احجز تذاكر الدوري الإسباني:

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من أين يمكنني شراء تذاكر الدوري الإسباني؟

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإسباني، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

لشراء تذاكر الدوري الإسباني، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، ثم الانتقال إلى قسم "التذاكر".

غالبًا ما تُطرح التذاكر قبل أسابيع قليلة من كل مباراة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. كما يمكنك شراء التذاكر من شبابيك التذاكر الفعلية، التي تكون غالبًا موجودة داخل ملاعب الأندية أو بالقرب منها. وبعض الأندية لديها أيضًا نقاط بيع موزعة في أماكن مختلفة داخل المدن التي تتخذها مقرات لها.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، أو كنت تبحث عن تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي أو اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

متى يكون الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 في الجولة العاشرة خلال أكتوبر، على أن تُقام مباراة الإياب في برنابيو في مايو.

كما تم تأكيد موعدي ديربي مدريد هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في 20 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة، قبل مباراة العودة في برنابيو يوم 4 أبريل 2027، ضمن الجولة الثلاثين.

المباراة التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) التذاكر ديربي مدريد: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 20 سبتمبر 2026 (18:00) التذاكر الكلاسيكو: برشلونة ضد ريال مدريد 25 أكتوبر 2026 (يُحدد لاحقًا) التذاكر ديربي مدريد: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 4 أبريل 2027 (يُحدد لاحقًا) التذاكر الكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة 9 مايو 2027 (يُحدد لاحقًا) التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإسباني بشكل كبير.

تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وإلى جانب هذه العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة الأعلى تكلفة في الغالب. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، مع وضع المواجهات الكبرى أمام الخصوم البارزين، مثل ديربي مدريد، ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، والكلاسيكو، برشلونة ضد ريال مدريد، ضمن الفئة الأعلى، لترتفع الأسعار تبعًا لذلك.

ماذا نتوقع من موسم الدوري الإسباني؟

يدخل برشلونة موسم 2026/27 بصفته حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بعدما تغلب فريق هانسي فليك على ريال مدريد 2-0 في كلاسيكو حسم لقب الموسم الماضي، ليحسم لقبه التاسع والعشرين في الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية. وكان ذلك لقبه الثاني تواليًا منذ تولي فليك المسؤولية في 2024، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني اللتين أحرزهما خلال تلك الفترة.

وعلى النقيض، عاش ريال مدريد موسمًا للنسيان. وتم استبدال تشابي ألونسو بألفارو أربيلوا في منتصف الموسم وسط تقارير عن اضطرابات داخل التشكيلة، وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني من دون أي لقب يعكس جهوده، وهي نتيجة نادرة ومؤلمة لنادٍ بحجم هذا النادي. وردًا على ذلك، لجأ الرئيس فلورنتينو بيريز إلى جوزيه مورينيو، العائد إلى برنابيو لفترة ثانية بعد 13 عامًا من فترته الأولى، في وقت يتطلع فيه النادي إلى استعادة طريق الانتصارات.

ومن بين الأسماء التي لم تتوقف قيمتها عن الارتفاع، يأتي كيليان مبابي. مهاجم ريال مدريد كان هداف الدوري الإسباني في أول موسمين له في إسبانيا، ويدخل موسم 2026/27 بعد أن أصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يفوز بالحذاء الذهبي مرتين، بعدما تصدر هدافي نسخة 2026 في أميركا الشمالية برصيد 10 أهداف، فيما أنهت فرنسا البطولة في المركز الرابع. ومع استقرار التشكيلة ووجود مدرب مثل مورينيو، الذي لم يمر بموسم من دون ألقاب مع أي من أنديته الكبرى، سيكون ريال مدريد متعطشًا لأن يترجم مبابي مستواه في كأس العالم إلى منافسة حقيقية على اللقب محليًا.