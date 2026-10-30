تُعد مواجهة القادسية والهلال من أكثر مباريات الجولة ١١ ترقبًا في دوري روشن السعودي. وتستضيف الدمام لقاءً مهمًا يسعى فيه صاحب الأرض الطموح إلى إرباك القوى التقليدية في كرة القدم السعودية.

من المتوقع أن يكون الطلب على مقاعد المباراة في الدمام مرتفعًا للغاية، لكن الحصول على التذاكر أمر سهل. جول يقدم لكم كل التفاصيل الأساسية عن موعد المباراة، وخيارات الأسعار، وأماكن شراء التذاكر الآن.

متى تنطلق مباراة الوصل والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة الوصل والقوة الجوية، لكن موعد انطلاق هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة محدد، فيما لم تُؤكَّد تفاصيل الملعب بعد.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القادسية والهلال؟

تتوفر التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر ويبوك، مزود التذاكر الرسمي لدوري روشن السعودي، وكذلك عبر بوابات بيع التذاكر الرسمية لنادي القادسية. وعادةً ما تُطرح الدفعة الأولى من التذاكر للبيع قبل يوم المباراة بما يتراوح بين ١٠ و١٤ يومًا، وإن كانت مقاعدها غالبًا ما تنفد سريعًا بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك تأمين مقعد قبل انطلاق المباراة عبر منصات إعادة البيع مثل غرينتا هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والهلال؟

تبدأ أسعار التذاكر الأصلية على المنصات الرسمية من ٥٩ ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام الأساسية، وترتفع أسعار المقاعد في الأقسام السفلية القريبة من الملعب بحسب الفئة والإطلالة.

أما على منصات إعادة البيع مثل غرينتا هاب، فتبدأ الأسعار من نحو ٩٥ ريالًا سعوديًا، بحسب موقع المقعد ومدى توافره.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة القادسية والهلال

تقدم مباريات القادسية والهلال إثارة كبيرة في سباق لقب دوري روشن السعودي. وأثبت القادسية أنه منافس جاد في دوري الدرجة الأولى السعودي، وجعل من ملعبه في الدمام حصنًا له، ساعيًا إلى فرض حضوره في المراكز العليا بجدول الترتيب.

ويسافر الهلال إلى الدمام سعيًا لحصد نقاط مهمة خارج أرضه والحفاظ على مستواه الذي يليق بمنافس على اللقب. ومع مشاركة نجوم عالميين في تشكيلتي الفريقين، يمكن للجماهير الحاضرة أن تتوقع أجواءً مذهلة في الملعب، ومستوى فنيًا عاليًا، وتجربة كروية مثيرة.

الوصل والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الوصل والقوة الجوية مؤخرًا

يدخل الوصل هذه المباراة بعد نتائج متباينة، إذ فاز مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة ٢-١ أمام القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما خسر ١-٠ أمام نادي شباب الأهلي دبي في دوري الخليج العربي. وفي المقابل، أظهر فوزه ٥-٢ على خورفكان قدرته الهجومية، وحقق أيضًا انتصارًا خارج أرضه بنتيجة ٣-٠ على نادي كلباء. وسجل الوصل ١١ هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أما نتائج القوة الجوية، فتبدو مقلقة. فقد فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات له، مقابل تعادل وخمس؟

الوصل والقوة الجوية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين محدود، لكنه يميل لصالح الوصل. وجاءت المواجهة الأخيرة بينهما في دوري أبطال آسيا للنخبة عام ٢٠٠٨، حين فاز الوصل ٢-١ خارج أرضه على القوة الجوية. وفي وقت سابق من النسخة نفسها، حقق القوة الجوية فوزًا ١-٠ على ملعب الوصل. ولذلك يتفوق الوصل في سجل المواجهات، رغم فوز كل فريق بمباراة واحدة من المباراتين المسجلتين، إذ يتقدم الفريق الإماراتي في مجموع الأهداف خلالهما.