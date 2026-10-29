يستضيف الأهلي نظيره الفيصلي يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

تُظهر سجلات المواجهات المباشرة أن الأهلي تفوّق تاريخيًا على الفيصلي، وإن كانت الفوارق بينهما ضئيلة في كثير من الأحيان. وفي آخر لقاءاتهما بالدوري قبل فترة لعب الفيصلي في درجة أدنى، شهدت مواجهاتهما غالبًا منافسة قوية وعددًا كبيرًا من الأهداف.

يقدّم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة الأهلي والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، يمكنك الاستعانة بالخيارات ومنصات التذاكر التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تحقّق من بوابات التذاكر أو المواقع الرسمية للنادي الأهلي السعودي، إذ تطرح الأندية عادةً تذاكر مبارياتها على أرضها مباشرةً عبر شركائها في بيع التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فيمكن العثور غالبًا على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع للمرة الأولى.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، موزّعة بين القنوات الرسمية للبيع الأولي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد الاقتصادية والخاضعة لسقف سعري: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا للمقاعد الأساسية الخاضعة للتنظيم، بما يتماشى مع الحدود القصوى لأسعار التذاكر الميسّرة التي يفرضها الدوري.

المقاعد العادية ومقاعد الزوايا: من 35 إلى 100 ريال سعودي لتذاكر الدخول العام، والمقاعد خلف المرميين، ومقاعد زوايا المدرجات.

المقاعد الجانبية والفئات المميزة: من 100 إلى 350 ريالًا سعوديًا للمقاعد ذات الرؤية المركزية في المستوى السفلي وخيارات الجلوس في المدرج الرئيسي.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 500 إلى أكثر من 1,500 ريال سعودي للدخول إلى الصالات المميزة وخدمات الضيافة الحصرية المطلة على أرض الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولي للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل GrintaHub تعرض التذاكر وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر العادية وتذاكر الدخول العام: من 200 إلى أكثر من 500 ريال سعودي.

إعادة بيع المقاعد المركزية المميزة ومقاعد المستوى السفلي: من 600 إلى أكثر من 1,200 ريال سعودي.

إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: من 1,500 إلى أكثر من 2,500 ريال سعودي.

الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الأهلي والفيصلي مؤخرًا

فاز الأهلي في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-1 على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقد أعقب فوزه على الفتح بنتيجة 4-0 في الدوري بتعادل أمام باختاكور طشقند. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام ماميلودي صنداونز في كأس القارات للأندية. وسجّل الأهلي تسعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته الهجومية وتعرّض دفاعه للاهتزاز أحيانًا.

حقق الفيصلي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز بنتيجة 3-2 على الخلود، لكن الخسارتين أمام الاتحاد والقادسية، بنتيجة إجمالية 4-1، تبرزان تذبذب المستوى الذي طبع موسمه. وسجّل خمسة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل ستة.

الأهلي والفيصلي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 في الدوري السعودي للمحترفين في يناير 2022، حين كان الفيصلي صاحب الأرض. ويتفوّق الأهلي في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة، إذ فاز في ثلاث منها، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة. وسجّل الأهلي تسعة أهداف في تلك المواجهات الخمس، مقابل ثمانية أهداف للفيصلي.