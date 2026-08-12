مع تسجيل حضور جماهيري قياسي للبطولة وتجاوز المشاهدات العالمية حاجز 400 مليون، امتد تأثير كرة القدم النسائية مباشرة إلى اللعبة المحلية.

ومع انطلاق موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات Barclays Women’s Super League ‏(WSL)، أصبح اهتمام الجماهير والحضور في الملاعب أعلى من أي وقت مضى.

يستعرض GOAL كيفية حجز تذاكر مباريات WSL لموسم 2026/27، بما في ذلك أماكن شرائها والأسعار التقديرية.

كيف تشتري تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (WSL)؟

تُعد الطريقة الأكثر موثوقية والأقل تكلفة لشراء تذاكر WSL هي الشراء مباشرة عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية.

ويُنصح بشدة بمتابعة مواقع الأندية بانتظام للاطلاع على مواعيد طرح التذاكر وإتاحة العضويات.

تتوفر تذاكر المباريات الفردية وباقات التذاكر الموسمية بسهولة لدى معظم أندية WSL، لكن الشراء المبكر يظل ضرورياً للمواجهات الكبرى، والديربيات المحلية، والمباريات التي تجمع بين المنافسين على اللقب.

وتواصل مبادرات الملاعب الرئيسية تحسين تجربة يوم المباراة خلال حملة 2026/27:

سيدات آرسنال: ستخوض 100% من مبارياتها الـ13 على أرضها في WSL على ملعب الإمارات، مع طرح تذاكر فردية وكذلك باقات متعددة المباريات.

ستخوض 100% من مبارياتها الـ13 على أرضها في WSL على ملعب الإمارات، مع طرح تذاكر فردية وكذلك باقات متعددة المباريات. سيدات إيفرتون: ستخوض مباريات WSL على أرضها في ملعب جوديسون بارك التاريخي، بما يخلق مقراً رئيسياً دائماً على ميرسيسايد.

ستخوض مباريات WSL على أرضها في ملعب جوديسون بارك التاريخي، بما يخلق مقراً رئيسياً دائماً على ميرسيسايد. سيدات تشيلسي: ستستضيف أبرز المباريات على ملعب ستامفورد بريدج إلى جانب بعض المباريات المختارة على ملعب كينغسميدو.

ستستضيف أبرز المباريات على ملعب ستامفورد بريدج إلى جانب بعض المباريات المختارة على ملعب كينغسميدو. سيدات ليفربول: ستنظم أبرز مواجهات الدوري على ملعب أنفيلد.

إذا نفدت الحصة الرسمية الخاصة بالأندية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارات إعادة بيع بين الجماهير للمباريات ذات الطلب المرتفع. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات؟

إليكم متوسط أسعار التذاكر الموسمية للكبار وتذاكر يوم المباراة للموسم المقبل 2025/26:

النادي التذكرة الموسمية تذكرة المباراة آرسنال 140 £ – 360 £ 13.50 £ – 90 £ أستون فيلا 80 £ – 110 £ 10 £ – 20 £ برمنغهام سيتي 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ برايتون آند هوف ألبيون 95 £ – 120 £ 10 £ – 18 £ تشارلتون أثلتيك 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ تشيلسي 70 £ – 130 £ 12 £ – 40 £ كريستال بالاس 80 £ – 100 £ 10 £ – 18 £ إيفرتون 100 £ – 120 £ 10 £ – 20 £ ليفربول 75 £ – 100 £ 10 £ – 25 £ لندن سيتي ليونيسز 85 £ – 110 £ 10 £ – 18 £ مانشستر سيتي 85 £ – 105 £ 14 £ – 35 £ مانشستر يونايتد 85 £ – 110 £ 12 £ – 25 £ توتنهام هوتسبير 90 £ – 125 £ 10 £ – 22 £ وست هام يونايتد 75 £ – 90 £ 10 £ – 18 £

كيف يمكنني مشاهدة أو بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات؟

سيكون موسم WSL الجديد هو الأول ضمن اتفاقية بث جديدة لمدة خمس سنوات بين Sky Sports وBBC، والتي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي. ومن المفهوم أن Sky ستبث 90% من المباريات المباشرة.

يمكنك أيضاً بث كل الأحداث عبر NOW وتطبيق Sky Sports. وتُعد NOW خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports، وكل بث Sports+ من Sky، والمزيد. وهي تطبيق، لذلك يمكن للعملاء الاشتراك والبث فوراً عبر أكثر من 60 جهازاً. كما تمنح عضويات NOW Sports العملاء إمكانية الوصول إلى جميع بثوث Sky Sports+ المباشرة، بالإضافة إلى وثائقيات Sky Sports وإعادات مختارة وملخصات عند الطلب خلال فترة العضوية. وتأتي باقات العضوية المختلفة على النحو التالي: عضوية التوفير لمدة 6 أشهر (26 £ شهرياً، بحد أدنى 6 أشهر) وعضوية اليوم الواحد (14.99 £، دفعة لمرة واحدة). وتبدأ عضوية NOW Sports اليومية فور الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة. كما توجد عضوية شهرية مرنة (29.99 £ شهرياً، لمدة 6 أشهر). ويمكنك الإلغاء في أي وقت.

تُظهر مراجعة معلومات التذاكر الخاصة بكرة القدم النسائية في الدرجة الأولى النمو التجاري السريع والارتفاع المتواصل في شعبية اللعبة المحلية. وإذا كنت تخطط لوضع رهانات على الفائز الإجمالي أو توقعات المباريات، فإن الاستفادة من عروض الترحيب تمنحك دفعة ممتازة في البداية. اقرأ مراجعتنا المتخصصة لاكتشاف المكافآت التي يمكنك تفعيلها باستخدام رمز megapari promo code الخاص بنا.