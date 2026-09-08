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كيفية الحصول على تذاكر الدوري الإسباني 2026-2027: الكلاسيكو، المباريات المقبلة، الأسعار والمزيد

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التذاكر
الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
كيليان مبابي
لامين يامال

إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر الدوري الإسباني لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

احجز تذاكر الدوري الإسباني:

🎟️ تذاكر الدوري الإسباني: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ريال مدريد: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر برشلونة: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر أتلتيكو مدريد: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بأقل من 100 €: احجز التذاكر

🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ المناطق العائلية والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر كامب نو: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر سانتياجو برنابيو: احجز التذاكر

من أين يمكنني شراء تذاكر الدوري الإسباني؟

توجد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

ولشراء تذاكر الدوري الإسباني، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم "التذاكر".

غالبًا ما تُطرح التذاكر قبل أسابيع قليلة من كل مباراة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. ويمكنك أيضًا شراء التذاكر من شبابيك التذاكر الفعلية، التي توجد غالبًا داخل ملاعب الأندية أو بالقرب منها. كما تمتلك بعض الأندية نقاط بيع في مواقع مختلفة داخل المدن التي تتخذها مقرًا لها.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت ترغب في تأمين مقاعد مسبقًا قبل الطرح الرسمي أو اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

متى يكون الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 ضمن الجولة العاشرة في أكتوبر، على أن تُقام مواجهة الإياب في برنابيو في مايو.

كما يملك ديربي مدريد أيضًا تاريخين مؤكدين هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في 20 سبتمبر (الجولة 7)، قبل مباراة العودة في برنابيو يوم 4 أبريل 2027 (الجولة 30).

المباراة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي)

التذاكر

ديربي مدريد: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

20 سبتمبر 2026 (18:00)

التذاكر

الكلاسيكو: برشلونة ضد ريال مدريد

25 أكتوبر 2026 (سيُحدد لاحقًا)

التذاكر

ديربي مدريد: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

4 أبريل 2027 (سيُحدد لاحقًا)

التذاكر

الكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة

9 مايو 2027 (سيُحدد لاحقًا)

التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإسباني بشكل كبير.

تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير على سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة غالبًا الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، إذ تندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل ديربي مدريد (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد) والكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد)، ضمن الفئة الأعلى، لترتفع الأسعار وفقًا لذلك.

ماذا نتوقع من موسم الدوري الإسباني؟

يدخل برشلونة موسم 2026/27 بصفته بطلًا للموسمين الماضيين، بعدما تغلب فريق هانسي فليك على ريال مدريد 2-0 في كلاسيكو حاسم على اللقب في الموسم الماضي، ليحسم لقبه التاسع والعشرين في الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية. وكان ذلك لقبه الثاني تواليًا منذ تولي فليك المسؤولية في 2024، مضيفًا إلى ذلك لقب كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني اللذين أحرزهما خلال تلك الفترة.

وعلى النقيض، عاش ريال مدريد موسمًا للنسيان. فقد جرى استبدال تشابي ألونسو بألفارو أربيلوا في منتصف الموسم وسط تقارير عن اضطرابات داخل الفريق، وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني من دون أي لقب يبرر جهوده، في نتيجة نادرة ومؤلمة لنادٍ بحجمه. وردًا على ذلك، لجأ الرئيس فلورنتينو بيريز إلى جوزيه مورينيو، العائد إلى برنابيو لفترة ثانية بعد 13 عامًا من فترته الأولى، بينما يتطلع النادي إلى استعادة طريق الانتصارات.

ومن بين الأسماء التي لم ترتفع قيمتها أكثر من أي وقت مضى، يأتي كيليان مبابي. فقد كان مهاجم ريال مدريد هداف الدوري الإسباني في أول موسمين له في إسبانيا، ويدخل موسم 2026/27 بعدما أصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يفوز بالحذاء الذهبي مرتين، إثر تصدره هدافي نسخة 2026 في أمريكا الشمالية برصيد 10 أهداف، بينما أنهت فرنسا البطولة في المركز الرابع. ومع فريق مستقر ومدرب مثل مورينيو، الذي لم ينهِ أي موسم من دون ألقاب مع أي من أنديته الكبرى، سيكون ريال مدريد متعطشًا لأن يترجم مبابي مستواه في كأس العالم إلى منافسة حقيقية على اللقب محليًا.

أسئلة الأكثر شيوعًا

توفر مباريات الدوري الإسباني (La Liga) خيارات متعددة لشراء التذاكر، سواء تذاكر مباراة واحدة، بطاقات الموسم الكامل، أو باقات الضيافة الفاخرة.

أفضل طريقة للحصول على التذاكر هي عبر المواقع الرسمية للأندية. فقط انتقل إلى قسم "التذاكر"، واختر المباراة التي تريدها، وأكمل خطوات الشراء. عادةً ما تُطرح التذاكر قبل المباراة بأسابيع قليلة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية.

إذا نفدت التذاكر بسرعة أو أردت تأمين مقعدك قبل طرح التذاكر رسميًا، يمكن الاعتماد على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تضمن مكانك بأمان.

نعم! يمكن للجماهير شراء تذاكر الدوري الإسباني من الأسواق الثانوية مثل StubHub، وهي منصات رسمية وموثوقة لإعادة بيع التذاكر.

نصيحة: أسعار التذاكر الثانوية قد ترتفع أو تنخفض حسب الطلب، لذا من الأفضل التخطيط مبكرًا لضمان أفضل الأسعار وأفضل المقاعد.

ليس بالضرورة، ولكن العضوية تسهل عملية شراء التذاكر، خصوصًا للأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد.

تشمل مزايا العضوية:

الأولوية في شراء التذاكر قبل غير الأعضاء

هدايا ترحيبية حصرية

خصومات على جولات النادي وزيارات المتحف

تحقق من موقع النادي الرسمي لمعرفة تفاصيل العضوية وفوائدها.

ريال مدريد – 36 لقبًا، النادي الإسباني الأكثر نجاحًا

برشلونة – 28 لقبًا، بما في ذلك رقم قياسي بـ9 ألقاب مزدوجة (الدوري والكأس في نفس الموسم)

أتلتيك بيلباو – 5 ألقاب مزدوجة

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