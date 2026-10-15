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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoآيرلندا
أفيفا ستاديوم
team-logoكوسوفو
Book Ireland vs Kosovo Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيف تحصل على تذاكر مباراة أيرلندا وكوسوفو: الأسعار ومعلومات المباراة وبيع التذاكر في اللحظة الأخيرة والمزيد عن مواجهة المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
آيرلندا
كوسوفو

تواجه أيرلندا كوسوفو في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية. إليك كيفية الحصول على تذاكرك.

تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد جمهورية أيرلندا لاستضافة كوسوفو على ملعب أفيفا في دبلن. ويسعى المنتخبان إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعيهما في المجموعة، أملًا في الصعود ضمن البطولة.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية عن المباراة، وفئات التذاكر وأسعارها، وكيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة أيرلندا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة أيرلندا وكوسوفو على ملعب أفيفا في دبلن، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب موعد المباراة.

من أين تشتري تذاكر مباراة أيرلندا وكوسوفو؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكيت ماستر أيرلندا، الشريك الرسمي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيع تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب أفيفا. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية مبكرًا لحجز التذاكر العادية فور طرح الحصة المخصصة للجمهور.

وإذا نفدت الحصة الرسمية بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو للعثور على تذاكر بعد نفاد المعروض على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا وكوسوفو؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية عبر بوابة البيع الرسمية من نحو 35 إلى 50 يورو للمقاعد العامة في ملعب أفيفا، بحسب الفئة المختارة.

أما في سوق إعادة البيع، مثل تيكومبو، فتبدأ الأسعار من نحو 115 يورو عند نفاد الحصص العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

أيرلندا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أيرلندا وكوسوفو

حققت أيرلندا فوزين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت أربعة. وكانت آخر مبارياتها التعادل 1-1 مع كندا في يونيو، بعد فوزين متتاليين على قطر وغرينادا. ويُعد الفوز 5-0 على غرينادا أكبر انتصاراتها في تلك السلسلة، فيما تمثل الخسارة 2-2 أمام التشيك في تصفيات كأس العالم هزيمتها الوحيدة.

حققت كوسوفو فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت خمسة. وكانت آخر نتائجها الفوز 3-0 على أندورا في يونيو. ويبرز فوزها خارج أرضها بنتيجة 3-4 على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم قدرتها على تسجيل الأهداف بغزارة، رغم أن خسارتين متتاليتين أمام التشيك وتركيا تُظهران أنها قد تكون عرضة للهزيمة.

إيرلندا

إيرلندا - المستوى

كندا
ت1-1
كوسوفو
خ1-0
الكيان العبري
ف0-3
النمسا
ت2-2
الكيان العبري
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
كوسوفو

كوسوفو - المستوى

أندورا
ف3-0
إيرلندا
ف1-0
النمسا
خ3-1
الكيان العبري
ت0-0
النمسا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

أيرلندا وكوسوفو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين أيرلندا وكوسوفو. وستكون هذه المباراة أول مواجهة مسجلة بين المنتخبين في مجموعة البيانات هذه.

وجهاً لوجه

آيرلنداتعادلكوسوفو
0
0
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
كوسوفو badge
كوسوفو
كوسوفو
1
آيرلندا badge
آيرلندا
إيرلندا
0
انتهت
0الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


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