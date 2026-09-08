احجز تذاكر الدوري الإسباني:

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من أين يمكنني شراء تذاكر الدوري الإسباني؟

توجد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

ولشراء تذاكر الدوري الإسباني، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم "التذاكر".

غالبًا ما تُطرح التذاكر قبل أسابيع قليلة من كل مباراة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. ويمكنك أيضًا شراء التذاكر من شبابيك التذاكر الفعلية، التي توجد غالبًا داخل ملاعب الأندية أو بالقرب منها. كما تمتلك بعض الأندية نقاط بيع في مواقع مختلفة داخل المدن التي تتخذها مقرًا لها.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت ترغب في تأمين مقاعد مسبقًا قبل الطرح الرسمي أو اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub.

متى يكون الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 ضمن الجولة العاشرة في أكتوبر، على أن تُقام مواجهة الإياب في برنابيو في مايو.

كما يملك ديربي مدريد أيضًا تاريخين مؤكدين هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في 20 سبتمبر (الجولة 7)، قبل مباراة العودة في برنابيو يوم 4 أبريل 2027 (الجولة 30).

المباراة التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) التذاكر ديربي مدريد: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 20 سبتمبر 2026 (18:00) التذاكر الكلاسيكو: برشلونة ضد ريال مدريد 25 أكتوبر 2026 (سيُحدد لاحقًا) التذاكر ديربي مدريد: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 4 أبريل 2027 (سيُحدد لاحقًا) التذاكر الكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة 9 مايو 2027 (سيُحدد لاحقًا) التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإسباني بشكل كبير.

تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير على سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة غالبًا الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات بحسب الفئة، إذ تندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل ديربي مدريد (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد) والكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد)، ضمن الفئة الأعلى، لترتفع الأسعار وفقًا لذلك.

ماذا نتوقع من موسم الدوري الإسباني؟

يدخل برشلونة موسم 2026/27 بصفته بطلًا للموسمين الماضيين، بعدما تغلب فريق هانسي فليك على ريال مدريد 2-0 في كلاسيكو حاسم على اللقب في الموسم الماضي، ليحسم لقبه التاسع والعشرين في الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية. وكان ذلك لقبه الثاني تواليًا منذ تولي فليك المسؤولية في 2024، مضيفًا إلى ذلك لقب كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني اللذين أحرزهما خلال تلك الفترة.

وعلى النقيض، عاش ريال مدريد موسمًا للنسيان. فقد جرى استبدال تشابي ألونسو بألفارو أربيلوا في منتصف الموسم وسط تقارير عن اضطرابات داخل الفريق، وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني من دون أي لقب يبرر جهوده، في نتيجة نادرة ومؤلمة لنادٍ بحجمه. وردًا على ذلك، لجأ الرئيس فلورنتينو بيريز إلى جوزيه مورينيو، العائد إلى برنابيو لفترة ثانية بعد 13 عامًا من فترته الأولى، بينما يتطلع النادي إلى استعادة طريق الانتصارات.

ومن بين الأسماء التي لم ترتفع قيمتها أكثر من أي وقت مضى، يأتي كيليان مبابي. فقد كان مهاجم ريال مدريد هداف الدوري الإسباني في أول موسمين له في إسبانيا، ويدخل موسم 2026/27 بعدما أصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يفوز بالحذاء الذهبي مرتين، إثر تصدره هدافي نسخة 2026 في أمريكا الشمالية برصيد 10 أهداف، بينما أنهت فرنسا البطولة في المركز الرابع. ومع فريق مستقر ومدرب مثل مورينيو، الذي لم ينهِ أي موسم من دون ألقاب مع أي من أنديته الكبرى، سيكون ريال مدريد متعطشًا لأن يترجم مبابي مستواه في كأس العالم إلى منافسة حقيقية على اللقب محليًا.