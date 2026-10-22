يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته واحدًا من أفضل مسابقات كرة القدم في العالم من حيث الإثارة المتواصلة، بفضل ما تقدمه بعض أكبر الأندية وأشهر اللاعبين في اللعبة أسبوعًا بعد آخر. وبعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بشغف ما سيحمله موسم 2026/27.

سيدافع آرسنال عن لقبه بعدما توج بالدوري للمرة الأولى منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه حتمًا منافسة قوية من أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك الكثير.

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كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، ويمكن شراؤها عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما تخصص أندية الدرجة الأولى الإنجليزية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، وفقًا لترتيبهم بنقاط الولاء. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتفاوت أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز تفاوتًا كبيرًا. وتقدم معظم الأندية أسعارًا متفاوتة حسب الفئة العمرية، تشمل البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن حدود هذه الفئات تختلف من فريق إلى آخر.

علاوة على ذلك، يُحدث موضع الجلوس فرقًا كبيرًا. فموقع المقعد والمدرج يؤثران بدرجة ملحوظة في السعر، وغالبًا ما تكون تكلفة المقاعد ذات الإطلالة الأفضل أعلى. وتصنّف بعض الأندية المباريات أيضًا ضمن فئات، فمثلًا قد تندرج المواجهات البارزة أمام منافسين كبار ضمن فئة أعلى، وترتفع أسعارها تبعًا لذلك.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل تحديد سقف سعر تذاكر جماهير الفريق الضيف عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة أو ترغب في زيادة فرصك لحضور مباراة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على مباريات فريقك خارج أرضه.

فيما يلي، يستعرض جول أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر المباريات، إلى جانب نطاقات أسعار التذاكر الموسمية المتوقعة.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 حسب أسعار التذاكر

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هل لا تزال تذاكر موسمية للدوري الإنجليزي الممتاز متاحة؟

نفدت التذاكر الموسمية لفئة الدخول العام لدى جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا لموسم 2026/27.

تعتمد أندية ذات شعبية كبيرة مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات، قد يتجاوز الانتظار في بعضها 10 إلى 20 عامًا. فلدى توتنهام، على سبيل المثال، قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن الحصول على مكان لدى ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلب عقودًا من الولاء. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر، مثل برايتون وبورنموث، لا تتوفر لديها سوى تذاكر محدودة أو لا تتوفر لديها تذاكر على الإطلاق، بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية سعة الملاعب.

ويبرز فولهام باعتباره يملك حاليًا عددًا من التذاكر الموسمية المتبقية، دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيص التذاكر بأسبقية الحجز.

هل أحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو تكون العضوية مطلوبة لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو لأندية ذات قاعدة جماهيرية كبيرة. وتعتمد معظم أندية الدوري نظامًا متدرجًا لبيع التذاكر يمنح الأولوية إلى:

حاملي التذاكر الموسمية أعضاء النادي الذين يدفعون رسوم عضوية سنوية البيع العام، إذا بقيت أي تذاكر

تمنح العضوية عادةً فرصة شراء التذاكر مبكرًا، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا الوصول إلى محتوى حصري أو الحصول على خصومات. وبالنسبة إلى الأندية الكبرى مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام، غالبًا ما تكون العضوية السبيل الوحيد للحصول على تذاكر المباريات الاعتيادية، إذ إن فرص شرائها خلال البيع العام نادرة للغاية أو معدومة.

ومع ذلك، قد تتيح بعض الأندية، خصوصًا تلك التي تتمتع بملاعب أكبر أو التي لا تُباع تذاكر مبارياتها بالكامل بانتظام، لغير الأعضاء شراء التذاكر قبل موعد المباراة بوقت أقصر إذا بقيت مقاعد متاحة. ويزيد شراء العضوية فرصك بدرجة كبيرة، وغالبًا ما يكون الطريق الأكثر موثوقية للحصول على مقاعد.

يُعد تقييم باقات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز وتكاليف السفر أمرًا أساسيًا للمشجعين الذين ينظمون رحلات لمشاهدة كرة قدم عالمية المستوى مباشرةً. ولتعزيز فرصك التنافسية بدرجة كبيرة عند المراهنة على المباريات من المنزل، من المهم اختيار إحدى أبرز شركات المراهنات البريطانية التي تقدم عروضًا ترحيبية. ألقِ نظرة على توصيات خبرائنا بشأن أفضل الرهانات المجانية المتاحة عبر المنصات الموثوقة.