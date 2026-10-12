يُعد الحصول على مقعد في إحدى مباريات الدوري الإسباني من التجارب التي يحلم بها عشاق كرة القدم حول العالم، سواء كنت تتطلع إلى مشاهدة الكلاسيكو في سبوتيفاي كامب نو، أو عيش الأجواء الصاخبة في سان ماميس، أو الاستمتاع بيوم مباراة في سانتياجو برنابيو.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته، من مواعيد المواجهات الكبرى إلى متوسط أسعار التذاكر، حتى لا تفوتك أي ضربة بداية.

مباريات الدوري الإسباني المقبلة وتذاكرها

من أين يمكنني شراء تذاكر الدوري الإسباني؟

تتوفر عدة خيارات لحضور مباريات الدوري الإسباني، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

لشراء تذاكر الدوري الإسباني، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة المواقع الرسمية للأندية، ثم الانتقال إلى قسم «التذاكر».

غالبًا ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بيانات شخصية. ويمكنك أيضًا شراء التذاكر من مكاتب البيع، التي تقع عادةً داخل ملاعب الأندية أو بالقرب منها. وتوفر بعض الأندية كذلك نقاط بيع في أماكن مختلفة من المدن التي تتخذها مقرًا لها.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، أو أردت حجز مقاعد قبل طرحها رسميًا، أو الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكنك النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub.

متى يُقام الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 ضمن الجولة العاشرة في أكتوبر، على أن تُقام مباراة الإياب في برنابيو خلال مايو.

وتأكد أيضًا موعدا ديربي مدريد هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد غريمه ريال مدريد على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في 20 سبتمبر، ضمن الجولة السابعة، قبل مباراة الإياب في برنابيو يوم 4 أبريل 2027، ضمن الجولة الثلاثين.

المباراة التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) التذاكر ديربي مدريد: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 20 سبتمبر 2026 (18:00) التذاكر الكلاسيكو: برشلونة ضد ريال مدريد 25 أكتوبر 2026 (لم يُحدد الوقت بعد) التذاكر ديربي مدريد: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 4 أبريل 2027 (لم يُحدد الوقت بعد) التذاكر الكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة 9 مايو 2027 (لم يُحدد الوقت بعد) التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإسباني؟

تتفاوت أسعار تذاكر الدوري الإسباني تفاوتًا كبيرًا.

تعتمد معظم الأندية أسعارًا متفاوتة حسب الفئة العمرية، تشمل البالغين والناشئين وكبار السن، لكن حدود هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

إلى جانب تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب تأثيرًا كبيرًا في سعر التذكرة، وغالبًا ما تكون المقاعد ذات الإطلالة الأفضل هي الأعلى سعرًا. وتصنّف بعض الأندية المباريات أيضًا إلى فئات، فتضع المواجهات الكبرى أمام المنافسين البارزين، مثل ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن الفئة الأعلى، وترتفع أسعارها تبعًا لذلك.

ماذا نتوقع من موسم الدوري الإسباني؟

يدخل برشلونة موسم 2026/27 بعدما تُوّج باللقب مرتين متتاليتين، إثر فوز فريق هانسي فليك على ريال مدريد 2-0 في كلاسيكو حسم لقب الموسم الماضي، ليحرز لقبه التاسع والعشرين في الدوري قبل ثلاث مباريات من النهاية. وكان ذلك ثاني ألقابه المتتالية منذ تولي فليك المسؤولية في 2024، إلى جانب لقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني اللذين حققهما خلال تلك الفترة.

في المقابل، عاش ريال مدريد موسمًا يود نسيانه. فقد حلّ ألفارو أربيلوا محل تشابي ألونسو في منتصف الموسم، وسط تقارير عن اضطرابات داخل الفريق، وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني دون أي لقب، وهي حصيلة نادرة ومؤلمة لنادٍ بمكانته. وردًا على ذلك، اتجه الرئيس فلورنتينو بيريز إلى جوزيه مورينيو، الذي يعود إلى برنابيو لفترة ثانية بعد 13 عامًا من فترته الأولى، في إطار سعي النادي للعودة إلى طريق الانتصارات.

أما كيليان مبابي، فلم يسبق أن ارتفعت أسهمه إلى هذا الحد. فقد تصدّر مهاجم ريال مدريد قائمة هدافي الدوري الإسباني في أول موسمين له في إسبانيا، ويدخل موسم 2026/27 بعدما أصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يفوز بالحذاء الذهبي مرتين، إذ تصدّر هدافي نسخة 2026 في أمريكا الشمالية برصيد 10 أهداف، فيما أنهت فرنسا البطولة في المركز الرابع. وبوجود تشكيلة مستقرة ومدرب هو مورينيو، الذي لم يمضِ موسمًا دون لقب مع أي من الأندية الكبرى التي درّبها، يأمل ريال مدريد بشدة أن يترجم مبابي مستواه في كأس العالم إلى منافسة حقيقية على لقب الدوري.