق كرة القدم حول العالم يترقبون بشغف ما الذي ينتظرهم في حملة 2026/27.

سيدافع أرسنال عن اللقب، بعدما حصد أول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه بلا شك اختبارًا صعبًا من أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن أحدث معلومات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وتكلفتها، والمزيد.

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كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية مرورًا بالتذاكر الموسمية، وصولًا إلى باقات الضيافة الإضافية، وكلها متاحة عبر البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية.

وعادة ما تخصص أندية كرة القدم البريطانية في الدرجة الأولى التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرضهم ويتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل LiveFootballTickets.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. إذ تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من فريق إلى آخر.

وفوق ذلك، فإن مكان جلوسك يصنع فارقًا كبيرًا. فموقع المقعد ومكانه داخل المدرج يؤثران بشكل ملحوظ على السعر، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية الأفضل غالبًا أعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تندرج المواجهات الكبرى أمام منافسين بارزين ضمن فئة أعلى، ما يعني ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل وضع سقف لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أرخص أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في إلقاء نظرة على مباريات فريقك خارج أرضه.

فيما يلي، يقدم GOAL تفصيلًا لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملعبي كل نادٍ، ومتوسط أسعار تذاكر يوم المباراة، إلى جانب النطاقات المتوقعة للتذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

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هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية للدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27.

وتعتمد الأندية الجماهيرية مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام على قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10–20 عامًا. فعلى سبيل المثال، تضم قائمة انتظار توتنهام أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان عقودًا من الولاء من أجل ضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توافر محدود أو معدوم بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.

فولهام يبرز كحالة مختلفة، إذ يملك حاليًا عددًا من التذاكر الموسمية المتبقية المتاحة، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها وفق أسبقية الحضور.

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يكون ذلك مطلوبًا لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو للأندية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة. وتعتمد معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظام تذاكر متدرجًا يعطي الأولوية إلى:

حاملي التذاكر الموسمية أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة) البيع العام، إذا تبقت أي تذاكر

وعادة ما تمنح العضوية أولوية الوصول إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة إلى الأندية الكبرى مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، إذ إن فرص البيع العام نادرة للغاية أو غير موجودة.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، خاصة تلك التي تملك سعات أكبر أو لا تنفد تذاكرها باستمرار، لغير الأعضاء بشراء التذاكر قبل يوم المباراة إذا بقيت سعة متاحة. ويزيد شراء العضوية بشكل كبير من فرصك، وغالبًا ما يكون المسار الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.

يُعد تقييم باقات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز وتكاليف السفر أمرًا أساسيًا للمشجعين الذين ينظمون رحلات لمشاهدة كرة قدم من الطراز العالمي مباشرة. ولمنح نفسك أفضلية تنافسية رائعة عند وضع رهانات المباريات من المنزل، فإن اختيار شركة مراهنات بريطانية رائدة مع عروض ترحيبية يُعد أمرًا مهمًا. ألقِ نظرة على توصيات خبرائنا بشأن أفضل الرهانات المجانية المتاحة عبر المنصات الموثقة.