يستضيف إسبانيول فريق ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب آر سي دي إي في برشلونة.

وجرت آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري الإسباني في فبراير 2018 على ملعب ريازور، وانتهت بتعادل صعب دون أهداف. أما أبرز أداء لإسبانيول أمام ديبورتيفو في السنوات الأخيرة، فكان في سبتمبر 2017، حين حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1 على أرضه.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا على ملعب آر سي دي إي في برشلونة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 7 نوفمبر 2026 - 10:15 كورنيا إل برات

كيف تشتري تذاكر مباراة إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر المباراة المقبلة في الدوري الإسباني بين إسبانيول برشلونة وريال كلوب ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب آر سي دي إي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: المصدر الأساسي والأكثر موثوقية لشراء التذاكر الرسمية للمباراة هو بوابة التذاكر الرسمية لإسبانيول مباشرةً. ويمكن لأعضاء النادي والراغبين في شراء التذاكر متابعة تحديثات المواعيد وحجز المقاعد بالفئات العادية فور بدء البيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع الأساسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

يمكن الحصول على تذاكر المباراة المقبلة في الدوري الإسباني بين إسبانيول برشلونة وريال كلوب ديبورتيفو لا كورونيا عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للنادي

مقاعد الدخول العام: تتراوح أسعار التذاكر المشتراة عادةً بين 30 و70 يورو ، بحسب فئة المقعد وموقعه حول أرضية ملعب آر سي دي إي.

تتراوح أسعار التذاكر المشتراة عادةً بين ، بحسب فئة المقعد وموقعه حول أرضية ملعب آر سي دي إي. فترات البيع المبكر للأعضاء وأصحاب الأولوية لدى النادي: يمكن لأعضاء النادي الشراء خلال فترات البيع المبكر وحجز المقاعد العادية بأسعارها الأصلية الأساسية، التي تبدأ عادةً من نحو 25 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية.

يمكن لأعضاء النادي الشراء خلال فترات البيع المبكر وحجز المقاعد العادية بأسعارها الأصلية الأساسية، التي تبدأ عادةً من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تذاكر الضيافة المميزة والمقصورات الخاصة عبر القنوات الرسمية عادةً من 150 إلى أكثر من 300 يورو للشخص الواحد، وتشمل خدمات الطعام ومقاعد ذات إطلالة مميزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعارها من نحو 22 إلى 50 يورو ، بحسب العرض والطلب مع اقتراب يوم المباراة.

تبدأ أسعارها من نحو ، بحسب العرض والطلب مع اقتراب يوم المباراة. مقاعد الفئة المتوسطة: تتراوح أسعار المقاعد الجانبية والمقاعد ذات الإطلالة المركزية في المدرجات السفلية بين 70 و150 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد الجانبية والمقاعد ذات الإطلالة المركزية في المدرجات السفلية بين . المقاعد المميزة أو مرتفعة الطلب: قد تتراوح أسعار المقاعد المركزية على امتداد جانبي الملعب أو التذاكر التي يقل توافرها في اللحظات الأخيرة بين 180 وأكثر من 300 يورو.

إسبانيول ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا

يدخل إسبانيول هذه المباراة بسجل صعب مؤخرًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-3 أمام إلتشي، كما خسر 2-1 أمام رايو فاييكانو خلال تلك الفترة. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة فوزه 0-2 خارج أرضه على أوساسونا، لكن فريق غونزاليس استقبل تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس، وهو رقم يبرز هشاشته الدفاعية.

كان ديبورتيفو أكثر استقرارًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. ويبرز فوزه 2-3 على فياريال خارج أرضه بوصفه نتيجة قوية، كما تعادل 1-1 مع ريال بيتيس في أحدث مبارياته بالدوري الإسباني. وخسر أيضًا 1-3 أمام بورتو في مباراة ودية و0-1 أمام إشبيلية، لكن سجله عمومًا يعكس صعوبة التفوق عليه باستمرار.

إسبانيول ضد ديبورتيفو لا كورونيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في مباراة بالدوري الإسباني في فبراير 2018، انتهت بالتعادل دون أهداف على أرض ديبورتيفو. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، يتفوق إسبانيول في الحصيلة الإجمالية، وكان فوزه 4-1 على أرضه في سبتمبر 2017 النتيجة الأكبر في تلك المواجهات. وحقق ديبورتيفو فوزًا بنتيجة 1-2 على ملعبه في مايو 2017، ما يعني أن كلا الفريقين حصد نقاطًا أمام الآخر في السنوات الأخيرة، وإن كان سجل إسبانيول على أرضه في هذه المواجهة قويًا على نحو خاص.