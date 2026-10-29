يستضيف التعاون فريق أبها يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب نادي التعاون في بريدة.

وجاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في كأس الملك في سبتمبر 2024، حين تغلب التعاون بصعوبة على أبها 3-2 بعد معركة امتدت إلى الوقت الإضافي. وبالنظر إلى مواجهاتهما السابقة في الدوري، كان التعادل نتيجة متكررة في عدد من المباريات.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة التعاون وأبها، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة التعاون وأبها على ملعب نادي التعاون في بريدة يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 ملعب نادي التعاون

كيف تشتري تذاكر مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

فيما يلي الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للنادي

البيع الرسمي للتذاكر: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصات التذاكر الرسمية لنادي التعاون أو شركاء بيع التذاكر الأساسيين المعتمدين لدى الدوري السعودي للمحترفين، الذين يطرحون عادةً تذاكر الفئات العادية خلال الأيام التي تسبق المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

فيما يلي الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة التعاون وأبها في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / خلف المرمى: تتراوح الأسعار عادةً من 20 إلى 50 ريالًا سعوديًا للمقاعد العادية في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

تتراوح الأسعار عادةً من للمقاعد العادية في المدرجات العلوية أو خلف المرمى. المقاعد العادية / المدرجات الجانبية (الفئتان 1 و2): تتراوح الأسعار عادةً من 50 إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد المتوسطة في المدرجات الممتدة على جانبي الملعب.

تتراوح الأسعار عادةً من للمقاعد المتوسطة في المدرجات الممتدة على جانبي الملعب. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 500 ريال سعودي، وقد ترتفع بحسب خدمات صالات الضيافة المميزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية خلف المرمى / فئات إعادة البيع العادية: تبدأ الأسعار من نحو 1,130 إلى 1,950 ريالًا سعوديًا.

تبدأ الأسعار من نحو المدرجات الوسطى والسفلية خلف المرمى: تتراوح الأسعار عمومًا بين 2,150 و2,450 ريالًا سعوديًا.

تتراوح الأسعار عمومًا بين المدرجات الجانبية وفئات إعادة البيع المميزة: قد تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المركزية المميزة في المدرجات السفلية والوسطى من 2,650 إلى 3,400 ريال سعودي، بحسب حجم الطلب عند الشراء والأسعار التي يحددها البائعون.

التعاون ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى التعاون وأبها

حقق التعاون فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وجاء انتصاره الوحيد على الريان بنتيجة 2-1 في دوري أبطال آسيا 2، ليمنحه بعض الارتياح وسط مسيرة صعبة محليًا. وفي الدوري السعودي للمحترفين، كانت نتائجه سيئة؛ إذ خسر 6-0 أمام الهلال، ثم 3-0 أمام الشباب، قبل أن يحصد نقطة بتعادله 1-1 مع الدرعية في آخر مبارياته. وسجل التعاون خمسة أهداف واستقبلت شباكه أحد عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

أما نتائج أبها الأخيرة فكانت قاتمة. فقد خسر أربعًا من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، مسجلًا أربعة أهداف فقط مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه. وجاءت نقطته الوحيدة من تعادل سلبي مع الدرعية في سبتمبر. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-1 أمام القادسية، لتستمر سلسلة نتائجه التي أبقته دون فوز منذ الأسابيع الأولى للموسم.

التعاون ضد أبها: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في كأس الملك في سبتمبر 2024، حين قلب التعاون تأخره إلى فوز 3-2 خارج أرضه على أبها. وفي آخر خمس مواجهات بينهما، يتفوق التعاون بفوزين مقابل فوز واحد لأبها وتعادلين. واتسمت هذه المواجهات بالتنافس، مع تسجيل كلا الناديين الأهداف بانتظام خلالها.