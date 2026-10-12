يستضيف ريال سوسييداد فريق ليفانتي يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

يتفوق ريال سوسييداد في سجل المواجهات المباشرة، إذ حقق ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لليفانتي في آخر خمس مواجهات بينهما بدوري الدرجة الأولى. وفي أحدث لقاء جمعهما بالدوري الإسباني في أبريل 2026، فاز ريال سوسييداد على أرضه بنتيجة 2-0.

يقدم لكم موقع GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة ريال سوسييداد وليفانتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال سوسييداد وليفانتي في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 10 25 أكتوبر 2026 - 13:30 أنويتا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال سوسييداد وليفانتي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ريال سوسييداد وليفانتي في الدوري الإسباني على ملعب ريالي أرينا (ملعب أنويتا)، تتوفر عدة قنوات رئيسية:

1. قنوات البيع الرسمية المباشرة

الموقع الرسمي لريال سوسييداد: المنصة الرئيسية لشراء تذاكر المقاعد العادية لمباريات الفريق على أرضه. وتُطرح التذاكر عادةً للبيع للجمهور قبل المباراة ببضعة أسابيع.

شباك تذاكر النادي (تاكيا): يمكن شراء التذاكر مباشرةً من شباك تذاكر ريالي أرينا في سان سيباستيان خلال الأيام التي تسبق المباراة أو يوم إقامتها، حسب التوافر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر المقاعد العادية في منصات إعادة البيع مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال سوسييداد وليفانتي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال سوسييداد وليفانتي في الدوري الإسباني بحسب فئة المقاعد وقناة البيع:

1. التذاكر الرسمية العادية (المقاعد العادية)

تندرج أسعار التذاكر الرسمية المشتراة مباشرةً من ريال سوسييداد عمومًا ضمن الفئات التالية:

خلف المرميين (المدرج الشمالي / المدرج الجنوبي): من 25 إلى 40 يورو

المدرج الشرقي: من 40 إلى 75 يورو

المدرج الرئيسي / الغربي: من 60 إلى 90 يورو

الشباب / الأطفال (دون 14 عامًا): من 15 إلى 25 يورو (بحسب التذاكر المخصصة لكل فئة)

2. باقات كبار الشخصيات والضيافة

ضيافة كبار الشخصيات / مقاعد المقصورات: من 120 إلى 350 يورو أو أكثر للشخص الواحد (تشمل مقاعد مبطنة، ودخول صالة الضيافة، ومأكولات محلية من إقليم الباسك)

3. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: تبدأ الأسعار على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب عمومًا من نحو 65 إلى 90 يورو للمقاعد الأقل سعرًا، وترتفع بحسب موقع المقعد والطلب مع اقتراب يوم المباراة.

ريال سوسييداد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال سوسييداد وليفانتي

حقق ريال سوسييداد انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على فالنسيا بنتيجة 2-3 في الدوري الإسباني، بعد خسارته على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 1-2 في الدوري الأوروبي. وقبل ذلك، خسر أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0. وسجل ريال سوسييداد ستة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس، وكان فوزه على إلتشي بنتيجة 2-3 النتيجة الإيجابية الأخرى في هذه السلسلة.

حقق ليفانتي انتصارًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وكانت أحدث مبارياته الخسارة أمام فياريال بنتيجة 3-1، كما خسر أمام برشلونة بنتيجة 2-4 في وقت سابق من هذه السلسلة. وكان أبرز نتائجه الفوز على أرضه أمام ريال بيتيس بنتيجة 5-2، فيما تعادل دون أهداف مع مالاجا وأوساسونا. وسجل ليفانتي سبعة أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

ريال سوسييداد ضد ليفانتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، حين فاز ريال سوسييداد على أرضه بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني. وقبلها، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 على أرض ليفانتي في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما بالدوري الإسباني، حقق ريال سوسييداد ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لليفانتي، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.