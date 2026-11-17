يستضيف بوروسيا دورتموند إنتر يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند.

خاض بوروسيا دورتموند وإنتر مواجهات تنافسية في دوري أبطال أوروبا، وكان آخر لقاء بينهما في يناير 2026، حين فاز الفريق الإيطالي بنتيجة 2-0 على ملعب سيغنال إيدونا بارك. وتعود آخر مرة حقق فيها دورتموند الفوز على إنتر في لقاء أوروبي تنافسي إلى نوفمبر 2019، حين انتزع الفوز بنتيجة 3-2 على أرضه بعد تأخره بهدفين في دور المجموعات.

إليك GOAL بكل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر، بما في ذلك مكان شراء التذاكر وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 15:00 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر المرتقبة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر النادي الرسمية: شراء التذاكر مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند أو منصة العضوية التابعة له هو الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي، وفقًا لتوافرها ومواعيد أولوية الأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي بالكامل، فعادةً ما تتوافر تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المرتقبة بعد نفاد التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

الوقوف / الدخول العام: تتراوح الأسعار عادةً بين نحو €30 و€60 .

تتراوح الأسعار عادةً بين نحو . المقاعد الجالسة (الفئات 1 إلى 4): تتراوح الأسعار عادةً من نحو €50 إلى ما يزيد على €100+.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر القنوات الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب:

الوقوف / المقاعد الأقل سعرًا: تبدأ الأسعار من نحو €90 إلى €135 .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد الجالسة العادية (الفئات 2 إلى 4): تتراوح الأسعار بين €140 و€250+ .

تتراوح الأسعار بين . مقاعد الفئة المميزة / الفئة 1: تتراوح الأسعار بين نحو €350 و€450+.

بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

سجل بوروسيا دورتموند وإنتر في المباريات الأخيرة

فاز بوروسيا دورتموند بأربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها. واستقبل هدفًا في كل مباراة، لكنه أظهر قدرة مستمرة على التسجيل. وكانت آخر نتيجة له الفوز على إلفسبرغ بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني، كما فاز على ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من نوفمبر. وجاءت الخسارة الوحيدة لنقاطه في تعادل بنتيجة 2-2 مع بايرن ميونيخ بنهاية أكتوبر. وسجل دورتموند تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز إنتر بأربع من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 3-1 أمام ميلان في الدوري الإيطالي. واستعاد فريق تشيفو توازع إيقاعه بعد تلك الخسارة بالفوز على فينورد بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا، ثم الفوز على كومو بنتيجة 2-0 في الدوري يوم 8 نوفمبر. وسجل إنتر ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل أربعة، وحافظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين.

بوروسيا دورتموند وإنتر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في يناير 2026، حين فاز إنتر على دورتموند بنتيجة 2-0 على ملعب سيغنال إيدونا بارك. وفي المواجهات الثلاث المسجلة بينهما في دوري أبطال أوروبا، فاز إنتر مرتين ودورتموند مرة واحدة، وكان الفوز الوحيد للفريق الألماني بنتيجة 3-2 على أرضه في نوفمبر 2019.